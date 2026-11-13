Nuova Dacia Spring 2026 | Primo Contatto tra curve e tornanti

La Dacia Spring è tornata, ma non è quella che vi ricordavate. È solo la seconda generazione di quella che abbiamo conosciuto fino ad ora anche attraverso più o meno fortunati servizi di car sharing, ma di quel periodo questa Spring ha praticamente conservato solamente il nome. Adesso è cambiato tutto, a cominciare dalla piattaforma e da dove viene prodotta. Dalla Cina si è tornati allo stabilimento europeo di Novo Mesto, in Slovenia, con il chiaro intento di creare un polo industriale capace finalmente di produrre una vettura elettrica con un prezzo alla portata del pubblico del Vecchio Continente. Una missione che sembra compiuta a giudicare dal listino di questa nuova Dacia Spring, che fa onore alla filosofia “value for money” della casa del Gruppo Renault e si posiziona persino al di sotto della nuova Twingo, che pure non costava moltissimo per le medie di mercato. La produzione europea, inoltre, consente di godere di una riduzione del 60% del carbon footprint dell’intero ciclo vitale rispetto alle dirette concorrenti, con un costo totale di esercizio inferiore del 20% rispetto a una citycar ibrida equivalente. Ma quindi è tutto rose e fiori? Per scoprirlo siamo stati al primo test drive dedicato alla stampa internazionale a Cascais, in Portogallo, dove abbiamo potuto metterla alla prova.

Nuova piattaforma RGEV small e design da crossover urbana

La nuova Dacia Spring 2026, come detto, è stata sviluppata sulla nuova piattaforma proprietaria RGEV small del Gruppo Renault, la stessa della Renault Twingo che abbiamo già avuto modo di apprezzare. Rispetto alla precedente generazione è cresciuta di diversi centimetri, arrivando a toccare i 3,85 metri di lunghezza, 1,74 m di larghezza e un’altezza non troppo pronunciata da crossover urbana, che comunque garantisce spazio. Esteticamente non assomiglia al precedente modello, andando invece ad avvicinarsi maggiormente al family feeling della produzione più recente del brand romeno. Davanti troviamo dei gruppi ottici a LED che compongono una firma luminosa ispirata al Dacia Link, con un interessante effetto tridimensionale creato senza sdoppiare fisicamente i fari. I fascioni paracolpi, sia anteriore che posteriore, sono in plastica nera tinta in massa con texture antigraffio, una scelta che assicura resistenza nell’uso quotidiano e un colpo d’occhio più moderno. Sul posteriore troviamo inoltre una fascia nera lucida con il lettering Dacia stampato a laser, soluzione che evita l’utilizzo delle componenti cromate ormai abbandonate dai costruttori per ragioni ambientali. Sono disponibili solo quattro colorazioni tra cui scegliere: azzurro Agave, grigio Scisto, nero Etoilé e bianco Ghiaccio. Per quanto riguarda le ruote, invece, si può scegliere tra i cerchi Flexwheel da 15 pollici oppure i più elaborati cerchi in lega Drava da 16 pollici.

Interni, tecnologia Media Nav Live e bagagliaio fino a 1.283 litri

L’abitacolo della nuova Dacia Spring 2026 è uno degli aspetti che più si avvicinano alla sorella Twingo, per quanto l’approccio di Dacia sia molto più “cost effective”. Anteriormente troviamo un ottimo spazio per le spalle da 1,38 metri, mentre le ginocchia dei passeggeri posteriori hanno a disposizione 11,4 cm. Un passo avanti di buon livello, per quanto lo spazio rimanga sempre quello di una vettura urbana. Gli allestimenti a disposizione sono due: l’entry level Expression e il più ricco Journey. Su entrambi i materiali sono di buon livello, anche se per ragioni di prezzo l’utilizzo di plastica e tessuti tecnici è ovviamente abbondante. In compenso vi sono numerosi vani portaoggetti, che combinati arrivano a una buona capienza complessiva da 20 litri. Il sistema di infotainment è composto da un quadro comandi da 7 pollici personalizzabile e dal sistema Media Nav Live da 10,1 pollici, che però è di serie solo sull’allestimento Journey. Su Expression, però, rimane l’installazione di un supporto per il proprio smartphone, che rappresenta una soluzione intelligente per risparmiare un po’ sul prezzo finale. Il bagagliaio, dal canto suo, parte da un minimo di 337 litri di capienza, estendibile fino a 1.283 litri di massimo, con la panca posteriore frazionata 50:50. Tra gli optional (curiosamente) c’è anche il “frunk”, ovvero il pozzetto anteriore sotto al cofano, che aggiunge altri 18 litri alla capienza complessiva e permette di stivare i cavi senza ostacolare bagagli o sacchetti della spesa.

Motore da 80 CV, batteria LFP e tempi di ricarica

Massima semplicità per quanto riguarda il motore della Dacia Spring 2026. Ne abbiamo solo uno a disposizione, un’unità sincrona a magneti permanenti integrata in un sistema “6 in 1” che comprende anche riduttore, inverter, caricatore e centraline in un unico blocco compatto. La sua potenza massima è di 80 CV con una coppia da 175 Nm, in grado di passare da 0 a 100 in 12,1 secondi e di toccare i 130 km/h di velocità massima. Tutto più che sufficiente per l’uso prevalentemente urbano per cui è stata concepita questa vettura. La batteria è una LFP (litio-ferro-fosfato) senza cobalto (importante per ragioni ecologiche e umanitarie) da 27,5 kWh di capacità utile. È quindi in grado di garantire fino a 250 km di autonomia nel ciclo misto WLTP a fronte di un consumo omologato da 12,7 kWh/100 km. Non un record, ma assolutamente sufficiente per l’utilizzo cittadino senza ansia da ricarica, anche a fronte della ricarica dal 15 all’80% su rete domestica in 9 ore. È possibile avere in optional anche un pacchetto dedicato che porta la ricarica in corrente alternata trifase a 11 kW (1 ora e 55 minuti) e aggiunge il connettore rapido in corrente continua DC da 50 kW, che permette di ricaricare con le stesse percentuali in appena 28 minuti.

Prime impressioni di guida su strada, telaio e dotazione ADAS

Quindi una vettura che punta su un certo livello di semplicità, che però non significa che non sia stata elaborata e studiata in modo da garantire la miglior efficienza possibile. La piattaforma nativa è la RGEV small del Gruppo Renault, creata appositamente per ospitare i piccoli veicoli elettrici compatti e, non per caso, la stessa della nuova Renault Twingo (che sarà presto protagonista di un nuovo episodio della nostra serie Com’è & Come Va). Rispetto al modello precedente, la nuova Dacia Spring 2026 ha un’impronta a terra decisamente maggiore grazie all’incremento di carreggiata e larghezza (+18 cm), un fattore che permette di aumentare in maniera sensibile la stabilità su strada. Per quanto riguarda le sospensioni, invece, al posteriore la nuova Spring eredita il ponte a ruote interconnesse che avevamo visto già sulla Captur, con a disposizione a seconda dell’allestimento cerchi da 15 o da 16 pollici. La massa è decisamente contenuta, con un peso a vuoto di appena 1.212 kg e dobbiamo dire che dopo questi primi chilometri ne abbiamo apprezzato la reattività sui cambi di direzione e sulle frenate. A questo si aggiunge un raggio di sterzata davvero ottimo da 4,95 metri, con un diametro molto ridotto di 9,9 metri. La Spring è in generale decisamente reattiva, anche su strade piene di salite marcate e curve strette come quelle della costa atlantica del Portogallo. La calibrazione delle sospensioni è ovviamente tarata verso il comfort, senza però eccedere. In questo modo l’assorbimento delle asperità del manto stradale è decisamente promosso, per quanto ovviamente questo comporti un certo rollio se si guida in modo più aggressivo (del resto non stiamo parlando di un’auto nata per essere dinamica). Il motore da 80 CV e 175 Nm si è comportato bene anche in salita, portando due persone (chi vi scrive e un collega) con i relativi bagagli di viaggio. Non un test da sforzo, ma una situazione abbastanza quotidiana per avere una buona impressione delle capacità di questa vettura elettrica anche in caso di salite più impegnative. Dal punto di vista dell’autonomia, dichiarata a 250 km nel ciclo misto WLTP, ancora non ci pronunciamo, in attesa di una verifica più lunga e quotidiana (l’omologazione parla comunque di 12,7 kWh/100 km). Molto buona la dotazione di ADAS per l’aiuto alla guida semi-autonoma. La Dacia Spring 2026 è senza dubbio un’auto matura, con 22 sistemi elettronici che comprendono la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento attivo della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali. Tutti ovviamente personalizzabili a seconda delle preferenze personali (c’è anche un tasto dedicato per il proprio profilo personale, dato che alcuni sistemi si riattivano sempre per legge al riavvio dell’auto).

Prezzi di listino, allestimenti e uscita sul mercato

Esattamente come per il progetto tecnico, anche il listino dei prezzi è improntato verso la chiarezza e la semplicità. Il motore, come detto, è uno solo, con l’unità da 80 CV e la batteria LFP da 27,5 kWh. Incluso nei prezzi troviamo anche il caricatore di bordo in corrente alternata da 6,6 kW. Per l’allestimento Expression di base si parte da 17.900 €, mentre per il top di gamma Journey si parte da 19.500 €, restando quindi al di sotto della soglia dei 20.000 euro anche scegliendo la versione più completa. Gli ordini sono già aperti e le prime vetture arriveranno entro la fine dell’anno.

Quali sono le dimensioni e dove viene prodotta la nuova Dacia Spring 2026?

La nuova generazione nasce sulla piattaforma RGEV small nello stabilimento europeo di Novo Mesto, in Slovenia. Misura 3,85 metri in lunghezza e 1,74 metri in larghezza, offrendo un vano bagagli con una capacità minima di 337 litri, estendibile fino a 1.283 litri con divano abbattuto, oltre a un pozzetto anteriore opzionale da 18 litri.

Che motore e batteria monta la nuova Dacia Spring 2026?

L’unica motorizzazione disponibile è un’unità elettrica sincrona a magneti permanenti integrata “6 in 1” da 80 CV e 175 Nm di coppia, capace di raggiungere i 130 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi. È abbinata a una batteria LFP priva di cobalto da 27,5 kWh utili.

Quali sono l’autonomia dichiarata e i tempi di ricarica?

Nel ciclo misto WLTP la Dacia Spring 2026 dichiara un’autonomia fino a 250 km con un consumo omologato di 12,7 kWh/100 km. La ricarica dal 15 all’80% richiede 9 ore su presa domestica grazie al caricatore di serie da 6,6 kW, oppure 28 minuti tramite la presa rapida DC opzionale da 50 kW.

Come si comporta su strada e quali sistemi ADAS offre?

Con un peso a vuoto di 1.212 kg e un raggio di sterzata di 4,95 metri (diametro di 9,9 metri), risulta agile in città e reattiva sulle salite extraurbane, con sospensioni tarate sul comfort. La dotazione include 22 sistemi ADAS, tra cui frenata d’emergenza e mantenimento di corsia, personalizzabili tramite un tasto dedicato.

Quali sono gli allestimenti e i prezzi della Dacia Spring 2026?

La gamma prevede due allestimenti: la versione d’accesso Expression, proposta a partire da 17.900 euro con quadro strumenti da 7 pollici e supporto smartphone, e la top di gamma Journey da 19.500 euro, che aggiunge i cerchi in lega da 16 pollici e il sistema Media Nav Live da 10,1 pollici.

DACIA SPRING 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 385 cm; larghezza 174 cm; altezza 152 cm; passo 249 cm

Carrozzeria: cinque porte

Motore in prova: elettrico da 80 CV

Trazione: anteriore

Cambio: monomarcia

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 12,1’’

Velocità massima: 130 km/h

Allestimenti: Expression, Journey

Numero di posti: 4 posti

Bagagliaio: da 337 a 1283 litri

Consumi dichiarati: 12,7 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 250 km

Sicurezza: frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei segnali stradali (22 sistemi elettronici ADAS personalizzabili)

Prezzo: Da 17.900 €

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