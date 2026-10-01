Francois Provost (Renault): “La prossima ondata sta arrivando”

La strategia FutuREady del Gruppo Renault sta sempre più prendendo forma, con l’arrivo di nuovi modelli per un’offensiva importante sul mercato. E l’obiettivo di guadagnare successo a livello mondiale. Il prossimo appuntamento clou sarà il Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, in cui il gruppo transalpino proporrà ulteriori novità al grande pubblico: “La prossima ondata sta arrivando”, le parole del CEO Francois Provost.

”L’offensiva sta guadagnando slancio”

Il dirigente transalpino, dopo un “settembre intenso ed entusiasmante”, entra nel dettaglio delle principali novità portate all’appuntamento parigino, dove l’offensiva di prodotto guadagnerà ulteriore “slancio”. Si parte con il Trafic Van E-Tech Electric, appena nominato van dell’anno: “Con la ricarica più veloce del suo segmento e un primato europeo nei veicoli definiti software per LCV – scrive su Linkedin – farà davvero la differenza nella vita quotidiana dei nostri clienti”.

La novità di serie più attesa è probabilmente la nuova Dacia Spring. Già mostrata online, ma al primo contatto con il pubblico: “una city car compatta sviluppata in meno di due anni e al prezzo inferiore a €18.000 – commenta Provost – Dimostra quanto Dacia sia pronta per il cambiamento di elettrificazione, pur mantenendo la promessa di accessibilità economica”. Un modello che segue la presentazione della Striker, anch’essa presente all’appuntamento francese.

Dall’Europa all’America, con la Renault Niagara: “Il nostro nuovo pick-up progettato per l’America Latina, rafforza la nostra presenza in uno dei nostri mercati internazionali prioritari”. Per chiudere con una concept car, la Renault 8 Gordini: “Riporta il design che ancora oggi fa battere forte il cuore degli appassionati: le leggendarie strisce blu e bianche e la firma luminosa distintiva, reinventate per l’era elettrica con 270 CV”. Anche se non mancheranno ulteriori modelli presenti nell’ampio stand del gruppo, che ha annunciato 50 veicoli esposti.

”Soddisfare le esigenze di tutto il mondo”

Un obiettivo del Gruppo Renault è quello, come dicevamo, di aumentare i propri numeri non solamente nel mercato europeo: “Prodotti diversi. Mercati diversi. Identità diverse. Un’ambizione: soddisfare le diverse aspettative dei clienti di tutto il mondo”. Con un team unito e di alto livello, in tutti i settori, non solo chi progetta e realizza i nuovi modelli: “Questi lanci riflettono l’impegno e il talento dei nostri team di ingegneria, progettazione, produzione, acquisti e commerciali, supportati dai nostri partner e dalle reti di concessionari in ogni mercato”.

Oltre 5.000 metri quadrati di esposizione

Il Salone di Parigi 2026 è in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, presso il quartiere fieristico Paris Expo Porte de Versailles. Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+ (il brand del gruppo dedicato agli operatori professionali) esporranno tutte le proprie novità e gamme su quattro stand situati nel padiglione 6, per una superficie complessiva di 5.000 m². Renault Group sarà presente anche con un quinto stand, nel padiglione 7.1, dedicato ai 15 anni di partnership con i vigili del fuoco al servizio della sicurezza stradale e della formazione delle squadre di intervento

Quali novità porterà il Gruppo Renault al Salone di Parigi 2026?

Renault Group presenterà diverse novità di prodotto, tra cui il Trafic Van E-Tech Electric, la nuova Dacia Spring, la Renault Niagara e la concept Renault 8 Gordini. Saranno presenti anche ulteriori modelli, per un totale di 50 veicoli esposti.

Qual è la novità più attesa della gamma Dacia?

La nuova Dacia Spring sarà mostrata per la prima volta al pubblico dopo la presentazione online. Si tratta di una city car compatta sviluppata in meno di due anni, con un prezzo inferiore a 18.000 euro.

Cosa caratterizza la Renault 8 Gordini concept?

La concept reinterpreta in chiave elettrica il design della storica Renault 8 Gordini. Tra gli elementi distintivi ci sono le leggendarie strisce blu e bianche e una firma luminosa specifica, con una potenza dichiarata di 270 CV.

Quanto spazio occuperà il Gruppo Renault a Parigi?

Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+ saranno presenti nel padiglione 6 con quattro stand, per una superficie complessiva di 5.000 m². Un quinto stand, nel padiglione 7.1, sarà dedicato alla partnership con i vigili del fuoco.

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