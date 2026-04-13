FIAT Fastback: nuove foto spia del SUV Coupé atteso in Europa

La FIAT Fastback, prossimo modello con forme da SUV Coupé del marchio italiano, torna a fare crescere l’hype attorno a sé con una serie di nuovi scatti del prototipo camuffato che è stato avvistato in strada durante i test nei pressi del quartier generale di FIAT, a Torino.

Le foto spia, che sono state scattate e pubblicate in Rete dal car insider Walter Vayr, ci mostrano ancora una volta le forme e le proporzioni, nascoste sotto la pellicola mimetica, di questo modello inedito per il mercato europeo, mentre la Fastback da tempo è un modello Fiat commercializzato sui mercato sudamericani.

Il debutto a ottobre al Salone di Parigi

Dopo essere stata anticipata qualche anno fa dalla versione concept, la FIAT Fastback si appresta a diventare un modello di serie per l’Europa, dove si andrà ad affiancare alla Grizzly, come dovrebbe chiamarsi l’altro nuovo modello, in questo caso un SUV medio, di FIAT. In attesa di scoprire le caratteristiche e l’aspetto definitivo in autunno, in occasione del Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, dove farà il suo debutto in anteprima, la FIAT Fastback ha dato occasione negli ultimi mesi di fornire più di un assaggio sul look attraverso le svariate foto spia che lo hanno catturato durante i collaudi.

Beccata la versione elettrica

Il prototipo della FIAT Fastback protagonista in questi scatti mostra il frontale chiuso e l’assenza di terminali di scarico sul posteriore, suggerendo che siamo di fronte alla versione con motore elettrico. Quest’ultima non sarà l’unica motorizzazione proposta, con la gamma che proporrà anche versioni ibride e, quasi certamente, anche benzina. Una gamma di opzioni meccaniche variegata grazie alla piattaforma Smart Car, che farà da base alla vettura, condivisa con la Grande Panda, oltre che con le Citroen C3 e C3 Cross.

Da quest’ultimi modelli potrebbe dunque essere riproposta la medesima gamma di motorizzazioni, con la possibilità dunque che la FIAT Fastback possa presentarsi con un opzione full-electric da 113 CV, un ibrido da 145 CV e un benzina da 100 CV con cambio manuale. Potrebbe inoltre anche essere una versione a trazione integrale, con powertrain mild-hybrid, che riprenderebbe la configurazione della Grande Panda 4×4 Concept.

Lunga intorno ai 4,5 metri e con forme squadrate

La FIAT Fastback sarà un SUV Coupé che misurerà in lunghezza circa 4,5 metri, caratterizzandosi per coda sportiva e schiacciata, linee spigolose e forme squadrate, con un look complessivo affine a quello della Grande Panda, riprendendone anche la firma luminosa con disegno a pixel che sarà presente anche sulla FIAT Grizzly. Una differenziazione estetica maggiore, rispetto alla Grande Panda, la FIAT Fastback dovrebbe proporla nell’abitacolo, con un look interno differente, pur confermando il cruscotto con due grandi display orizzontale, uno per il quadro strumenti e l’altro per il sistama d’infotainment.

Rate this post