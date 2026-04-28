Fiat Topolino: le quattro interpretazioni ‘marine’ firmate Gallo

La Fiat Topolino è, ormai da un paio di anni, la protagonista della Milano Design Week. Lo è stata anche la scorsa settimana, nell’edizione 2026, che ha visto numeri da record per visitatori, anche stranieri. Il piccolo quadriciclo elettrico del marchio del Gruppo Stellantis è stato proposto con quattro interpretazioni originali, ispirate alla natura e, in particolare, al tema del corallo, con la collaborazione di Gallo, l’iconico brand italiano specializzato in calze.

Queste quattro versioni hanno colorato Milano la scorsa settimana. Durante la Design Week, infatti, hanno circolato all’interno del centro del capoluogo lombardo, nei luoghi più significativi dell’appuntamento dedicato al design. Per portare un tocco di colore nelle strade della città, offrendo un’esperienza diretta di questa visione: una mobilità leggera, silenziosa e divertente. Grazie alla simpatia ed alla spinta 100% elettrica della Fiat Topolino.

Le tre versioni inedite

Queste interpretazioni reinterpretano i codici stilistici di Gallo ed esplorano il tema del corallo come origine, suggestione e immaginario, trasformandolo in design ed energia creativa su quattro ruote. Una è ispirata al fondale marino, con una livrea caratterizzata da una colorata barriera corallina, una vuole riprodurre un pesce palla che attraversa un mare color corallo, mentre la terza è una composizione di fiori astratti, che traducono l’organico in segno grafico.

L’edizione speciale

Le tre citate interpretazioni sono delle ‘one-off’, realizzate appositamente per la Milano Design Week 2026, e non entreranno a far parte del listino della Topolino. Invece, la quarta versione potrà anche essere acquistata: si tratta dell’edizione Gallo Milano Design Week 2026, un allestimento curato e realizzato dal designer Massimo Biancone, che ha già collaborato con Fiat per realizzare le personalizzazioni di altre versioni speciali di questo quadriciclo elettrico.

L’allestimento comprende portiere e dettagli esterni vestiti di un ritmo cromatico vibrante, mentre per la prima volta anche gli interni diventano protagonisti, con i sedili e il Dolcevita Box personalizzati con le righe multicolor tipiche di Gallo: un dettaglio esclusivo che trasforma la vettura in un vero e proprio oggetto di design completo. Un modello inedito e distintivo, per dare un aspetto ancora più personalizzato e colorato alla Topolino.

Il prezzo promozionale di questa Topolino edizione speciale Gallo Milano Design Week 2026 a righe multicolor è pari a 11.590 euro, grazie allo sconto di 1.000 euro proposto dal marchio torinese del Gruppo Stellantis per l’evento milanese. Sarà possibile acquistare questa versione speciale e limitata soltanto attraverso le concessionarie Fiat.

La Fiat Topolino Corallo

La base di tutte queste versioni inedite, presentate alla Milano Design Week 2026, è la Fiat Topolino Corallo, con la sua tonalità inedita col corallo caldo, solare e radioso che si affianca al celebre Verde Vita. Ma questa versione non ha introdotto solo la livrea nuova, ma anche un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3” con una grafica semplificata, una migliore leggibilità e un linguaggio visivo più leggero e intuitivo. Per rendere più confortevole la marcia col quadriciclo.

“Con Topolino Corallo continuiamo a portare avanti l’idea di una mobilità urbana più semplice, più accessibile e decisamente più gioiosa – sono le parole di Olivier Francois, il CEO di Fiat, su questa versione – Topolino è un oggetto che fa sorridere, che alleggerisce la vita quotidiana e che permette a chiunque di muoversi con libertà, positività e leggerezza”. La Topolino Corallo era stata lanciata a San Valentino e poi protagonista nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo.

Sempre con i classici elementi della Topolino, a partire dalla lunghezza di 2,53 metri per una maneggevolezza perfetta per le strade strette e per il traffico cittadino, ma anche per trovare parcheggio comodamente. L’abitacolo propone sempre i sedili sfalsati e le ampie superfici vetrate, per dare un senso di luminosità e comfort. Disponibili, poi, numerosi accessori per arricchire l’equipaggiamento: borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in teli da mare.

A livello tecnico, la Topolino propone di una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia, si adatta perfettamente alla vita quotidiana, con una semplice ricarica domestica e l’accesso gratuito alle ZTL e ai centri storici delle città. E può essere guidata dai 14 anni in su, anche esclusivamente con la patente AM.

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