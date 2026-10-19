Fiat Multiplay, Leboine: «Una Fiat è filosofia di vita»

Più spazio quando serve, più comfort quando lo desideri: il concept Fiat Multiplay passa da pick-up a SUV in pochi semplici gesti. A raccontarne la filosofia è François Leboine, Responsabile del Design Fiat, in un breve video diffuso dal marchio direttamente dal Salone dell’Automobile di Parigi 2026.

Leboine spiega come l’architettura del montante C della vettura sia pensata per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana. Ecco il video originale di Fiat Italia.

«Lavorare su una Fiat è lavorare sulla filosofia di vita»

«Ovviamente, lavorare su una Fiat non significa lavorare su un’auto: significa lavorare sulla filosofia di vita», esordisce Leboine. Il punto di partenza è l’abitacolo: «Partendo dall’interno, cerchiamo di rispondere davvero ai problemi di vita quotidiana delle persone e di dare risposte davvero interessanti».

A questo si aggiunge un elemento identitario: «In quanto italiani, dobbiamo portare questo tocco di italianità». Il designer fa un esempio concreto, l’anguria, che nel concept è «l’immagine dell’estate senza fine».

Due silhouette per tante possibilità

Secondo Leboine, la parte più interessante è che la silhouette esterna è il risultato del lavoro svolto sugli interni, e questo lavoro si vede anche all’esterno. Per questo la vettura ha due silhouette: «ci sono tante possibilità». È la logica che permette al Multiplay di passare da pick-up a SUV con pochi gesti.

Domande frequenti sul concept Fiat Multiplay

Chi è François Leboine?

François Leboine è il Responsabile del Design Fiat. Nel video, girato al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, spiega il pensiero progettuale dietro al concept Multiplay.

Che cos’è il concept Fiat Multiplay?

È un concept che passa da pick-up a SUV in pochi semplici gesti, pensato per offrire più spazio quando serve e più comfort quando lo si desidera.

Che ruolo ha il montante C?

Secondo Fiat, l’architettura del montante C della vettura è pensata per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, e permette di cambiare configurazione dell’auto.

Perché il Multiplay ha due silhouette?

Perché la silhouette esterna è il risultato del lavoro fatto sugli interni, che si vede anche all’esterno: le possibilità di configurazione sono molte, quindi le silhouette sono due.

Che cosa significa «italianità» per Leboine?

Per Leboine, in quanto italiani, il design Fiat deve portare un tocco di italianità. Un esempio è l’anguria, che nel concept richiama l’immagine dell’estate senza fine.

Da dove parte il progetto del Multiplay?

Dagli interni: il lavoro cerca di rispondere ai problemi della vita quotidiana delle persone, con soluzioni nuove e interessanti.

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