Honda Super-N: la kei car elettrica sbarca nel Regno Unito

Una kei car in tutto e per tutto con l’ambizione di conquistare gli automobilisti britannici con un’inedita e innovativa proposta di mobilità urbana, così si presenta la Honda Super-N sul mercato del Regno Unito dove fa il suo debutto. Parliamo della vettura ultra-compatta della Casa giapponese che combina dimensioni estremamente contenute, motorizzazione elettrica e carattere pronto a sfidare le convenzioni per farsi largo sulla scena automobilistico e recitare un ruolo da protagonista nell’accelerare il precorso di transizione elettrica.

Ispirazione anni ’80 e modalità Boost

La Honda Super-N è la versione destinata al mercato britannico, dove sarà lanciata entro l’estate 2026, della Super One che il marchio nipponico ha svelato un paio d mesi fa. La vettura trae ispirazione dalla storica City Turbo II e si propone come una piccola elettrica tutta grinta e divertimento di guida, caratteristiche alle quali sono orientate tecnologie come il Boost Mode, unito ad un livello di autonomia sufficiente a coprire gli spostamenti quotidiani in città.

Lunga 3,5 m, leggera e sportiva

La Honda Super-N, che dopo il lancio nel Regno Unito potrebbe arrivare anche nel resto dei mercati europei (Italia compresa), prende forma sull’architettura leggera delle kei car della serie N commercializzate in Giappone, ma rivista per le esigenze del mercato europeo. Questa city car quattro porte, che misura in lunghezza 3,5 metri ed ha un peso tra 1.100 e 1.300 kg, vanta un look d’impatto, frutto di tratti decisi e angolari che creano forme spigolose, paraurti generosi, carreggiata larga e prese d’aria aerodinamiche. L’aspetto che ne viene fuori è decisamente sportivo, evocando la vettura anni ’80 di Honda da cui trae ispirazione.

Abitacolo con tanti tasti fisici e illuminazione che cambia colore

L’impostazione degli interni della kei car “britannica” di Honda si focalizza sulla centralità di conducente e passeggeri, con sedili a supporto elevato, dettagli blu e illuminazione ambientale che cambia colore: blu in modalità standard e viola con Boost Mode attivato. Spazio poi a rivestimenti bicolore e grafiche specifiche che ne sottolineano le possibilità di personalizzazione.

Motore EV da 64 CV, che in modalità Boost sale a 95 CV

Per quanto riguarda il motore, a spingere la Honda Super-N c’è un’unità elettrica anteriore da 64 CV, che in modalità Boost sale a 95 CV, permettendo anche di beneficiare di ulteriori impostazioni sportive come una risposta dell’acceleratore più immediata, l’attivazione del cambio simulato a 7 marce, e il sound artificiale che ricrea il rombo di un motore termico.

Fino a 320 km d’autonomia in città, prezzo base inferiore ai 23.000 €

La Honda Super-N dispone di una batteria da circa 30 kWh di capacità che permette un’autonomia fino a 320 km in città, che si attesta intorno ai 205 km nel ciclo combinato. Per quel che riguarda la capacità di ricarica, la batteria supporta in corrente continua fino ad una potenza di 50 kW. Nel mercato britannico la Honda Super-N sarà proposta con un pezzo base sotto i 23.000 €, che potrebbe essere mantenuto anche in un eventuale futuro lancio nel resto d’Europa.

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