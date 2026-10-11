Peugeot RCZ Vision: la coupé elettrica da 500 CV con batteria a stato solido

Parigi, 11 ottobre 2026 – Peugeot presenta la RCZ Vision, concept che riprende il nome della coupé RCZ (2009-2015) e che il marchio definisce il manifesto della propria visione futura. Basata su architettura STLA One, ha una powertrain elettrica da 500 CV con fino a 600 km di autonomia e una batteria a stato solido sviluppata con Factorial Energy, in grado di passare dal 10% all’80% in meno di 10 minuti grazie a un’architettura da 1.000 V.

Peugeot RCZ Vision, il concept elettrico erede della coupé RCZ

Il linguaggio “Futuro Felino”

La RCZ Vision è la prima espressione del linguaggio di design “Futuro Felino” (Feline Future), fondato su cinque principi: Libertà, Coraggio, Eleganza, Forza interiore e Istinto. Matthias Hossann, Direttore Design Peugeot, lo descrive come un design «istintivo e sensuale» che «sfrutta la tecnologia per potenziare l’emozione e il piacere di guida». Il CEO Alain Favey parla di «un’auto saldamente focalizzata sul futuro, dedicata a offrire il massimo piacere di guida».

Davanti la nuova firma luminosa reinterpreta i tre artigli con linee orizzontali ultrasottili, sormontate da un faro LED compatto che forma lo “sguardo del Leone”. Ci sono un emblema illuminato, una grafica micro-perforata “RCZ” sul paraurti e prese d’aria con motivi microscolpiti. Dietro i tre artigli integrano tutte le funzioni di illuminazione e lo spoiler attivo, come sull’originale RCZ, resta invisibile da fermo e si apre solo in marcia. Il “tetto a bolla” con la doppia bolla accentuata rende omaggio alla RCZ originale, mentre l’alluminio massiccio è sostituito da una vernice in alluminio riciclato.

La coda con i tre artigli orizzontali

I cerchi in alluminio forgiato misurano 21 pollici davanti e 22 dietro, con un disegno a raggi radianti e dettagli triangolari in omaggio alla prima RCZ. La silhouette bassa beneficia di una batteria spessa solo 110 mm.

Powertrain: stato solido e 1.000 V

Il posteriore con la firma luminosa a tre artigli

La RCZ Vision usa celle a stato solido sviluppate con Factorial Energy e un’architettura da 1.000 V che, secondo Peugeot, porta la carica dal 10% all’80% in soli 10 minuti. Il comunicato indica 500 CV, fino a 600 km di autonomia e un consumo di 11,5 kWh/100 km nel ciclo WLTP, precisando che si tratta di dati potenziali da validare. La base è la piattaforma modulare STLA One, pensata per le tecnologie X-by-Wire.

Hypersquare, i-Cockpit e X-by-Wire

La concept anticipa la prossima generazione del Peugeot i-Cockpit: combina lo sterzo Hypersquare con display Micro LED trasparenti. Il display sopra l’Hypersquare mostra le informazioni essenziali, mentre il display centrale flottante può essere spento e, grazie alla struttura trasparente, scompare quasi alla vista. Peugeot precisa che l’Hypersquare è la stessa versione di serie che equipaggerà la prossima generazione di Peugeot E-208.

Il frontale con la nuova firma luminosa

La RCZ Vision adotta la tecnologia Steer-by-Wire, senza collegamento meccanico tra sterzo e ruote, con rapporto di sterzo adattato alla velocità e rotazione massima di poco inferiore a un giro. È inoltre la prima Peugeot con Brake-by-Wire, che sostituisce il collegamento idraulico tra pedale e freni con un controllo elettronico e integra la frenata rigenerativa. È previsto anche il livello di guida automatizzata 2++, con funzione mani libere disponibile su richiesta.

Abitacolo GT a quattro posti

Gli interni sono descritti come un bozzolo luminoso e accogliente: plancia scolpita attorno ai componenti, prese d’aria mobili che scompaiono nel cruscotto, console centrale flottante con comandi fisici in alluminio su una superficie in vetro satinato e sedili asimmetrici con schienali aperti. L’abitacolo è a quattro posti, con due adulti comodi dietro. I rivestimenti sono in Alcantara e in pelle riciclata Pelinova, in una palette azzurro chiaro. Sulla plancia c’è un orologio Parade disegnato da SERICA, orologiaio francese.

Domande frequenti sulla Peugeot RCZ Vision

Che cos’è la Peugeot RCZ Vision?

È un concept elettrico presentato da Peugeot a Parigi: successore ideale della coupé RCZ (2009-2015) e manifesto del nuovo linguaggio di design “Futuro Felino”.

Quanta potenza e autonomia ha la RCZ Vision?

Il comunicato indica 500 CV e fino a 600 km di autonomia, con un consumo di 11,5 kWh/100 km nel ciclo WLTP, dati potenziali da validare.

Che batteria usa la RCZ Vision?

Una batteria a stato solido da 110 mm di spessore sviluppata con Factorial Energy, con architettura da 1.000 V: la carica dal 10% all’80% richiede meno di 10 minuti.

Su quale piattaforma è basata?

Su un’architettura basata sulla piattaforma STLA One, pensata per supportare le tecnologie X-by-Wire.

Che cos’è l’Hypersquare?

È lo sterzo con quattro anelli di comandi integrati che, abbinato allo Steer-by-Wire, elimina il collegamento meccanico tra sterzo e ruote. La versione di serie equipaggerà la prossima Peugeot E-208.

Quanti posti ha la RCZ Vision?

L’abitacolo è a quattro posti: due adulti possono sistemarsi comodamente dietro.

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