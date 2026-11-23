Il mercato dell’auto usata chiude settembre 2026 con un nuovo lieve calo: secondo l’analisi del Centro Studi e Statistiche UNRAE, diffusa a Roma il 23 novembre 2026, i passaggi di proprietà segnano un -1,8%. Il dato più rilevante riguarda le alimentazioni: dopo tre mesi, il motore a benzina torna in prima posizione nei trasferimenti netti, davanti al diesel.

Indice

I numeri di settembre 2026

A settembre 2026 sono stati registrati 479.195 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), contro i 487.816 di settembre 2025: una flessione dell’1,8%. I trasferimenti netti perdono il 2,5%, mentre le minivolture segnano un -0,7%.

Nei primi nove mesi dell’anno il bilancio resta positivo: i passaggi di proprietà sono 4.159.207, con un incremento dell’1,0% e un +2,0% rispetto al 2019. L’UNRAE precisa che lo scarto di un mese nell’analisi è dovuto all’elevata provvisorietà del dato a chiusura del mese successivo, considerati i 60 giorni a disposizione per registrare al PRA l’atto di trasferimento; i dati sono elaborati sulla data dell’atto e non su quella di registrazione.

Trasferimenti netti: le alimentazioni

Nei trasferimenti netti la benzina sale in prima posizione con il 39,4% di quota (-0,2 punti rispetto a settembre 2025; 38,6% nel cumulato). Il diesel scende in seconda posizione con il 36,2%, in calo di 3,4 punti sullo stesso mese del 2025 (38,4% nei primi nove mesi).

Crescono con decisione le ibride, che arrivano al 13,0% nel mese (12,4% in gennaio-settembre). Gpl e metano si fermano rispettivamente al 6,2% e al 2,1% (5,6% e 2,0% nei nove mesi), mentre le elettriche pure (1,5%) e le plug-in (1,7%) restano ancora marginali, con l’1,4% e l’1,7% nel cumulato.

Contraenti e regioni

Per contraente, gli scambi tra privati e aziende restano largamente predominanti e rappresentano il 55,8% dei passaggi di proprietà (+0,5 punti; 55,4% nei nove mesi). I trasferimenti da operatore a cliente finale perdono 0,4 punti, al 39,1% (39,7% nel cumulato). Le vetture provenienti da auto-immatricolazioni cedono 0,2 punti (4,3% nel mese e 4,0% in gennaio-settembre), mentre quelle provenienti dal noleggio guadagnano 0,1 punti, arrivando allo 0,8% (0,9% nel cumulato).

Sul piano geografico, la classifica regionale torna a un ordine più usuale. Al primo posto c’è la Lombardia con il 16,1%, seguita da Lazio (9,9%, -0,1 punti) e Campania (9,5%, +0,4 punti). Chiudono le prime sei posizioni Sicilia (8,6%, stabile), Veneto (7,8%) e Piemonte (7,4%).

Anzianità delle vetture

Nei trasferimenti netti le auto con oltre 10 anni di anzianità guadagnano mezzo punto e arrivano al 50,3% (49,4% nel cumulato). Perde 0,9 punti la fascia da 6 a 10 anni, al 16,0% (16,8% nei nove mesi). Le vetture da 4 a 6 anni rappresentano il 10,3% (-0,2 punti), quelle da 2 a 4 anni il 12,2% (+0,8 punti) e quelle da 1 a 2 anni il 4,8% (-0,1 punti). Le auto fino a 1 anno restano stabili al 6,4%.

Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a quattro anni di anzianità coprono il 23,4% a settembre, sostanzialmente in linea con il 22,7% dello stesso mese del 2025.

Minivolture: alimentazioni, contraenti e anzianità

Sul fronte delle minivolture, gli operatori che ritirano autovetture recuperano 0,2 punti al 30,5% (29,9% nei nove mesi), mentre scende di 0,4 punti, al 54,3%, la quota di privati o altre società che permutano la propria vettura (54,7% nel cumulato). Le auto provenienti da auto-immatricolazioni perdono 0,3 punti, all’1,7%; crescono quelle del Noleggio a Lungo Termine (10,8% nel mese e 11,1% nei nove mesi), mentre il Noleggio a Breve Termine resta stabile al 2,8% (2,7% in gennaio-settembre).

Tra le alimentazioni delle minivolture, il diesel mantiene la leadership ma cala di 2,7 punti al 39,9% (40,9% nei nove mesi). La benzina retrocede al 31,7% (32,0% nel cumulato), il Gpl è al 5,7% e il metano cede 0,3 punti all’1,8%. Crescono con decisione le ibride, al 16,4% nel mese (15,4% nel cumulato); le plug-in guadagnano 0,7 punti al 2,7% e le elettriche pure 0,5 punti all’1,9%.

Per anzianità, resta sostanzialmente stabile la quota delle auto con più di 10 anni, al 38,2% del totale (-0,1 punti; 37,0% nei nove mesi). Perde 1,2 punti la fascia da 6 a 10 anni (19,2%), è stabile quella da 4 a 6 anni (12,6%) e recupera 1,9 punti quella da 2 a 4 anni (18,0%). La fascia da 1 a 2 anni scende al 6,3% (-0,9 punti), mentre quella fino a 1 anno recupera 0,3 punti al 5,7%. Le minivolture di vetture fino a quattro anni di anzianità coprono il 30,0%, 1,3 punti in più rispetto a settembre 2025.

Domande frequenti su auto usate e mercato UNRAE

Come è andato il mercato delle auto usate a settembre 2026?

A settembre 2026 i trasferimenti di proprietà sono stati 479.195, in calo dell’1,8% rispetto ai 487.816 di settembre 2025. I trasferimenti netti perdono il 2,5% e le minivolture lo 0,7%. Nei primi nove mesi del 2026 il mercato cresce comunque dell’1,0%, con 4.159.207 passaggi di proprietà.

Quale alimentazione è più diffusa tra le auto usate?

Nei trasferimenti netti di settembre 2026 la benzina è tornata in prima posizione con il 39,4% di quota, dopo tre mesi di leadership del diesel. Il diesel scende al 36,2%, in calo di 3,4 punti su settembre 2025, mentre le ibride raggiungono il 13,0%.

Quanto pesano le auto elettriche e plug-in nell’usato?

Nei trasferimenti netti di settembre le elettriche pure (BEV) rappresentano l’1,5% e le plug-in l’1,7%. Nel cumulato gennaio-settembre le quote sono rispettivamente dell’1,4% e dell’1,7%. Tra le minivolture le plug-in arrivano al 2,7% e le elettriche all’1,9%.

Quali sono le regioni con più passaggi di proprietà?

A settembre 2026 guida la Lombardia con il 16,1% dei trasferimenti netti, seguita da Lazio (9,9%) e Campania (9,5%). Al quarto posto c’è la Sicilia con l’8,6%, poi Veneto (7,8%) e Piemonte (7,4%).

Che età hanno le auto usate più scambiate?

Le vetture con più di 10 anni di anzianità sono la quota maggiore dei trasferimenti netti: il 50,3% a settembre 2026, contro il 49,4% del cumulato. Le auto fino a 4 anni di età coprono invece il 23,4% dei passaggi, in linea con il 22,7% di settembre 2025.

Che cosa sono le minivolture?

Le minivolture sono i passaggi di proprietà che avvengono quando un operatore ritira una vettura usata in permuta, ad esempio da un privato o da un’altra società. A settembre 2026 il 54,3% delle minivolture riguarda privati o società che permutano la propria auto, mentre il 30,5% è relativo ai ritiri da parte degli operatori.

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