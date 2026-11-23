SEAT Italia lancia una nuova campagna social che ha come protagoniste SEAT Ibiza e SEAT Arona, scegliendo per l’occasione il volto più iconico delle televendite italiane, Giorgio Mastrota. Il testimonial è protagonista di una comedy series in quattro episodi ambientata in concessionaria, mentre l’intera gamma SEAT si aggiorna con nuove dotazioni, dettagli di design e maggiori possibilità di personalizzazione: oltre a Ibiza e Arona, anche Leon e Leon Sportstourer ricevono novità, comprese motorizzazioni 1.5 Hybrid aggiornate in anticipo alla normativa EU7.

La campagna social con Giorgio Mastrota

Cosa succede quando il più grande venditore della TV entra in una concessionaria SEAT? La risposta è alla base di “Un venditore è per sempre”: Mastrota entra per acquistare un’auto, ma la sua deformazione professionale prende il sopravvento e finisce per vestire i panni del venditore, accompagnando il pubblico alla scoperta delle due novità SEAT con il suo inconfondibile entusiasmo. La miniserie valorizza il design rinnovato, le dotazioni e le possibilità di personalizzazione di Ibiza e Arona, insieme alle caratteristiche che le distinguono rispettivamente nel segmento delle compatte e in quello dei SUV urbani.

Il racconto ironico dell’esperienza in concessionaria rafforza anche il ruolo dei concessionari della Rete SEAT, sempre più protagonisti sui social come veri e propri creator capaci di raccontare il mondo delle auto, le novità di prodotto e le principali offerte, costruendo relazioni dirette con le proprie community. La campagna sarà attiva tra novembre e dicembre 2026 e proseguirà anche sul sito SEAT, dove sarà possibile rivedere gli episodi, scoprire le offerte commerciali e richiedere un preventivo.

Novità per Ibiza, Arona e Leon: colori, dotazioni e cerchi

Per SEAT Ibiza e SEAT Arona, il Candy White diventa il nuovo colore di serie, senza sovrapprezzo. Su tutti gli allestimenti, come già avveniva per le versioni FR, i gusci degli specchietti esterni saranno di serie in Midnight Black. Per le versioni base, le cornici delle bocchette di aerazione passano al grigio, mentre la cornice triangolare del finestrino sul montante C ha ora una finitura opaca. Per le versioni FR di Ibiza con motorizzazioni da 115 e 150 CV sarà inoltre ordinabile il nuovo cerchio Performance Black da 18″, mentre su Arona il doppio fondo del bagagliaio sarà disponibile su richiesta all’interno dello Storage Pack.

Anche SEAT Leon riceve il Candy White come nuovo colore di serie senza sovrapprezzo. Le versioni Style, Business e FR introducono nuovi interni di serie, mentre gli interni in microfibra Dinamica entrano a far parte degli equipaggiamenti su richiesta; per l’allestimento FR saranno disponibili su richiesta anche le sospensioni sportive. Per gli allestimenti Style e Business diventano ordinabili i pacchetti Safe & Driving Pack L e Safe & Driving Pack XL, oltre ai cerchi da 18″ Performance Black, in precedenza riservati al solo allestimento FR.

Sul fronte dei prezzi, la gamma SEAT Ibiza parte da 17.000 euro chiavi in mano, mentre SEAT Arona parte da 23.300 euro; SEAT Leon parte da 28.000 euro e SEAT Leon Sportstourer da 28.950 euro (prezzi chiavi in mano, IVA inclusa).

Motorizzazioni Leon aggiornate alla normativa EU7: l’ibrido sale a 160 CV

SEAT aggiorna alcuni powertrain della gamma Leon ai requisiti della normativa EU7, anticipandone di un anno l’entrata in vigore e offrendo così ai clienti vetture già conformi ai futuri standard. Gli aggiornamenti riguardano le motorizzazioni 1.5 Hybrid: la versione da 116 CV mantiene invariata la potenza, mentre quella precedentemente da 150 CV sale a 160 CV. Per SEAT Leon 1.5 Hybrid DSG 160 CV, il prezzo chiavi in mano parte da 32.850 euro nell’allestimento Style, fino a 34.800 euro per Business e 35.950 euro per FR; su SEAT Leon Sportstourer la stessa motorizzazione parte da 33.800 euro in Style, 36.000 euro in Business e 36.900 euro in FR.

Questa e altre offerte sono consultabili su Cercamiauto.it.

Domande frequenti su SEAT Ibiza, Arona e Leon

Cos’è la campagna “Un venditore è per sempre”?

È la nuova campagna social di SEAT Italia con Giorgio Mastrota, una comedy series in quattro episodi ambientata in concessionaria che valorizza SEAT Ibiza e SEAT Arona; sarà attiva tra novembre e dicembre 2026.

Quali sono le novità per SEAT Ibiza e Arona?

Il Candy White diventa colore di serie senza sovrapprezzo, gli specchietti sono di serie in Midnight Black su tutti gli allestimenti, e per Ibiza FR debutta il cerchio Performance Black da 18″; su Arona il doppio fondo bagagliaio è disponibile nello Storage Pack.

Cosa cambia per SEAT Leon con l’aggiornamento EU7?

La motorizzazione 1.5 Hybrid DSG precedentemente da 150 CV sale a 160 CV, anticipando di un anno i requisiti della normativa EU7; la versione da 116 CV resta invariata.

Quanto costano SEAT Ibiza, Arona, Leon e Leon Sportstourer?

SEAT Ibiza parte da 17.000 euro, SEAT Arona da 23.300 euro, SEAT Leon da 28.000 euro e SEAT Leon Sportstourer da 28.950 euro, prezzi chiavi in mano IVA inclusa.

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