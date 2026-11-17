Torino, 17 novembre 2026 – Nuova Jeep Compass è protagonista di un placement nella seconda stagione di “The Traitors Italia”, lo show Prime Original italiano disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 novembre. Il SUV Made in Italy di Jeep accompagna i protagonisti nei loro spostamenti, con una presenza integrata nella narrazione del programma.

Indice

Il placement di Jeep Compass in The Traitors Italia

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Amazon MGM Studios, il team Jeep e il dipartimento Branded Content & Sponsorship di Fremantle, specializzato nelle partnership televisive e digital. “The Traitors Italia” è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios.

Il C-SUV Jeep compare negli spostamenti dei protagonisti verso la location del programma e in diverse sequenze, alternando campi lunghi e immagini in movimento a dettagli degli esterni e scene ambientate nell’abitacolo. La visibilità mette in evidenza alcuni degli elementi più riconoscibili del nuovo design, nato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino.

Un SUV globale nato in Italia

Nuova Jeep Compass è disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Nasce sulla piattaforma STLA Medium e raccoglie l’eredità di un modello che dal 2006 ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo.

Il design mantiene riconoscibile il DNA Jeep con la griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e le protezioni integrate nella carrozzeria. Il lavoro aerodinamico ha portato a un coefficiente di resistenza di 0,29, il valore più basso mai raggiunto da un SUV Jeep per il mercato europeo. Con una lunghezza di 4,55 metri, offre 55 mm di spazio aggiuntivo per le gambe rispetto agli altri modelli sulla stessa piattaforma e un bagagliaio da 550 litri, 45 in più rispetto alla generazione precedente.

Libertà di scelta: e-Hybrid, plug-in ed elettrica

La gamma comprende soluzioni e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e completamente elettriche. Al vertice si colloca Nuova Compass 4xe, full electric a trazione integrale da 375 CV con architettura a doppio motore e autonomia WLTP superiore a 600 km. Accanto a lei c’è la versione elettrica Long Range a trazione anteriore, che arriva a 674 km di autonomia.

La capability resta autenticamente Jeep: oltre 200 mm di altezza da terra, capacità di guado fino a 480 mm e sistema Selec-Terrain. A bordo, il quadro strumenti digitale da 10,25” dialoga con il display centrale da 16”, con connettività avanzata, aggiornamenti Over-The-Air e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

Il format e i contenuti digital

Il piano condiviso con il brand prevede anche contenuti digital sui canali social di “The Traitors Italia”: un teaser Reel e Instagram Stories con visibilità delle vetture e tag a Jeep Italia, in corrispondenza delle diverse fasi di pubblicazione degli episodi.

Il format è stato creato nei Paesi Bassi da IDTV, società Banijay Entertainment, in collaborazione con RTL Creative Unit (titolo olandese: De Verraders) e debuttò su RTL4 nel 2021; oltre 40 territori hanno commissionato versioni locali. La seconda stagione italiana è composta da 6 episodi: i primi tre dal 6 novembre, due il 13 novembre e il finale il 20 novembre.

Domande frequenti su Jeep Compass

Dove compare Jeep Compass in The Traitors Italia?

Nuova Jeep Compass accompagna i protagonisti nei loro spostamenti verso la location dello show e compare in diverse sequenze, con immagini di esterni, vetture in movimento e abitacolo.

Dove si vede The Traitors Italia?

La seconda stagione è disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 novembre 2026, con 6 episodi: i primi tre il 6 novembre, due il 13 novembre e il finale il 20 novembre.

Dove viene prodotta Nuova Jeep Compass?

Nuova Jeep Compass è prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, disegnata a Torino e sviluppata a Balocco, sulla piattaforma STLA Medium.

Quanta autonomia ha Nuova Jeep Compass elettrica?

La versione elettrica Long Range a trazione anteriore raggiunge 674 km di autonomia, mentre la Compass 4xe a trazione integrale da 375 CV supera i 600 km WLTP.

Quanto è grande il bagagliaio di Nuova Jeep Compass?

Il bagagliaio raggiunge i 550 litri, 45 in più rispetto alla generazione precedente, su una lunghezza complessiva di 4,55 metri.

Che capacità fuoristrada offre Nuova Jeep Compass?

Offre oltre 200 mm di altezza da terra, capacità di guado fino a 480 mm e il sistema Selec-Terrain per adattare la vettura alle diverse condizioni di guida.

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