Hyundai IONIQ 6 N Line: cinque tappe tra le Giornate FAI

9 ottobre 2026 – In occasione delle Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, Hyundai propone un itinerario in cinque tappe da Nord a Centro Italia a bordo della IONIQ 6 N Line. Le Giornate FAI aprono eccezionalmente oltre 700 luoghi in 350 città italiane; la berlina elettrica coreana è la compagna di viaggio scelta per Milano, Torino, Collegno, Lucca e Firenze.

Cinque tappe FAI da Nord a Centro Italia

Hyundai ha scelto un itinerario fuori dall’ordinario che intreccia architettura contemporanea, dimore storiche, alta sartoria e dolci eccellenze italiane. Ogni tappa viene accostata, nel comunicato, a una caratteristica della IONIQ 6 N Line.

Milano – CityWave: l’onda sospesa e l’aerodinamica di IONIQ 6

A Milano la prima tappa è CityWave, tra le aperture più attese dell’edizione: il nuovo progetto dello studio BIG di Bjarke Ingels, ancora in fase di completamento, è formato da due edifici uniti da una copertura sospesa a onda, una campata di oltre 200 metri che ospita più di 11.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Un’occasione rara per entrare in un cantiere normalmente non accessibile.

La sua linea fluida dialoga, secondo Hyundai, con la silhouette di IONIQ 6, evoluzione del concetto di streamliner: un profilo iper-aerodinamico con coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di appena 0,215, tra i più bassi nel panorama automobilistico mondiale.

Torino – Villa La Tesoriera: il barocco sabaudo

Villa La Tesoriera, su Corso Francia, fu costruita tra il 1713 e il 1715 per Aymo Ferrero di Cocconato, tesoriere generale di Vittorio Amedeo II, da cui prende il nome. Il progetto dell’architetto Jacopo Maggi si ispira allo stile di Guarino Guarini. Per le Giornate FAI sarà possibile visitare il piano nobile e le sale auliche affrescate; nel Salone d’Onore il committente appare come un cavaliere che uccide un drago, in un ciclo pittorico attribuito a Giovanni Battista Pozzo. Fuori c’è un parco con prato alla francese, noto come «Giardino del Diavolo»; oggi la villa ospita la Biblioteca Musicale Andrea Della Corte.

Al carattere della villa risponde quello sportivo della IONIQ 6 N Line, ispirato al mondo Hyundai N: paraurti dal disegno scolpito, minigonne dedicate, superfici nere a forte contrasto e cerchi in lega da 20 pollici dal design dedicato.

Collegno – Fabbrica della Felicità-Leone 1857: ricarica in meno di un’ora

A Collegno, alle porte di Torino, la tappa è il nuovo museo esperienziale della Leone 1857, nato accanto allo stabilimento delle celebri pastiglie. Il racconto parte da Neive, nelle Langhe, e attraversa caramelle, gelée e cioccolato, fino al «Teatro» dove ingredienti e lavorazioni diventano un’esperienza interattiva. L’edificio è firmato dallo studio Piuarch.

La visita dura meno di un’ora, il tempo di una sosta di ricarica: grazie all’architettura a 800 Volt della piattaforma E-GMP, la ricarica ultra-rapida in corrente continua porta dal 10 all’80% in 18 minuti, e il pre-condizionamento della batteria aiuta a sfruttare la colonnina anche nelle stagioni più rigide.

Lucca – Atelier Ricci: alta sartoria a Palazzo Mazzarosa

Nel cuore di Lucca, a pochi passi dalla casa natale di Giacomo Puccini, l’Atelier Ricci è aperto esclusivamente domenica 11 ottobre. Nel palazzo seicentesco, tra sale affrescate, marmi e pareti in seta damascata lucchese, il maestro sarto Piero Ricci lavora da oltre trent’anni, facendo convivere alta sartoria e 350 anni di storia cittadina.

La cura del dettaglio ritorna nell’abitacolo della IONIQ 6 N Line, con rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, pedaliera in metallo e volante a 3 razze in pelle con logo N.

Firenze – Palazzo Gualfonda: la Firenze scomparsa

A Firenze Palazzo Gualfonda nacque intorno al 1520 come «casino di delizie» per la famiglia Bartolini-Salimbeni, al centro di un parco immenso cancellato a metà Ottocento per far posto alla stazione ferroviaria. Ospitò i Riccardi, che nel 1600 vi celebrarono le nozze di Maria de’ Medici con Enrico IV di Francia, ed è oggi sede di Confindustria Toscana Centro e Costa. Il cuore della visita è la Sala degli Stucchi, con decorazioni tardo-manieriste attorno ai dipinti barocchi di Furini e Vignali.

Sulle tratte lunghe la IONIQ 6 N Line può contare su Highway Driving Assist 2 (HDA 2.0) e sul Cruise Control Adattivo con Stop&Go (SCC 2.0), per una guida più rilassante anche in autostrada.

Hyundai IONIQ 6 N Line: dati, dotazioni e prezzo

La IONIQ 6 N Line porta per la prima volta sulla grande berlina elettrica Hyundai una caratterizzazione estetica ispirata al mondo N. In Italia è l’unica configurazione disponibile: batteria da 84 kWh, powertrain bimotore AWD da 325 CV e prezzo di listino di 60.300 euro. La piattaforma modulare E-GMP assicura un’autonomia fino a 595 km (WLTP combinato) e integra pompa di calore e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

A bordo ci sono sedili anteriori a regolazione elettrica con memoria per il guidatore, sedute riscaldabili davanti e dietro (quelle anteriori anche ventilate, con funzione relaxation), impianto audio premium BOSE a 8 canali con subwoofer, quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3 pollici e touchscreen da 12,3 pollici con navigazione, Apple CarPlay e Android Auto wireless, Head-Up Display, Digital Key 2.0, servizi Bluelink e aggiornamenti OTA, oltre all’ecosistema di sicurezza Hyundai SmartSense.

Domande frequenti su Hyundai IONIQ 6 N Line

Quando si tengono le Giornate FAI d’Autunno 2026?

Si svolgono sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 e aprono eccezionalmente oltre 700 luoghi in 350 città italiane.

Quali tappe ha scelto Hyundai per l’itinerario con la IONIQ 6 N Line?

Cinque tappe: CityWave a Milano, Villa La Tesoriera a Torino, la Fabbrica della Felicità-Leone 1857 a Collegno, l’Atelier Ricci a Lucca e Palazzo Gualfonda a Firenze.

Quanto costa la Hyundai IONIQ 6 N Line in Italia?

Il prezzo di listino è di 60.300 euro. In Italia è l’unica configurazione disponibile, con batteria da 84 kWh e powertrain bimotore AWD da 325 CV.

Che autonomia ha la IONIQ 6 N Line?

Fino a 595 km nel ciclo combinato WLTP, grazie alla piattaforma E-GMP, alla pompa di calore e a un Cx di 0,215.

Quanto ci mette a ricaricarsi la IONIQ 6 N Line?

Con la ricarica ultra-rapida in corrente continua, resa possibile dall’architettura a 800 Volt, passa dal 10 all’80% in 18 minuti.

Cosa distingue esteticamente la IONIQ 6 N Line?

Paraurti dal disegno scolpito, minigonne dedicate, superfici nere a forte contrasto e cerchi in lega da 20 pollici, con una caratterizzazione ispirata al mondo Hyundai N.

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