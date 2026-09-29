Volkswagen ID. Tiguan: il nuovo SUV elettrico debutterà in ottobre

Volkswagen ha iniziato con alcuni modelli la nuova denominazione legata alle versioni elettriche: sono già sul mercato la ID. Cross e la ID. Polo e, tra poco, arriverà anche la ID. Tiguan. Si tratta del nuovo SUV a zero emissioni, che andrà a sostituire ID.4 e ID.5 e sarà presentato nella prima parte del mese di ottobre, per fare poi un presumibile debutto pubblico al Salone di Parigi 2026. L’arrivo sul mercato, anche quello italiano, è previsto per le prime settimane del 2027.

“La Tiguan rappresenta un veicolo versatile e di fascia premium, incarnando l’essenza della ‘vera Volkswagen’ – sono le parole di Thomas Schafer, il CEO del gruppo tedesco, su questo importante modello – Con la ID. Tiguan, portiamo questa promessa di prodotto nel futuro elettrico. Il modello completamente elettrico valorizza i punti di forza del bestseller, offrendo un design premium, grande abitabilità, comandi intuitivi e tecnologie innovative”.

Cosa sappiamo

La ID.4 e la ID.5 hanno venduto circa 950.000 esemplari dal 2021 e l’obiettivo è crescere nelle vendite, puntando anche sul grande appeal del nome Tiguan per il pubblico, visto che il SUV tedesco, nelle sue generazioni, ha venduto oltre 8,3 milioni di esemplari. La versione 100% elettrica sarà basata sulla piattaforma MEB+ di Volkswagen ed è attesa con una doppia opzione per la batteria (da 58 o 77 kWh), per un’autonomia fino a circa 600 chilometri.

A livello estetico, ci sono già più informazioni, visto che i prototipi sono stati visti in più di un’occasione e, di recente, la stessa casa tedesca ha fornito delle immagini camuffate, in cui si notano delle somiglianze con le versioni termiche ed ibride, che continueranno ad essere disponibili sul mercato e saranno affiancate da questa nuova versione 100% elettrica. Tornando al design della ID. Tiguan, il frontale è caratterizzato da fari a LED e luci di marcia diurna dal profilo slanciato, oltre che da una griglia inferiore nera e da due piccole prese d’aria laterali alle estremità del paraurti.

Guardando il profilo laterale, troviamo gli specchietti retrovisori montati in posizione ribassata, le barre sul tetto e le maniglie delle portiere robuste, non a filo come sulla ID.4. Numerose modifiche riguardano anche il posteriore, inclusi il nuovo paraurti, il portellone e il lunotto. I gruppi ottici posteriori presenti sui prototipi non sono quelli della vettura di serie, dove è attesa una fascia luminosa lunga tutto il posteriore, con il logo Volkswagen illuminato al centro.

Mancano pochi giorni

Pur non avendo ancora una data precisa, sappiamo che mancano solo pochi giorni al debutto della nuova Volkswagen ID. Tiguan, un nuovo capitolo molto importante per il marchio di Wolfsburg e per la sua marcia nell’elettrificazione. In occasione della presentazione, oltre al design definitivo, conosceremo anche tutte le informazioni tecniche della vettura. Anche i prezzi potrebbero venir svelati, ma sicuramente avremo quanto meno una prima indicazione.

Quando debutterà la Volkswagen ID. Tiguan?

La nuova Volkswagen ID. Tiguan sarà presentata nella prima parte di ottobre 2026. Il debutto pubblico potrebbe avvenire al Salone di Parigi 2026, mentre l’arrivo sul mercato, compreso quello italiano, è previsto nelle prime settimane del 2027.

Quali modelli sostituirà la Volkswagen ID. Tiguan?

La ID. Tiguan sarà il nuovo SUV completamente elettrico della gamma Volkswagen e andrà a sostituire ID.4 e ID.5. I due modelli hanno raggiunto circa 950.000 unità vendute dal 2021. La nuova vettura punterà anche sul nome Tiguan, che nelle sue generazioni ha superato gli 8,3 milioni di esemplari.

Quale autonomia avrà la Volkswagen ID. Tiguan?

Il nuovo SUV elettrico sarà basato sulla piattaforma MEB+ e dovrebbe essere disponibile con due batterie, da 58 e 77 kWh. Per la versione con batteria più grande è attesa un’autonomia fino a circa 600 chilometri.

Come sarà il design della nuova ID. Tiguan?

I prototipi mostrano un frontale con fari a LED, luci diurne slanciate, griglia inferiore nera e prese d’aria laterali. Sul retro sono attese una fascia luminosa a tutta larghezza e il logo Volkswagen illuminato al centro. Sono previste anche barre sul tetto e maniglie delle portiere robuste.

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