FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026: la serie speciale dedicata alle prossime Olimpiadi Invernali [FOTO]

FIAT celebra lo spirito olimpico e paralimpico in vista di Milano Cortina 2026 lanciando, nell’ambito della partnership tra Stellantis e i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terranno in Italia, una serie speciale della 600.

La vettura in questione è la FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, versione speciale dedicata al mercato italiano, che si caratterizza per l’estetica dinamica e sportiva. Equipaggiata dal motore ibrido da 145 CV, la compatta di FIAT si propone in questa versione con il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti con paddle al volante.

Livrea Verde Mediterraneo, dettagli neri e badge Milano Cortina 2026

Il design esterno della Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 beneficia della nuova tinta carrozzeria Verde Mediterraneo, che si aggiunge ai sette colori disponibili in gamma, e si abbina al tetto nero a contrasto e ai cerchi in lega da 18 pollici con finitura dark. I dettagli neri li troviamo anche sulla griglia, sulle maniglie e su altri elementi degli esterni, accentuando il look distintivo e deciso di questa edizione speciale, contraddistinta anche dal badge Milano Cortina 2026 posizionato sul montante laterale.

Interni total black

Lo spirito sportivo lo ritroviamo anche negli interni total black, con nuovo rivestimento per la plancia e nuovi sedili sportivi. Con una lunghezza di 4,17 metri e un vano bagagli fino a 385 litri, anche in questa versione la FIAT 600 offre spazio e comfort. Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alla versione ibrida da 145 CV, la vettura è disponibile anche nelle versioni ibrida da 110 CV ed elettrica da 156 CV.

Già ordinabile in promozione a 25.900 €

La FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 145 CV è ordinabile al prezzo promozionale di 25.900 € grazie al contributo di Stellantis Financial Services (anticipo di 4.227 € e 36 rate da 269 €). La nuova serie speciale arriverà in concessionaria all’inizio dell’anno prossimo.

Rate this post