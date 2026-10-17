Opel STX Concept e gamma GSE: la videointervista

Parigi, 17 ottobre 2026 – Allo stand Opel del Salone dell’Auto di Parigi 2026 il marchio tedesco presenta due mondi paralleli: il futuro, con il concept STX, e il presente sportivo del programma GSE. Motorionline ne ha parlato con Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, in una videointervista dallo stand del marchio.

La Opel STX Concept, la station wagon elettrica sperimentale presentata a Parigi 2026

Opel STX Concept: la station wagon del futuro

Come spiegato da Virgilio, la STX Concept (Sports Tourer Experimental) nasce da un’idea controcorrente: in un mercato dominato dai SUV, i designer Opel hanno immaginato come potrebbe evolvere l’auto tra dieci anni, partendo dal tema dell’efficienza. Su una vettura elettrica, maggiore efficienza significa minori consumi energetici e quindi autonomie più ampie: per questo in Opel ritengono che la carrozzeria station wagon possa riguadagnare i favori del pubblico, sostituendo in parte i SUV. La STX Concept è descritta come “un laboratorio di sviluppo”, non necessariamente destinato alla produzione così com’è, ma portatore di elementi che si ritroveranno su future vetture di serie: il frontale Opel Visor si sviluppa con il logo illuminato al centro e una firma luminosa a LED, mentre al posteriore spiccano elementi aerodinamici attivi per migliorare l’efficienza alle alte velocità e una coda tronca pensata per massimizzare lo spazio interno.

Opel GSE in Formula E e nei rally elettrici

Il programma GSE comprende sia vetture di produzione stradali sia vetture da competizione. Allo stand di Parigi è stata mostrata per la prima volta nella sua livrea finale la monoposto con cui Opel entrerà nel campionato di Formula E a partire dalla prossima stagione. Il marchio è inoltre impegnato nei rally elettrici con la Opel Rally, una vettura a batteria che partecipa al campionato europeo rally e che nel prossimo fine settimana sarà protagonista della tappa di Sanremo, con un’ulteriore gara in programma più avanti nella stagione.

La monoposto Opel GSE 27FE con cui il marchio debutterà in Formula E

Opel Corsa GSE e Mokka GSE: 281 CV e differenziale autobloccante

Per chi desidera provare le emozioni della sportività elettrica Opel senza passare dalle competizioni, il marchio propone le versioni stradali Corsa GSE e Mokka GSE, equipaggiate con un motore elettrico da 281 CV. Per gestire questa potenza, Virgilio ha spiegato che Opel è intervenuta su più fronti: altezza da terra ridotta, carreggiate allargate, pneumatici più larghi e sportivi, sospensioni e barre antirollio riviste, impianto frenante di livello superiore e un differenziale autobloccante per scaricare a terra coppia e potenza. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi per la Corsa GSE e in 5,9 secondi per la Mokka GSE.

Opel Mokka GSE, una delle vetture stradali del programma GSE

Maggiori informazioni sulla gamma Opel sono disponibili sul sito ufficiale del marchio.

Domande frequenti su Opel STX Concept e gamma GSE

Che cos’è la Opel STX Concept?

È un concept presentato al Salone di Parigi 2026, acronimo di Sports Tourer Experimental: una station wagon elettrica sperimentale pensata per massimizzare l’efficienza aerodinamica e quindi l’autonomia.

La Opel STX Concept diventerà un modello di produzione?

Secondo Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, si tratta di un laboratorio di sviluppo: non è detto che venga prodotta così com’è, ma porterà elementi di design e tecnologia che si vedranno su future vetture di serie Opel.

Quando debutta Opel in Formula E?

Opel entrerà nel campionato mondiale di Formula E a partire dalla prossima stagione; la monoposto è stata mostrata per la prima volta nella sua livrea definitiva al Salone di Parigi 2026.

Opel partecipa anche ai rally?

Sì, con la Opel Rally elettrica nel campionato europeo rally: la vettura sarà protagonista della tappa di Sanremo nel prossimo fine settimana, seguita da un’ulteriore gara più avanti nella stagione.

Quanto sono potenti Opel Corsa GSE e Mokka GSE?

Entrambe montano un motore elettrico da 281 CV: la Corsa GSE scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, mentre la Mokka GSE impiega 5,9 secondi, grazie anche al differenziale autobloccante e ad assetto e freni riprogettati.

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