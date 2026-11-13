Sanrivatti One: l’hypercar olandese con la guida in stile moto

La startup olandese Sanrivatti vuole reinventare il concetto di hypercar introducendo una posizione di guida inedita, ispirata alle moto, sulla sua nuova track toy a V10. Il prototipo, chiamato Sanrivatti One, anticipa le caratteristiche di un’auto esclusivamente da pista che l’azienda punta a produrre entro il 2030.

La “Apex position”: guidare a testa in avanti

Il cuore del progetto è la cosiddetta “Apex position”: il pilota viene disteso a testa in avanti su un telaio posizionato centralmente, in una postura che richiama quella di un centauro più che quella di un pilota di auto tradizionale. Secondo Sanrivatti, questa configurazione migliora in modo significativo la visibilità frontale rispetto a un sedile convenzionale e crea un maggiore senso di connessione tra guidatore e vettura.

Santiago Sanchez, fondatore di Sanrivatti, ha descritto la scelta progettuale come un vero e proprio ribaltamento dell’architettura tradizionale di un’auto: a suo dire, il pilota non si limita più a “stare seduto in macchina come su un divano a guardare un film”, ma assume una posizione attiva e aggressiva, che lo costringe a restare costantemente concentrato sulla guida. Sanchez ha aggiunto che posizionare il pilota a testa in avanti fa sì che le curve non vengano percepite come qualcosa che arriva incontro, ma come un punto verso cui si va attivamente, incoraggiando uno stile di guida più aggressivo in curva.

Sterzo e pedali restano meccanici

Nonostante l’ispirazione motociclistica, il progetto Sanrivatti mantiene un volante e dei pedali convenzionali, collegati meccanicamente ai rispettivi organi della vettura e non tramite sistemi by-wire. La postura, inoltre, non è completamente distesa come su una superbike: guidare una moto ad alta velocità sottopone il corpo a sollecitazioni importanti, mentre le automobili possono generare forze laterali molto più elevate in curva, anche grazie alla maggiore superficie di contatto degli pneumatici. Sanchez ha spiegato che Sanrivatti ha cercato un punto di equilibrio tra una posizione troppo aggressiva, come quella di una superbike, e una troppo passiva, come quella di una vettura tradizionale.

Il sistema GNS per contrastare le forze G

Per compensare le sollecitazioni sul corpo del pilota generate da questa postura, Sanrivatti sta inoltre sviluppando un sistema che l’azienda definisce “G-force neutralising system” (GNS). Sanchez ha anticipato che si tratterà di una sorta di meccanismo ad inclinazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli, poiché lo sviluppo è ancora in corso.

Domande frequenti su Sanrivatti One

Cos’è la “Apex position” di Sanrivatti?

È la posizione di guida ideata da Sanrivatti che dispone il pilota a testa in avanti su un telaio centrale, ispirata alla guida motociclistica, per migliorare la visibilità e la connessione con la vettura.

La Sanrivatti One ha volante e pedali tradizionali?

Sì, nonostante la postura ispirata alle moto, il progetto mantiene volante e pedali convenzionali, collegati meccanicamente e non tramite sistemi by-wire.

Cos’è il sistema GNS?

È il “G-force neutralising system” che Sanrivatti sta sviluppando per contrastare le sollecitazioni fisiche generate dalla postura di guida, descritto dal fondatore come una sorta di meccanismo ad inclinazione.

Quando debutterà la Sanrivatti One?

Sanrivatti punta a produrre la sua track toy, una vettura destinata esclusivamente alla pista, entro il 2030.

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