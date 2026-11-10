Wuling: un nuovo marchio cinese sbarca in Italia, con due plug-in

La Cina va alla conquista dell’Europa ed anche dell’Italia, con una continua espansione di marchi e modelli. È arrivato nel nostro Paese un nuovo marchio dal paese asiatico, si tratta di Wuling, che ha aperto due punti vendita a Rho (Milano) e Roma, con l’obiettivo di espandersi nei prossimi mesi. Sono due i modelli con cui sbarca nel mercato italiano: il SUV compatto Y3 Max e la monovolume Y8 Max, entrambi equipaggiati con un motore ibrido plug-in.

“L’arrivo di Kngloo in Italia rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita europea – sono le parole di Long Yijun, CEO di Kngloo – La nostra priorità è costruire una presenza solida, strutturata e riconoscibile, investendo nello sviluppo della rete di dealer partner”. La presenza di Wuling in Italia è legata a Kngloo, importatore e distributore ufficiale dei veicoli di questo marchio in Europa, con presenza in Spagna, Francia e Portogallo.

Oltre 30 milioni di veicoli prodotti

Se per il nostro Paese, Wuling è un marchio quasi sconosciuto, che ora si affaccia in Italia e punta a farsi conoscere ed a consolidarsi nei prossimi anni, in Cina è un brand di ampio rilievo. Il marchio è nato nel lontano 1958 ed è oltre i 30 milioni di veicoli prodotti, raggiungendo questo traguardo per primo tra i costruttori cinesi. È conosciuto soprattutto per le vetture economiche, i veicoli commerciali leggeri e, negli ultimi anni, per le piccole auto elettriche. Fa parte della joint venture SAIC-GM-Wuling Automobile, nata nel 2002.

Il SUV compatto

Come dicevamo, Wuling è sbarcata in Italia con due modelli. Uno è il SUV compatto Y3 Max, con una lunghezza di 4,59 metri ed ampio spazio all’interno dell’abitacolo (passo di 2,75 metri) e nel bagagliaio, dove la capacità arriva fino a 1.452 litri. Propone un disegno esterno pulito, così come un abitacolo senza fronzoli, con il doppio schermo digitale ed una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, con il Livello 2 di guida assistita.

Questo modello è spinto dall’unità ibrida plug-in composta dal motore 1.5 benzina aspirato a ciclo Atkinson da 106 cavalli e 130 Nm di coppia massima, abbinato al propulsore elettrico da 204 CV e 310 Nm di coppia. Secondo la casa, può percorrere 140 chilometri in modalità 100% elettrica, grazie ad una batteria LFP da 20,5 kWh, che si ricarica in corrente continua in mezz’ora all’80%. L’autonomia complessiva dichiarata è di ben 1.100 chilometri.

La monovolume a sette posti

L’altro veicolo con cui il marchio cinese arriva nel nostro Paese è una monovolume a sette posti: la Y8 Max. Un modello lungo 4,90 metri e con un passo di 2,91 metri, con tre file di sedili: due sedute indipendenti nella seconda fila, mentre la terza è un divanetto frazionato 40/60 per tre passeggeri, con vetri posteriori oscurati. Non manca, anche in questo caso, la tecnologia all’interno dell’abitacolo, con uno schermo centrale da 12,8 pollici ed un pacchetto completo di ADAS.

La porta scorrevole sul lato passeggero è elettrica e questo modello propone due modalità distintive: in “riposo” vengono regolati clima, illuminazione e un rumore bianco per il relax dei passeggeri, mentre la modalità “pet” mantiene l’abitacolo climatizzato per gli animali lasciati a bordo. La parte tecnica è in comune con la Y3 Max, con la stessa unità ibrida plug-in, anche se il motore termico è da 102 CV e l’autonomia elettrica scende a 100 km.

Quando arriva Wuling in Italia e con quali modelli?

Il marchio cinese ha avviato la propria presenza in Italia aprendo due punti vendita, a Rho, in provincia di Milano, e a Roma. Il debutto avviene con due modelli ibridi plug-in: il SUV compatto Y3 Max e la monovolume Y8 Max. L’importazione e la distribuzione in Europa sono affidate a Kngloo, già presente anche in Spagna, Francia e Portogallo.

Qual è la storia del marchio Wuling?

Wuling è nato nel 1958 e ha superato i 30 milioni di veicoli prodotti, diventando il primo costruttore cinese a raggiungere questo traguardo. È conosciuto per le vetture economiche, i veicoli commerciali leggeri e le piccole auto elettriche. Dal 2002 fa parte della joint venture SAIC-GM-Wuling Automobile, con sede a Liuzhou.

Quali sono le caratteristiche della Wuling Y3 Max?

È un SUV lungo 4,59 metri, con passo di 2,75 metri e bagagliaio fino a 1.452 litri. La motorizzazione plug-in abbina un 1.5 benzina da 106 CV a un propulsore elettrico da 204 CV. L’autonomia elettrica dichiarata raggiunge 140 km.

Cosa offre la Wuling Y8 Max?

È una monovolume lunga 4,90 metri, con sette posti distribuiti su tre file e porta scorrevole elettrica. Condivide la tecnologia plug-in della Y3 Max, ma il motore termico sviluppa 102 CV e l’autonomia elettrica dichiarata è di 100 km. Offre anche modalità dedicate al relax dei passeggeri e agli animali a bordo.

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