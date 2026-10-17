Opel STX Concept e gamma GSE: la videointervista
Videointervista a Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, dallo stand del marchio al Salone di Parigi 2026
Opel STX Concept, Corsa GSE, Mokka GSE
Parigi, 17 ottobre 2026 – Allo stand Opel del Salone dell’Auto di Parigi 2026 il marchio tedesco presenta due mondi paralleli: il futuro, con il concept STX, e il presente sportivo del programma GSE. Motorionline ne ha parlato con Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, in una videointervista dallo stand del marchio.
Opel STX Concept: la station wagon del futuro
Come spiegato da Virgilio, la STX Concept (Sports Tourer Experimental) nasce da un’idea controcorrente: in un mercato dominato dai SUV, i designer Opel hanno immaginato come potrebbe evolvere l’auto tra dieci anni, partendo dal tema dell’efficienza. Su una vettura elettrica, maggiore efficienza significa minori consumi energetici e quindi autonomie più ampie: per questo in Opel ritengono che la carrozzeria station wagon possa riguadagnare i favori del pubblico, sostituendo in parte i SUV. La STX Concept è descritta come “un laboratorio di sviluppo”, non necessariamente destinato alla produzione così com’è, ma portatore di elementi che si ritroveranno su future vetture di serie: il frontale Opel Visor si sviluppa con il logo illuminato al centro e una firma luminosa a LED, mentre al posteriore spiccano elementi aerodinamici attivi per migliorare l’efficienza alle alte velocità e una coda tronca pensata per massimizzare lo spazio interno.
Opel GSE in Formula E e nei rally elettrici
Il programma GSE comprende sia vetture di produzione stradali sia vetture da competizione. Allo stand di Parigi è stata mostrata per la prima volta nella sua livrea finale la monoposto con cui Opel entrerà nel campionato di Formula E a partire dalla prossima stagione. Il marchio è inoltre impegnato nei rally elettrici con la Opel Rally, una vettura a batteria che partecipa al campionato europeo rally e che nel prossimo fine settimana sarà protagonista della tappa di Sanremo, con un’ulteriore gara in programma più avanti nella stagione.
Opel Corsa GSE e Mokka GSE: 281 CV e differenziale autobloccante
Per chi desidera provare le emozioni della sportività elettrica Opel senza passare dalle competizioni, il marchio propone le versioni stradali Corsa GSE e Mokka GSE, equipaggiate con un motore elettrico da 281 CV. Per gestire questa potenza, Virgilio ha spiegato che Opel è intervenuta su più fronti: altezza da terra ridotta, carreggiate allargate, pneumatici più larghi e sportivi, sospensioni e barre antirollio riviste, impianto frenante di livello superiore e un differenziale autobloccante per scaricare a terra coppia e potenza. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi per la Corsa GSE e in 5,9 secondi per la Mokka GSE.
Maggiori informazioni sulla gamma Opel sono disponibili sul sito ufficiale del marchio.
Domande frequenti su Opel STX Concept e gamma GSE
Che cos’è la Opel STX Concept?
È un concept presentato al Salone di Parigi 2026, acronimo di Sports Tourer Experimental: una station wagon elettrica sperimentale pensata per massimizzare l’efficienza aerodinamica e quindi l’autonomia.
La Opel STX Concept diventerà un modello di produzione?
Secondo Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, si tratta di un laboratorio di sviluppo: non è detto che venga prodotta così com’è, ma porterà elementi di design e tecnologia che si vedranno su future vetture di serie Opel.
Quando debutta Opel in Formula E?
Opel entrerà nel campionato mondiale di Formula E a partire dalla prossima stagione; la monoposto è stata mostrata per la prima volta nella sua livrea definitiva al Salone di Parigi 2026.
Opel partecipa anche ai rally?
Sì, con la Opel Rally elettrica nel campionato europeo rally: la vettura sarà protagonista della tappa di Sanremo nel prossimo fine settimana, seguita da un’ulteriore gara più avanti nella stagione.
Quanto sono potenti Opel Corsa GSE e Mokka GSE?
Entrambe montano un motore elettrico da 281 CV: la Corsa GSE scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, mentre la Mokka GSE impiega 5,9 secondi, grazie anche al differenziale autobloccante e ad assetto e freni riprogettati.
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