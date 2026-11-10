Fiat Punto: il ritorno è molto più di una semplice ipotesi

La Fiat Punto potrebbe tornare nei listini. È stato direttamente l’amministratore delegato del marchio Arnaud Belloni a lanciare la ‘bomba’, in un’intervista ai colleghi francesi de L’Automobile Magazine: “Un marchio come Fiat deve avere una Punto nella sua gamma”. Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni, con la volontà del nuovo CEO di riportare in vita uno dei modelli di maggior successo del marchio, che chiuse il proprio ciclo nel 2018.

”È ora di riconquistare questo territorio”

L’addio di questo modello ha portato un vuoto nel segmento, ora dominato dalla Renault Clio, dopo altre cancellazioni eccellenti, come la Ford Fiesta o il mancato rinnovo della Volkswagen Polo. Ed è proprio su questo tema che punta Belloni: “L’interruzione della Punto ha lasciato a Renault la strada spianata per affermare la Clio, che si è ritrovata di fatto sola sul mercato ottenendo un triplo successo commerciale. È giunto il momento di riconquistare questo territorio”.

Il manager francese ha anche pensato al design e la nuova Punto non ricalcherebbe la rievocazione del passato fatta da altri marchi. Si tratterebbe di un modello completamente nuovo: “Se la Clio ha potuto adottare un design così radicale nell’ultima serie, è proprio perché non esiste un’estetica codificata della Clio – ha concluso – È semplicemente una due volumi compatta di segmento B, e questo lascia completa libertà di reinventarla ogni volta”.

Una storia di successo

La Fiat Punto è stata una delle vetture di maggior successo per la casa torinese, prodotta in tre generazioni dal 1993 al 2018, con oltre 9 milioni di esemplari venduti. Presentata al Salone di Francoforte 1993, questo modello fu l’erede della Fiat Uno ed ebbe subito un riscontro positivo da parte della critica e degli automobilisti: conquistò il titolo di Auto dell’Anno nel 1995, con oltre un milione di esemplari venduti in poco più di un anno dal lancio.

L’utilitaria ‘originale’ fu disegnata da Giorgetto Giugiaro, mentre la seconda serie (1999) fu realizzata all’interno del Centro Stile Fiat ed esordì in occasione del centenario del marchio italiano. Fu il primo modello della categoria ad ottenere le 4 stelle EuroNCAP e proseguì la sua produzione fino al 2010. Anche se, nel 2005, si affiancò anche la terza serie, denominata Grande Punto, in quanto più lunga rispetto alla generazione precedente, andando oltre i 4 metri.

Le venne affiancata la Punto Evo dal 2009, come evoluzione della terza generazione, per poi arrivare nel 2011 la Punto 2012 (o semplicemente Punto). Quest’ultima fu un’unione di Grande Punto e Punto Evo e sarà il modello che resterà in produzione fino al 2018, quando venne detto addio a questo fortunato modello ed anche ad un segmento storicamente molto prolifico per Fiat. Dove ritornò qualche anno più tardi con l’arrivo della Grande Panda.

II futuro

Ma come tornerà la Fiat Punto? Iniziamo col dire che, per ora si tratta solamente di parole, visto che non ci sono piani ufficiali per un ritorno. Ma, ovviamente, essendo state pronunciate dal numero 1 attuale del marchio, hanno un’importanza di rilievo. L’idea è quella di non andare a fare concorrenza con la Grande Panda, ma avere una coppia di utilitarie con caratteristiche differenti.

Da una parte una vettura più pratica e dedicata soprattutto alla città, come la Grande Panda, e dall’altra un modello più dedito ai viaggi ed alla percorrenza di lunghe distanze, come la Punto. Insomma, quest’ultima sarebbe più una classica berlina a due volumi, con buono spazio all’interno dell’abitacolo. Non 100% elettrica, ma con diverse motorizzazioni, come da nuovo corso Fiat.

La Fiat Punto tornerà in produzione?

Il ritorno della Fiat Punto è un’ipotesi concreta rilanciata da Arnaud Belloni, amministratore delegato del marchio, in un’intervista a L’Automobile Magazine. Al momento, tuttavia, non esistono piani ufficiali per una nuova generazione. Le dichiarazioni del manager confermano comunque l’interesse di Fiat a riconquistare un segmento importante del mercato europeo.

Perché Fiat vuole riportare la Punto nella propria gamma?

Secondo Belloni, l’uscita di scena della Punto ha lasciato spazio alla Renault Clio, che ha potuto conquistare una posizione di grande rilievo nel segmento B. L’obiettivo sarebbe quindi tornare a competere tra le compatte a due volumi, con un modello capace di rispondere alle esigenze di chi cerca spazio e versatilità anche nei viaggi.

Quante Fiat Punto sono state vendute nella storia?

Prodotta in tre generazioni dal 1993 al 2018, la Fiat Punto ha superato i 9 milioni di esemplari venduti. Presentata al Salone di Francoforte del 1993, ha conquistato il titolo di Auto dell’Anno 1995.

Come potrebbe essere la nuova Fiat Punto?

L’idea è quella di una vettura completamente nuova, senza necessariamente riprendere il design delle precedenti generazioni. Potrebbe affiancare la Grande Panda con una personalità differente: più orientata ai viaggi e alle lunghe percorrenze, mentre la Grande Panda manterrebbe una vocazione maggiormente urbana.

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