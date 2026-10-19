Peugeot 9X8 a Barcellona: 12ª e 13ª, fuori dai punti nel WEC

Il Team Peugeot TotalEnergies ha chiuso senza punti la 6 Ore di Barcellona, penultima prova del Campionato Mondiale FIA di Endurance (FIA WEC) 2026 disputata al Circuit de Barcelona-Catalunya: le due PEUGEOT 9X8 hanno tagliato il traguardo in 12ª e 13ª posizione, dopo un avvio di gara incoraggiante sul bagnato.

Com’è andata la 6 Ore di Barcellona per la PEUGEOT 9X8

La gara spagnola ha offerto al team un’altra occasione per misurare il potenziale della PEUGEOT 9X8 su un tracciato noto per essere impegnativo. Il risultato finale, inferiore alle attese, ha comunque lasciato indicazioni preziose in vista dell’ultimo appuntamento stagionale. Le due vetture hanno concluso rispettivamente 12ª (la #93) e 13ª (la #94), restando fuori dalla zona punti.

Il FIA WEC si concluderà tra tre settimane a Monza, con l’ottava gara della stagione 2026, in programma l’8 novembre. Proprio sul circuito brianzolo, il “Tempio della Velocità”, la PEUGEOT 9X8 aveva debuttato nel Mondiale Endurance nel 2022.

Pioggia, neutralizzazioni e rimonta nelle prime ore

Pochi minuti prima della partenza è arrivata la pioggia, che ha complicato le fasi iniziali. Senza riferimenti precedenti sul bagnato, i concorrenti si sono dovuti adattare in fretta e, nonostante un giro di formazione aggiuntivo, gli incidenti si sono moltiplicati nei primi giri. Con la PEUGEOT 9X8 #94 di Loïc Duval in partenza dalla 15ª posizione e la #93 di Paul Di Resta dalla 17ª, entrambe le vetture hanno iniziato a risalire la classifica pur con visibilità ridotta e due neutralizzazioni di gara.

Dopo un’ora di corsa Paul Di Resta era salito fino al sesto posto e, grazie a una strategia leggermente sbilanciata, lo scozzese si è ritrovato per qualche istante persino in testa alla gara. Il progressivo miglioramento delle condizioni ha poi permesso a entrambe le vetture di passare alle gomme slick mentre la pista si asciugava fino alla bandiera a scacchi.

Il finale: un giro perso dopo la neutralizzazione

Mentre lottava per un posto nella top 10, la PEUGEOT 9X8 #93 si è trovata a un giro dai leader dopo una neutralizzazione avvenuta due ore prima del traguardo. Il trio formato da Paul Di Resta, Nick Cassidy e Alex Quinn ha chiuso in 12ª posizione, mentre i compagni di squadra Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Théo Pourchaire sono stati tredicesimi, appena dietro.

Con l’asciugarsi della pista il team è tornato in una posizione più in linea con il proprio attuale livello di prestazioni. Loïc Duval ha spiegato che la vettura ha sofferto di degrado delle gomme su un circuito particolarmente impegnativo sotto questo aspetto e che, dopo il passaggio alle slick avvenuto dopo due ore, è mancato un po’ di ritmo rispetto ai piloti di testa.

Alex Quinn e le parole del team

Per Alex Quinn, nuovo arrivato nella squadra, la gara è stata un’opportunità preziosa per scoprire le esigenze di un weekend FIA WEC e approfondire la guida di una Hypercar in condizioni di gara. Il team principal Emmanuel Esnault ha definito il risultato “indubbiamente frustrante”, perché i punti sembravano a portata di mano, ma ha sottolineato la soddisfazione per l’integrazione del pilota britannico, che si è ambientato subito dimostrando velocità, maturità e capacità di adattamento.

Esnault ha spiegato che le condizioni iniziali avevano dato buone opportunità di sorpasso e permesso a entrambe le vetture di fare progressi incoraggianti nel gruppo. Quando la pista si è asciugata, però, lo slancio positivo visto durante il weekend si è ridotto; ora la squadra è concentrata sull’ultima gara di Monza.

Nick Cassidy ha raccontato di aver fatto un buon stint e di essersi sentito subito a proprio agio in macchina, ritenendo che il team abbia tirato fuori il massimo dal pacchetto disponibile. A suo avviso il circuito catalano non è tra i più favorevoli alla PEUGEOT 9X8, e a Monza, più adatta ai punti di forza della vettura, la squadra potrà tornare più forte.

Verso il gran finale di Monza

L’appuntamento di Monza chiuderà la stagione 2026 del FIA WEC. Il Team Peugeot TotalEnergies arriverà all’ultima gara con l’obiettivo, dichiarato, di concludere l’anno con una nota positiva, forte di quanto appreso a Barcellona su gestione delle gomme e comportamento della PEUGEOT 9X8 in condizioni mutevoli.

Domande frequenti su Peugeot 9X8 e il WEC a Barcellona

Dove si è corsa la gara e che posizione hanno ottenuto le Peugeot 9X8?

La penultima prova del Mondiale Endurance 2026 si è corsa al Circuit de Barcelona-Catalunya. Le due PEUGEOT 9X8 del Team Peugeot TotalEnergies hanno concluso 12ª (la #93) e 13ª (la #94), senza ottenere punti.

Chi guidava le due Peugeot 9X8 a Barcellona?

La #93 era affidata a Paul Di Resta, Nick Cassidy e Alex Quinn, mentre la #94 a Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Théo Pourchaire. Per Alex Quinn si è trattato del primo weekend di gara in FIA WEC con la squadra.

Come ha influito la pioggia sulla gara?

La pioggia caduta pochi minuti prima del via ha reso difficili i primi giri, con due neutralizzazioni e molti incidenti. Sul bagnato le Peugeot hanno recuperato posizioni: Paul Di Resta è salito fino al sesto posto dopo un’ora e ha anche guidato la corsa per qualche istante.

Perché la Peugeot è finita fuori dai punti?

Quando la pista si è asciugata e le vetture sono passate alle gomme slick, la squadra ha sofferto di degrado degli pneumatici e di mancanza di ritmo rispetto ai leader. Inoltre una neutralizzazione a due ore dall’arrivo ha fatto perdere un giro alla #93, togliendola dalla lotta per la top 10.

Quando si corre l’ultima gara del Mondiale Endurance 2026?

L’ottava e ultima gara della stagione 2026 del FIA WEC si disputa a Monza l’8 novembre, circa tre settimane dopo Barcellona. A Monza la PEUGEOT 9X8 aveva debuttato nel Mondiale nel 2022.

Cosa ha detto il team principal Emmanuel Esnault?

Esnault ha definito il risultato frustrante perché i punti sembravano vicini, ma ha elogiato l’inserimento di Alex Quinn e ha indicato Monza come obiettivo successivo.

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