Fiat Argo X: ecco com’è la Grande Panda rivisitata per il mercato del Brasile

La Fiat Argo X scopre ufficialmente le carte. A distanza di alcuni mesi da quando l’avevamo vista con il camouflage a nasconderne il design, la nuova compatta del marchio Fiat destinata, almeno inizialmente, al mercato sudamericano si mostra in tutta la sua completezza, attraverso le prime immagini ufficiali che sono state rilasciate dal brand di Stellantis. La nuova Fiat Argo X, diretta derivazione della Grande Panda (la somiglianza tra i due modelli è evidente), farà il suo debutto in Brasile nel corso dei prossimi mesi, con tempistiche di arrivo in concessionaria e prezzi che al momento non sono stati resi noti.

Alcune differenze stilistiche con la Grande Panda

La Fiat Argo X viene presentata nell’inedita colorazione Verde Pistacchio, con un look che ricalca a grandi linee quello della Grande Panda, compresa la firma luminosa su muso e coda della vettura, con grafica a X che caratterizza sia le luci diurne anteriori che gli elementi a LED dei fanali posteriori. Ci sono però alcune differenze rispetto alla Grande Panda, a partire dall’assenza della scritta del modello ribattuta sulla carrozzerie delle fiancate e dal logo Fiat sul portellone, che sulla Argo X è di colore scuro, non ricavato nella lamiera e posizionato al centro. Un dettaglio decisamente “patriottico” per il modello brasiliano è nella prese d’aria anteriore, dove risaltano le quattro barrette diagonali con i colori della bandiera italiana, elemento stilistico che rimarca l’origine della vettura.

Interni simili a quelli della Grizzly

Per quanto riguarda gli interni, se alla vigilia ci si poteva aspettare che la Fiat Argo X si presentasse con la configurazione dell’abitacolo della Grande Panda, in realtà le prima immagini mostrano come la compatteache a breve debutterà sul mercato brasiliano non adotterà il cruscotto curvilineo della Grande Panda, ma monterà un quadro strumenti digitale e un display centrale dell’infotainment, integrati nello stesso elemento, in configurazione più tradizionale, che somiglia molto a quella presente sulla Fiat Grizzly SUV.

Con motore T200 mild-hybrid da 125 CV

Venendo alle motorizzazioni, la Fiat Argo X protagonista di queste prime immagini ufficiali mostra la scritta “T200 MHEV“, confermando che ad alimentarla c’è un motore tre cilindri turbobenzina da 1.0 litro, affiancato da un sistema mild-hybrid a 12 V, e abbinato al cambio CVT a 7 marce. Il propulsore sviluppa 125 CV se alimentato a benzina, mentre sale a 130 CV e 200 Nm di coppia utilizzando l’etanolo. A incrementare spinta ed efficienza c’è il supporto dell’elettrificazione “leggera” che prevede un motore elettrico da 3 kW (4 CV), alimentato da due batterie, posizionate una nel vano motore e una sotto il sedile del conducente. Nella gamma motori della Argo X, dove non ci sarà una versione elettrica, Fiat potrebbe prevedere anche altre motorizzazioni ad affiancare la T200 MHEV.

Domande frequenti su Fiat Argo X

Che cos’è la nuova Fiat Argo X?

La Fiat Argo X è una nuova compatta del marchio Fiat, derivata dalla Grande Panda e inizialmente destinata al mercato sudamericano. Il modello presenta un design che richiama quello della sorella europea, ma introduce alcune differenze estetiche e una configurazione specifica per il mercato brasiliano.

Quale motore monta la nuova Fiat Argo X?

La Fiat Argo X protagonista delle prime immagini ufficiali adotta il motore 1.0 tre cilindri turbobenzina T200 MHEV, abbinato a un sistema mild hybrid a 12 Volt e al cambio CVT a 7 rapporti. La potenza raggiunge 125 CV con benzina e 130 CV con etanolo, con una coppia massima di 200 Nm.

La Fiat Argo X è uguale alla Grande Panda?

No, anche se le due vetture condividono numerosi elementi stilistici, tra cui la firma luminosa anteriore e posteriore a X, la Fiat Argo X presenta alcune differenze. Cambiano alcuni dettagli della carrozzeria e soprattutto l’abitacolo, che adotta una configurazione della strumentazione più tradizionale rispetto alla Grande Panda.

Quando arriva la nuova Fiat Argo X e quanto costa?

La nuova Fiat Argo X debutterà in Brasile nei prossimi mesi. Al momento Fiat non ha ancora comunicato la data esatta di commercializzazione né i prezzi di listino. Non sono state inoltre fornite indicazioni ufficiali su un eventuale arrivo del modello in Europa.

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