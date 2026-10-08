Singer DLS Turbo, la Porsche 911 da 710 CV uscita dagli anni ’70

Chi vuole rendere la propria Porsche 911 molto più audace ed esclusiva rispetto alla produzione della Casa tedesca spesso si rivolge a Singer Vehicle Design, elaboratore californiano che si è affermato come punto di riferimento nel settore dei restomod su base 911, e la sua ultima creazione DLS Turbo gli dà ancora una volta ragione mostrando quanto possano essere estremi i suoi progetti di tuning.

La 934/5 da corsa degli anni ’70 rivive così

Ogni DLS Turbo realizzata da Singer nasce da una 964 (seconda generazione della 911) originale, trasformata in una moderna reinterpretazione della 934/5, l’auto da corsa utilizzata da Porsche alla fine degli anni ’70. Dopo aver riportato l’auto “base” alla scocca nuda e averne rinforzato il telaio, Singer avvia il complesso processo di assemblaggio di una carrozzeria su misura in fibra di carbonio, interni completamente nuovi e un moderno e potente motore.

Questa nuova DLS Turbo, verniciata in una brillante tonalità di viola melanzana, ha un grande impatto visivo. L’anteriore differisce parecchio rispetto a quello della 964 di serie, con la presenza di un paraurti tutto nuovo con splitter in fibra di carbonio, nuovi fari a LED, passaruota allargati e cofano completamente personalizzato.

Grosso alettone sulla coda

Se la parte anteriore della DLS Turbo è particolarmente audace, quella posteriore è ancora più spettacolare. Qui a catturare l’attenzione sono soprattutto i nuovi pannelli dei passaruota posteriori, che aumentano notevolmente la larghezza della vettura. Singer ha poi aggiunto anche un’imponente ala posteriore e un nuovo diffusore in fibra di carbonio. A completare la personalizzazione di questa DLS Turbo c’è infine un esclusivo set di cerchi in magnesio con fissaggio monodado.

Interni premium

Anche l’abitacolo di questa DLS Turbo è stato curato nei minimi dettagli per creare qualcosa di originale ed esclusivo, come emerge dai sedili a guscio in fibra di carbonio rivestiti in elegante pelle color Bone (bianco avorio), con inserti in tessuto tartan con toni di viola, verde e blu che impreziosiscono, oltre ai sedili, anche i pannelli delle portiere e la plancia. Spiccano poi tutta una serie di dettagli in fibra di carbonio a impreziosire l’intero abitacolo, mentre nella parte posteriore c’è una barra di rinforzo a X anch’essa rivestita in pelle coordinata.

Motore boxer 3.8 da 710 CV

Per quel che riguarda la meccanica, come tutti i modelli DLS Turbo, anche questo è equipaggiata da un motore boxer a sei cilindri biturbo da 3,8 litri, capace di erogare una potenza di 710 CV e una coppia massima di 750 Nm, valori che quasi eguagliano quelli della nuova 911 Turbo S ibrida. A differenza di quest’ultima però, la nuova DLS Turbo garantisce un coinvolgimento di guida più “old style”, grazie alla presenza del cambio manuale a 6 marce e della trazione posteriore.

Domande frequenti su Singer DLS Turbo

Che cos’è la Singer DLS Turbo?

La Singer DLS Turbo è una restomod ad alte prestazioni basata sulla Porsche 911 della serie 964. Singer Vehicle Design trasforma la vettura originale con una carrozzeria in fibra di carbonio, interni completamente personalizzati e una meccanica profondamente rivista, ispirata alla Porsche 934/5 da competizione.

Quanti cavalli ha la Singer DLS Turbo?

La Singer DLS Turbo è equipaggiata con un motore boxer sei cilindri biturbo da 3,8 litri capace di sviluppare 710 CV e 750 Nm di coppia massima.

La Singer DLS Turbo ha il cambio manuale?

Sì. A differenza di molte moderne sportive ad alte prestazioni, la DLS Turbo utilizza un cambio manuale a sei marce abbinato alla trazione posteriore, per offrire un’esperienza di guida più analogica e coinvolgente.

Da quale Porsche 911 deriva la Singer DLS Turbo?

Ogni Singer DLS Turbo nasce da una Porsche 911 della serie 964. La vettura viene completamente smontata e riportata alla scocca nuda, prima di essere ricostruita e modificata con materiali, componenti e tecnologie moderne.

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