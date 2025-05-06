Fiat Professional cresce ad aprile 2025 e si conferma leader del mercato italiano dei veicoli commerciali

I dati positivi di aprile permettono a Fiat Professional di registrare una significativa crescita rispetto al 2024, con 4.719 veicoli commerciali immatricolati, pari ad una quota del 27,1%, consentendo al marchio di Stellantis di confermarsi al vertice in Italia nel mercato dei veicoli commerciali.

Una leadership che ad aprile Fiat Professional estende anche nel comparto dei veicoli commerciali elettrici, con una quota del 27,2%. Un risultato al quale ha dato un apporto determinante il nuovo E-Ducato, progettato internamente e prodotta nello stabilimento italiano di Atessa in Abruzzo, è dotata della nuova batteria di seconda generazione da 110 kWh che permette al furgone di offrire un’autonomia massima dichiarata di 424 chilometri nel ciclo WLTP.

Ducato e Doblò i due veicoli commerciali più venduti ad aprile

Fiat Professional domina la classifica dei veicoli commerciali più venduti in Italia con Ducato davanti a tutti che segna 1.948 unità immatricolate ed una quota del 31,2% nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni. Al secondo posto dei veicoli commerciali più venduti nel nostro Paese, e al primo nel suo segmento dei van compatti, c’è Doblò con 1.454 immatricolazioni ad aprile e una quota del 35%. Bene anche Scudo che si piazza al secondo posto nel suo segmento con una quota del 22,3%.

Leader anche nel primo quadrimestre 2025

I risultati del mese di aprile consolidano la posizione di vertice di Fiat Professional che si conferma leader dei veicoli commerciali in Italia anche nei risultati del primo quadrimestre 2025. Nel cumulato da inizio anno Fiat Professional ha immatricolato circa 16.400 veicoli, con un market share del 25,8%.

