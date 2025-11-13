FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026: la serie speciale dedicata alle prossime Olimpiadi Invernali [FOTO]

Look distintivo e motore ibrido da 145 CV con cambio automatico a 6 marce. Ordinabile al prezzo promozionale di 25.900 €

di Gaetano Scavuzzo13 Novembre, 2025

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

FIAT celebra lo spirito olimpico e paralimpico in vista di Milano Cortina 2026 lanciando, nell’ambito della partnership tra Stellantis e i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terranno in Italia, una serie speciale della 600.

La vettura in questione è la FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, versione speciale dedicata al mercato italiano, che si caratterizza per l’estetica dinamica e sportiva. Equipaggiata dal motore ibrido da 145 CV, la compatta di FIAT si propone in questa versione con il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti con paddle al volante.

Livrea Verde Mediterraneo, dettagli neri e badge Milano Cortina 2026

Il design esterno della Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 beneficia della nuova tinta carrozzeria Verde Mediterraneo, che si aggiunge ai sette colori disponibili in gamma, e si abbina al tetto nero a contrasto e ai cerchi in lega da 18 pollici con finitura dark. I dettagli neri li troviamo anche sulla griglia, sulle maniglie e su altri elementi degli esterni, accentuando il look distintivo e deciso di questa edizione speciale, contraddistinta anche dal badge Milano Cortina 2026 posizionato sul montante laterale.

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

Interni total black

Lo spirito sportivo lo ritroviamo anche negli interni total black, con nuovo rivestimento per la plancia e nuovi sedili sportivi. Con una lunghezza di 4,17 metri e un vano bagagli fino a 385 litri, anche in questa versione la FIAT 600 offre spazio e comfort. Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alla versione ibrida da 145 CV, la vettura è disponibile anche nelle versioni ibrida da 110 CV ed elettrica da 156 CV.

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

Già ordinabile in promozione a 25.900 €

La FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 145 CV è ordinabile al prezzo promozionale di 25.900 € grazie al contributo di Stellantis Financial Services (anticipo di 4.227 € e 36 rate da 269 €). La nuova serie speciale arriverà in concessionaria all’inizio dell’anno prossimo.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

  • FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 - 1
  • FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 - 2
  • FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 - 3
  • FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 - 4
  • FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 - 5
Tags
Leggi altri articoli in Anticipazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Fiat

Foto

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 BYD Sealion 7 Inter Edition BMW iX4 - Foto spia 13-11-2025 Audi - Livrea F1 2026 BMW iX3 M - Foto spia 13-11-2025 Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Tutte le foto