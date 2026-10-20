Opel Trackmania Cup: il gaming allo stand di Parigi

Opel porta il gaming al Salone di Parigi con Trackmania e GIANTX: giocatori professionisti in gara dal vivo e torneo online Opel Chase

di Redazione20 Ottobre, 2026

Opel Trackmania Cup

Allo stand Opel A42 del Salone dell’Auto di Parigi si è tenuta la Opel Trackmania Cup, con circuiti esclusivi e veicoli virtuali Opel. Dopo il salone arriva il torneo online Opel Chase.

Rüsselsheim/Parigi, 20 ottobre 2026 – Opel porta il gaming al Salone dell’Auto di Parigi. Oltre alle anteprime come il concept Opel STX e la Opel GSE 27FE GEN4, il costruttore tedesco ha offerto ai visitatori un’esperienza immersiva grazie alla collaborazione con Trackmania di Ubisoft e con l’organizzazione e-sport GIANTX, culminata nella Opel Trackmania Cup con giocatori professionisti in gara dal vivo.

Opel e Trackmania: gaming e prestazioni allo stand A42

La partnership tra Opel, Trackmania e GIANTX unisce prestazioni automobilistiche, tecnologia e gaming e celebra il DNA GSE e motorsport del marchio. Lo stand Opel era il A42 nella sala 4 e, fino al 18 ottobre, i visitatori hanno potuto mettere alla prova le proprie abilità di guida, segnare i tempi più veloci e competere per premi nelle postazioni dedicate al gioco.

Al centro dell’iniziativa c’è un universo Opel Trackmania completamente personalizzato, con circuiti esclusivi ispirati a Opel e veicoli Opel virtuali progettati appositamente per l’occasione. Un modo nuovo, spiegano da Opel, per far interagire i fan con il marchio.

La Opel Trackmania Cup: i professionisti sfidano il pubblico

Il momento saliente allo stand si è tenuto sabato 17 ottobre, quando i giocatori professionisti di Trackmania hanno gareggiato dal vivo nella Opel Trackmania Cup, ospitata direttamente nello spazio Opel. I visitatori hanno potuto seguire l’azione da vicino mentre i migliori piloti virtuali mostravano precisione e velocità sui circuiti Opel su misura, in gare spettacolari davanti a un pubblico dal vivo.

Le parole di Opel e di GIANTX

Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing di Opel, ha dichiarato: “La cultura dell’auto non avviene più solo sulla strada. Accade online. Nelle comunità. E nei giochi. Oggi, ancora una volta, mettiamo lo spirito Opel GSE nelle mani della comunità”.

José Ramón Díaz, CEO di GIANTX, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di collaborare con Opel per portare l’entusiasmo delle GSE nella comunità videoludica, offrendo ai fan un nuovo modo di vivere il marchio e competere insieme attraverso Trackmania – sia a Parigi che online”.

Opel Chase: il torneo online dopo Parigi

L’esperienza non si ferma al salone. Opel lancerà Opel Chase, un torneo online dedicato a Trackmania organizzato in collaborazione con GIANTX. La competizione è aperta ai giocatori di tutta la community e si svolgerà sui circuiti ufficiali Opel disponibili tramite la piattaforma Trackmania: i fan potranno stabilire i propri migliori tempi e competere per un posto tra i piloti più veloci, con contenuti esclusivi del marchio.

Dal mondo reale a quello digitale: il percorso di Opel

Opel ha iniziato a fondere mondo reale e digitale già all’IAA di Monaco dello scorso anno con la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la prima concept car phygital di Rüsselsheim, che i fan hanno potuto guidare anche nel simulatore Gran Turismo 7. Il filo conduttore resta lo stesso: la cultura automobilistica non si limita più alla strada, ma vive online, nelle community e nei giochi.

Opel Trackmania Cup
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Opel Trackmania Cup

Domande frequenti su Opel Trackmania Cup



Che cos’è la Opel Trackmania Cup?

È una competizione dal vivo di Trackmania ospitata allo stand Opel del Salone dell’Auto di Parigi, nella quale giocatori professionisti hanno gareggiato su circuiti virtuali ispirati a Opel davanti al pubblico dell’evento, sabato 17 ottobre 2026.

Dove si trovava lo stand Opel al Salone di Parigi?

Lo stand Opel era il A42, nella sala 4 del Salone dell’Auto di Parigi, dove i visitatori hanno potuto provare il gioco fino al 18 ottobre.

Chi sono i partner di Opel in questa iniziativa?

Opel collabora con Trackmania di Ubisoft e con l’organizzazione e-sport GIANTX, che ha co-organizzato anche il torneo online Opel Chase.

Che cos’è Opel Chase?

Opel Chase è il torneo online dedicato a Trackmania lanciato da Opel con GIANTX, aperto ai giocatori di tutta la community, che si svolge sui circuiti ufficiali Opel disponibili tramite la piattaforma Trackmania.

Quali novità ha presentato Opel a Parigi?

Tra le principali anteprime del marchio al Salone di Parigi figurano il concept Opel STX e la Opel GSE 27FE GEN4.

Quando ha unito Opel mondo reale e virtuale per la prima volta?

Il marchio ha iniziato a fondere reale e digitale all’IAA di Monaco dello scorso anno, con la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la prima concept car phygital di Rüsselsheim, guidabile anche in Gran Turismo 7.

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