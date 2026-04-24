Nuova Fiat Multipla, ecco come potrebbe essere la rinascita dell’auto più anticonformista di Fiat

Della nuova Fiat Multipla si parla ormai da anni, tra indiscrezioni, suggestioni e ipotesi più o meno concrete. Il nome della celebre monovolume torinese continua infatti a evocare un modello unico nel suo genere, capace ancora oggi di dividere gli appassionati ma anche di rappresentare una delle interpretazioni più coraggiose del concetto di auto familiare. Negli ultimi tempi, però, l’attenzione intorno a un possibile ritorno della Multipla è tornata a crescere, anche grazie a un nuovo render firmato dal creatore digitale Alessandro Masera.

Un render firmato Alessandro Masera riaccende le ipotesi sul ritorno della Fiat Multipla

Per lungo tempo si era pensato che il nome Multipla potesse essere scelto da Fiat per identificare il futuro C-SUV atteso nel 2026. Un’ipotesi suggestiva, ma poi ridimensionata dalle parole del CEO Olivier François. Il numero uno del marchio torinese ha infatti escluso questa possibilità, spiegando che una denominazione così carica di significato verrebbe utilizzata solo per un modello realmente coerente con lo spirito della storica monovolume. Per il nuovo SUV di segmento C, invece, il nome più accreditato sembra essere Fiat Grizzly.

Il discorso, tuttavia, non si è chiuso del tutto. Più recentemente, lo stesso François è tornato sull’argomento lasciando intendere che, pur non essendoci al momento decisioni ufficiali, l’idea di una nuova Fiat Multipla resta più interessante rispetto al ritorno di altri nomi storici come Ritmo o Punto, ipotesi che il manager ha invece escluso nel breve e medio periodo. A rafforzare le speranze degli appassionati ci sono anche alcune dichiarazioni attribuite ad altri dirigenti Fiat, che in passato avevano lasciato aperta la porta all’arrivo di una nuova monovolume entro il 2030.

In questo scenario si inserisce il render realizzato da Alessandro Masera, apparso nelle scorse ore sui social e subito capace di catturare l’attenzione. L’opera digitale immagina una possibile nuova Fiat Multipla con un linguaggio stilistico moderno, elegante e futuristico, lontano dall’estetica volutamente anticonvenzionale del modello originale ma comunque fedele all’idea di un’auto spaziosa, pratica e riconoscibile.

Il frontale della vettura immaginata da Masera si presenta pulito e tecnologico, con gruppi ottici sottili a sviluppo orizzontale e una firma luminosa essenziale. Le proporzioni richiamano quelle di una monovolume evoluta in chiave crossover, con tetto ampio, superfici morbide e volumi pensati per privilegiare l’abitabilità interna. È proprio questo aspetto a rendere il progetto particolarmente interessante: non una semplice operazione nostalgia, ma una reinterpretazione contemporanea del concetto originale di Multipla.

Anche il posteriore contribuisce a dare personalità al modello virtuale. La fascia luminosa a tutta larghezza, i cerchi di grandi dimensioni e il contrasto tra la carrozzeria color champagne e il tetto nero suggeriscono un’impostazione più raffinata e quasi premium. Il risultato è una vettura familiare ma distintiva, capace di inserirsi idealmente nel nuovo corso stilistico di Fiat senza rinunciare a un’identità forte.

Lo stesso Masera ha spiegato sui social di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per la creazione del render, ispirandosi in parte alla Multipla originale e in parte alla nuova Fiat Grande Panda. In particolare, i fari anteriori richiamano alcuni elementi grafici legati allo storico logo Fiat degli anni Ottanta, creando un ponte visivo tra passato e futuro.

Naturalmente, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su un ritorno di una nuova Fiat Multipla. Tuttavia, il successo riscosso da questa interpretazione digitale dimostra quanto il nome sia ancora vivo nell’immaginario collettivo. In un mercato sempre più orientato verso SUV e crossover, una monovolume moderna, spaziosa, accessibile e coerente con la nuova identità Fiat potrebbe rappresentare una proposta originale e distintiva.

Molto dipenderà dal prossimo piano industriale del marchio. Se la casa torinese decidesse davvero di riportare in gamma una nuova Fiat Multipla, il modello dovrebbe essere fedele alla propria storia: intelligente, pratico, fuori dagli schemi e con un prezzo competitivo, soprattutto nelle versioni d’ingresso. Per ora resta un sogno alimentato da render e indiscrezioni, ma l’idea di rivedere su strada una Multipla moderna continua a far discutere. E, forse, proprio questo è il segnale che Fiat non dovrebbe ignorare.

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