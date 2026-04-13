Skoda Elroq e Enyaq 2026: più tecnologia e nuove batterie

Arrivano degli aggiornamenti per Skoda Elroq e Skoda Enyaq, i modelli elettrici del marchio boemo. Il MY 2026 porta un passo avanti nella tecnologia, con il nuovo sistema di infotainment basato su Android, la guida one pedal ed i sistemi ADAS di nuova generazione, ma anche un aggiornamento nelle batterie, ora con la tecnologia LFP. Potendo ricaricare dal 10 all’80% in meno di mezz’ora. C’è un aggiornamento anche per quanto riguarda l’app MySkoda.

Le novità tecnologiche

Entriamo nel dettaglio e partiamo dalla tecnologia, con il nuovo sistema di infotainment basato su Android. È stato ridisegnato ed è ora più intuitivo e, tramite l’app store dedicato, saranno disponibili applicazioni anche di terze parti, quali Spotify e YouTube, oltre a app per audio/video streaming, giochi, notizie, meteo e altro ancora. Per rendere più facile l’uso in auto.

Il sistema Travel Assist arriva nella versione 3.0, con un maggior supporto del conducente e, quindi, una sicurezza più elevata. Grazie a radar e sensori di nuova generazione hardware e software, offre interventi più precisi, un controllo della velocità più fluido e ancora più funzioni di sicurezza. Il cambio corsia assistito è stato ulteriormente perfezionato e l’Emergency Assist con cambio corsia automatico in autostrada, può manovrare anche sulla corsia di emergenza.

I nuovi radar nei paraurti monitorano gli angoli e migliorano l’assistenza Crossroad negli incroci con visibilità limitata, rilevando auto, motociclette, biciclette e monopattini elettrici che si avvicinano di lato. La nuova telecamera interna inserita nell’alloggiamento dello specchietto retrovisore monitora l’attenzione del conducente, attraverso il tracciamento oculare. Infine, è ora disponibile la funzione one pedal, per frenare solo rilasciando l’acceleratore.

Batterie e ricarica

Un altro passo avanti importante per questi modelli è l’arrivo delle batterie da 61 kWh in tecnologia LFP, sulle varianti 60. Questa nuova soluzione ha un miglior rapporto capacità/prezzo, garantisce una lunga durata di cicli di ricarica e si adatta alle abitudini di ricarica tipiche degli utenti che sfruttano molto in veicolo in ambito urbano, con una curva di ricarica particolarmente favorevole e riducendo il tempo di recupero dal 10 all’80% in soli 26 minuti.

A proposito di ricarica, il servizio Powerpass è ora integrato nel sistema di navigazione e mostra potenza, disponibilità e prezzi delle stazioni. Questo servizio Skoda permette di rifornirsi con una sola tessera in oltre 1.000.000 di punti di ricarica pubblici in 28 paesi europei. Il servizio Plug & Charge, inoltre, funzionerà anche con wall-box domestici compatibili. Chi guida Elroq o Enyaq potrà ricaricare e-bike, attrezzature da campeggio e anche utensili elettrici sfruttando l’energia della propria auto, grazie all’arrivo del servizio Veichle-to-Load (V2L).

Più spazio

C’è più spazio sulle rinnovate Elroq ed Enyaq. Infattti, su entrambi i modelli è ora di serie un nuovo vano anteriore da 21 litri che permette di riporre cavi e altri oggetti, mentre per rendere l’accesso più agevole, il cofano è ora dotato di molle a gas. Il phone box con ventilazione attiva supporta il Qi2 Magnetic Power Profile per la ricarica wireless fino a 25 W (dispositivi compatibili), mentre le porte USB-C hanno potenza fino a 45 W sia all’anteriore sia al posteriore.

L’app MySkoda

Aumentano le funzionalità anche per quanto riguarda l’app MySkoda. Ora, tramite l’applicazione, sarà possibile bloccare, sbloccare o avviare la vettura con lo smartphone, senza il bisogno della chiave fisica. Questa chiave digitale dell’auto, inoltre, potrà essere condivisa con famigliari e amici tramite l’app “wallet” integrata dello smartphone.

Inoltre, Laura, l’assistente virtuale digitale, supporta la pianificazione dei percorsi combinando varie categorie di P.O.I. Google (come ristoranti, caffè, hotel, supermercati e attrazioni turistiche) con le necessarie soste di ricarica. Le mappe veicolo ora includono anche la cartografia satellitare Google ed il percorso può essere inviato poi dall’app al proprio veicolo.

Alla conquista dell’Europa

I due modelli Skoda stanno riscuotendo grande successo nel Vecchio Continente, come dimostrano i numeri del 2025. Elroq ed Enyaq, infatti, si sono classificati rispettivamente al secondo e al settimo posto tra i veicoli elettrici più venduti in Europa. Il primo ha registrato oltre 95.300 consegne nello scorso anno, mentre il secondo è arrivato a 79.600. I numeri stanno premiando anche nel 2026: a gennaio, Elroq è stato il BEV più venduto sul continente, superando le 8.000 unità. Queste novità puntano a dare ulteriore slancio.

5/5 - (1 vote)