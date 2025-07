FIAT protagonista a fianco di Radio Deejay di “Beach Like a Deejay”

FIAT conferma il suo ruolo protagonista nell’estate italiana, rinnovando la collaborazione con Radio Deejay e partecipando al tour “Beach Like a Deejay.” Per quattro weekend consecutivi, alcune delle spiagge più famose d’Italia si trasformano in veri e propri eventi all’aperto, dove FIAT presenta i suoi nuovi modelli e valori in linea con il roadshow “Life Is Pandastic.”

FIAT partecipa, in qualità di partner, dell’avvincente tour estivo “Beach Like a Deejay”

Il programma offre attività gratuite come yoga, aquagym, tornei di beach volley e serate con concerti live degli artisti di Radio Deejay. Il tour, iniziato a fine giugno a Rimini, prosegue in città come Trani, Viareggio e Jesolo, con il supporto dei concessionari locali. Ogni tappa ospita uno stand FIAT che mette in mostra la Nuova Grande Panda e la Topolino Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition.

Accanto alla Nuova Grande Panda, la Topolino si distingue come microcar elettrica ideale per la mobilità urbana leggera, guidabile già dai 14 anni. Compatta e maneggevole, offre un’autonomia di 75 km e si ricarica in meno di tre ore da una normale presa domestica, rappresentando un’alternativa sicura e pratica a scooter e motorini.

La versione speciale Topolino Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition si ispira al mondo nautico e alla vita spensierata della riviera, con una livrea bicolore bianco e blu e dettagli come la capote a cappello da sole e portiere con cordoni nautici. Gli interni raffinati presentano sedili con logo Vilebrequin, soglie cromate e dettagli in teak. Un design esclusivo pensato per un’estate di stile e leggerezza, incarnando i valori di FIAT.

