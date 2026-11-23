Una serata destinata a entrare nella storia della pallavolo italiana, con FIAT protagonista di un momento speciale. Davanti ai quasi 13.000 spettatori dell’Unipol Forum di Assago, Paola Egonu ha ricevuto il premio “MVP Of The Month FIAT” di ottobre dalle mani di Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, e Alessandro Musumeci, Direttore Marketing FIAT & Abarth Italia. Il riconoscimento ha anticipato di poche ore un’impresa straordinaria: nel corso della sfida tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, la campionessa azzurra ha raggiunto quota 6.101 punti in carriera, superando il precedente primato di 6.088 detenuto da Carmen Turlea e diventando la miglior realizzatrice di sempre della Serie A1 femminile.

La premiazione e il record di Paola Egonu

Accolto con una standing ovation del pubblico, il record ha reso ancora più significativa la prima premiazione mensile della stagione nell’ambito della partnership tra FIAT e Lega Volley Femminile, siglata lo scorso ottobre, che vede il brand italiano scendere in campo in qualità di Premium Court Partner di tutte le competizioni ufficiali della stagione 2026/2027. L’accordo coinvolge oltre 400 incontri tra Serie A1, Serie A2, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e playoff, con una presenza continuativa del brand sui campi di gioco e numerose iniziative dedicate ad atlete, tifosi e appassionati.

FIAT Premium Court Partner della Lega Volley Femminile per la stagione 2026/2027

FIAT e Lega Volley Femminile: una partnership capillare

FIAT accompagnerà le protagoniste della pallavolo italiana durante tutta la stagione, attraverso visibilità a bordo campo, attività digitali e social, iniziative nei palazzetti e occasioni di incontro diretto con il pubblico, in una piattaforma privilegiata anche per valorizzare la gamma del marchio, da Topolino a 500, da Pandina e Grande Panda a 600 e Qubo L, e sostenere il percorso di rinnovamento verso le prossime novità, a partire da Grizzly. La pallavolo è il primo sport femminile in Italia, con oltre 1,5 milioni di praticanti e una comunità di oltre 7,5 milioni tra appassionati e tifosi, distribuita tra i club di Serie A1 e Serie A2 presenti in 13 regioni e 26 province.

Domande frequenti su FIAT e Paola Egonu

Che premio ha ricevuto Paola Egonu da FIAT?

Egonu ha ricevuto il premio “MVP Of The Month FIAT” di ottobre, consegnato nel prepartita tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano all’Unipol Forum di Assago.

Quale record ha stabilito Paola Egonu?

Ha raggiunto quota 6.101 punti in carriera, superando il precedente primato di 6.088 di Carmen Turlea e diventando la miglior realizzatrice di sempre della Serie A1 femminile.

Cos’è la partnership tra FIAT e la Lega Volley Femminile?

FIAT è Premium Court Partner di tutte le competizioni ufficiali della Lega Volley Femminile nella stagione 2026/2027, un accordo che coinvolge oltre 400 incontri tra Serie A1, Serie A2, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e playoff.

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