Fiat Multiplay: il concept che da MPV diventa pick-up

Il concept Fiat lungo 4,45 metri si trasforma da familiare 6+1 a pick-up a quattro posti

di Redazione11 Ottobre, 2026

Fiat Multiplay

Fiat presenta Multiplay alla vigilia del Salone di Parigi 2026: concept di 4,45 m con montante C Metamorfosi, Petsenger seat e Sunseat, da MPV a pick-up.

Torino, 11 ottobre 2026 – Alla vigilia del Salone dell’Automobile di Parigi 2026, durante l’evento Stellantis “Night Before”, Fiat ha svelato Multiplay: un concept lungo 4,45 metri che unisce lo spazio di un MPV, il carattere di un SUV e la funzionalità di un pick-up. Grazie al montante C “Metamorfosi” passa da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto.

Fiat Multiplay, concept in configurazione familiare e pick-up
Fiat Multiplay in configurazione familiare e pick-up

Il montante C “Metamorfosi”

Cuore del progetto è un modulo posteriore che scorre longitudinalmente lungo apposite guide: l’architettura del montante C, battezzata “Metamorfosi”, consente di trasformare in pochi movimenti una vettura familiare chiusa in un pick-up. Nella configurazione familiare l’abitacolo offre sei posti più un elemento flessibile aggiuntivo, il “Petsenger seat”. Nella configurazione pick-up quattro sedili si abbinano a un cassone aperto, pensato per biciclette, attrezzature sportive e oggetti ingombranti.

Fiat Multiplay in configurazione pick-up
La configurazione pick-up con cassone aperto

Anche lo spoiler posteriore cambia funzione: può ruotare e trasformarsi in un portabiciclette integrato, capace di trasportare fino a due biciclette nella configurazione pick-up.

Fiat Multiplay con biciclette sul tetto
Lo spoiler posteriore diventa portabiciclette

Abitacolo: Petsenger seat e Sunseat

Interni di Fiat Multiplay
L’abitacolo riconfigurabile di Multiplay

Il “Petsenger seat” è un elemento modulare che può servire come punto di fissaggio per un seggiolino, spazio per un animale domestico, piccolo tavolino o vano portaoggetti. Una sezione esterna del cuscino si stacca e diventa guinzaglio, mentre un vano nella portiera ospita una ciotola pieghevole. La zona posteriore può accogliere fino a due bambini e, quando serve, anche un adulto. Il “Sunseat” permette al sedile anteriore del passeggero di trasformarsi, a vettura parcheggiata, in una chaise longue orientata verso il retro, con la plancia come schienale e il tetto panoramico sopra.

Sedili posteriori di Fiat Multiplay
I sedili e i dettagli dell’abitacolo

Colori ispirati all’anguria e materiali monomateriale

La palette si ispira all’estate italiana e all’anguria: il verde brillante della carrozzeria richiama la buccia, mentre le tonalità rosse e rosa dell’abitacolo evocano la polpa. Il pavimento è rosa tenue e una sfumatura pixelata si estende dal Petsenger seat alla zona bambini, con accenti turchesi. La maggior parte dei componenti morbidi è in tessuto monomateriale a maglia 3D senza cuciture (no-stitch 3D knit), mentre nelle aree per bambini e animali le finiture impermeabili sono anch’esse monomateriale. Il display è nascosto nella plancia e scompare completamente alla vista quando la vettura è spenta.

Lo spirito Multipla e il passaggio di testimone

Multiplay raccoglie l’eredità della Fiat 600 Multipla del 1956, che ospitava sei persone in 3,5 metri, e della Multipla del 1998, con sei posti su due file in meno di quattro metri. Fiat precisa che il concept è un laboratorio di soluzioni per le future innovazioni del marchio e non anticipa uno specifico modello di serie. A presentarlo ai media internazionali sono stati Olivier François, Company Strategic Advisor di Stellantis, e Arnaud Belloni, CEO di Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa: François ha simbolicamente consegnato le chiavi a Belloni, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per Fiat.

Belloni ha dichiarato: «Multiplay esprime una qualità che vogliamo portare nel prossimo capitolo di Fiat: la capacità di rendere l’automobile utile nella vita quotidiana».

Domande frequenti su Fiat Multiplay



Che cos’è Fiat Multiplay?

È un concept presentato durante l’evento Stellantis “Night Before” alla vigilia del Salone di Parigi 2026: lungo 4,45 metri, combina lo spazio di un MPV, il carattere di un SUV e la funzionalità di un pick-up.

Come funziona il montante C “Metamorfosi”?

Un modulo posteriore scorre lungo apposite guide e permette di passare dalla configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto.

Che cos’è il Petsenger seat?

È un elemento modulare dell’abitacolo che può fungere da fissaggio per un seggiolino, spazio per un animale domestico, tavolino o vano portaoggetti.

Che cos’è il Sunseat?

È la funzione che trasforma il sedile del passeggero anteriore, a vettura parcheggiata, in una chaise longue orientata verso il retro.

Multiplay diventerà un’auto di serie?

No, almeno non direttamente: Fiat lo definisce un laboratorio di idee e soluzioni per le future innovazioni del marchio, senza anticipare un modello specifico.

Che colori ha Multiplay?

Il verde brillante della carrozzeria richiama la buccia di un’anguria, mentre l’abitacolo è nelle tonalità di rosso e rosa della polpa, con accenti turchesi.

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