Lancia Phedra Vision +: ecco come potrebbe essere il maxi SUV del brand [RENDER]

Il concept digitale Lancia Phedra Vision +, creato dal designer Mirko del Prete, immagina un SUV di grandi dimensioni per il marchio Lancia. Ispirato al concept Pu+Ra, questo modello fittizio punta su versatilità e comfort grazie a una configurazione interna modulabile, che può ospitare da 5 a 7 passeggeri.

Dal web suggestiva ipotesi per un maxi SUV targato Lancia

Basato sulla piattaforma STLA Large, l’ipotetico concept supporta diverse motorizzazioni, tra cui elettrico, mild hybrid e ibrido plug-in. Le sue linee esterne eleganti e imponenti si accompagnano a un abitacolo raffinato, con dettagli stilistici derivati dal Pu+Ra e una possibile collaborazione con Cassina per gli interni, che unisce design automobilistico e arredo di lusso. Si tratta però di una visione indipendente, non ufficiale di Lancia.

Questa creazione offre un’ipotesi su come potrebbe evolversi la gamma Lancia, introducendo un quarto modello dopo Ypsilon, Gamma e Delta. È probabile che si tratti di un SUV, sebbene ci siano opinioni contrastanti: alcuni pensano a un modello compatto, mentre altri ipotizzano un veicolo di grandi dimensioni, come il concept Lancia Phedra Vision + mostrato in questo render.

Grazie alle piattaforme e alle tecnologie di Stellantis, ampliare la gamma non comporterebbe costi eccessivi per Lancia. Tuttavia, il futuro del marchio dipenderà dalle strategie che Stellantis adotterà nei prossimi anni, con un ruolo chiave affidato al nuovo amministratore delegato italiano, Antonio Filosa.

