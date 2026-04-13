FIAT alla Milano Design Week 2026 con “Ciao Futuro!”: visione della mobilità tra passato e futuro

Alla Milano Design Week 2026 che tra pochi giorni renderà il capoluogo lombardo centro nevralgico del design mondiale ci sarà anche FIAT che per l’occasione allestirà una spazio dedicato, denominato “CIAO FUTURO!“, attraverso il quale il brand torinese racconta la propria visione del futuro della mobilità come esperienza socialmente rilevante, culturale e orientata al design.

Lo spazio al Magna Parsa dal 21 al 26 aprile

Sottolineando il proprio ruolo da storica protagonista delle mobilità urbana, la narrazione di FIAT rappresenta una sorta di viaggio nel tempo, che connette passato, presente e futuro attraverso l’evoluzione delle città e delle persone che le abitacolo. Lo spazio “CIAO FUTURO!”, allestito presso Magna Pars, nel quartiere Tortona di Milano, dal 21 al 26 aprile, si articola in un’esperienza immersiva focalizzata sul DNA del design FIAT e sull’indissolubile legame tra passato, presente e futuro nel segmento delle utilitarie. A fare de vettore di questo “viaggio nel tempo” è un tunnel simbolico che guida i visitatori attraverso una narrazione realistica ed evocativa delle rilevanza sociale e urbana di FIAT.

Esposte due auto simbolo: la 500 del 1957 e la Panda anni ’80

All’interno dello spazio di FIAT ci saranno anche due veicoli iconici della storia del brand, due modelli simbolo dell’approccio di FIAT al design democratico e funzionale. Nell’area di “CIAO FUTURO!” saranno esposte una FIAT 500 del 1957, vettura che venne lanciata come “Nuova FIAT 500” per distinguerla dalla primissima Fiat 500 del 1936, la leggendaria Topolino, ed una FIAT Panda degli anni ’80, vettura emblema del design essenziale, intelligente e umano-centrico del marchio torinese.

La proiezione al futuro coi progetti dei giovani designer

Mentre le due vetture in esposizione guardano al glorioso passato di FIAT, a tendere la mano verso il futuro ci saranno, sempre nell’ambito di “CIAO FUTURO!”, i tre progetti finalisti di utilitarie realizzati dagli studenti delle scuole di design IED e ISIA, selezionati come interpretazioni audaci di ciò che la mobilità potrebbe diventare in futuro. Rivolgendo ai giovani designer, FIAT ha lanciato questa iniziativa proponendo agli studenti di sviluppare idee di future city car incentrate sui valori fondanti di FIAT come compattezza, forte personalità e spiccata riconoscibilità.

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