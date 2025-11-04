FIAT conferma la leadership in Italia: ottobre da record per auto e veicoli commerciali

FIAT e Fiat Professional anche ad ottobre 2025 si confermano leader assoluti del mercato auto in Italia. Secondo i dati elaborati da Dataforce, la casa torinese ha in totale ha registrato 16.222 immatricolazioni, che le garantiscono così una quota di mercato dell’11,3%. Nel solo segmento delle vetture, il brand di Stellantis è al comando da undici mesi consecutivi con 11.542 immatricolazioni e una quota di mercato del 9,2%, in aumento di due punti percentuali rispetto a ottobre 2024.

FIAT domina in Italia ad ottobre grazie in particolare a Pandina Hybrid

A trainare il successo del brand è ancora una volta la Pandina Hybrid, che con 7.492 immatricolazioni domina il segmento A, detenendo oltre il 57% di quota. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, la city car più amata dagli italiani si distingue per efficienza, maneggevolezza e sicurezza, grazie ai nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

FIAT consolida inoltre la leadership nella micromobilità con la crescita costante di Topolino, che conquista la prima posizione tra i quadricicli elettrici con oltre il 37% di quota di mercato.

Ottimi risultati anche per Fiat Professional, che si conferma il marchio più venduto nel settore dei veicoli commerciali con 4.680 immatricolazioni e una quota del 27,3%, in crescita di 5,7 punti rispetto allo scorso anno. Il Doblò, che festeggia i 25 anni, primeggia tra i van compatti con 2.045 unità e una quota del 43% nel segmento. Il Ducato, prodotto ad Atessa (Abruzzo), domina i large van con oltre il 25% di quota, mentre lo Scudo si piazza al secondo posto nel suo segmento, superando anch’esso il 25%.

