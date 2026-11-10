Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio in California

A ottobre, Maserati Americas ha portato nel Sud della California i tre nuovi modelli del Tridente, in occasione del Media Drive nordamericano, offrendo a 34 giornalisti specializzati nei settori automotive e lifestyle, influencer e content creator provenienti da Stati Uniti, Canada e America Latina la prima opportunità di mettersi al volante delle nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio sulle strade del Nord America. Dopo il debutto dinamico durante l’International Driving Experience, svoltasi lo scorso luglio a Trieste, l’evento esclusivo si è sviluppato lungo un itinerario che, dalle strade urbane di Santa Monica, ha raggiunto la celebre Pacific Coast Highway e i canyon che sovrastano Malibu, in occasione dei 100 anni del Tridente.

Le novità tecniche delle nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Le tre vetture introducono importanti aggiornamenti in termini di prestazioni, equipaggiamenti e autonomia elettrica. In Nord America, la nuova Grecale V6 da 390 CV si affianca alla Grecale Modena V6 e alla Grecale Trofeo da 530 CV, con tutte le versioni a benzina ora equipaggiate con l’iconico motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri. GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo beneficiano entrambe di un incremento di potenza di 40 CV, raggiungendo i 590 CV, mentre lo scarico Sportivo diventa di serie su tutte le versioni V6 delle due GranTurismo destinate al mercato nordamericano.

Debutta inoltre la nuova modalità di guida Country, che aumenta di 20 millimetri l’altezza da terra delle versioni da 490 CV e Folgore, sia coupé sia cabriolet. Migliora anche l’autonomia delle versioni completamente elettriche: GranTurismo Folgore raggiunge i 509 km con una singola ricarica, guadagnando 34 km rispetto al modello precedente. Sul fronte della personalizzazione, il programma Maserati Fuoriserie arricchisce la palette delle nuove GranTurismo e GranCabrio con sette inedite tinte per gli esterni, tra cui Green Jupiter Matte e Blu Denim; per la prima volta, il programma offrirà inoltre ai clienti la possibilità di richiedere una capote personalizzata per GranCabrio.

Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio nei canyon di Malibu

L’itinerario tra Santa Monica e Malibu

Durante l’esperienza, gli ospiti hanno soggiornato presso il Santa Monica Proper Hotel, quartier generale dell’evento. La serata inaugurale si è svolta presso Casa Maserati, a Pacific Palisades, con un aperitivo e una cena privata affacciata sullo skyline di Los Angeles, impreziosita da dedicate sessioni di ascolto curate da Sonus faber, partner di Maserati per i sistemi audio. Le strade urbane e gli accessi alle autostrade di Santa Monica hanno permesso di apprezzare la prontezza di risposta del motore V6 della Grecale Modena, mentre le ampie curve della Pacific Coast Highway hanno esaltato le qualità dinamiche della GranTurismo a quattro posti e della GranCabrio, entrambe dotate di trazione integrale di serie e sospensioni pneumatiche con altezza regolabile.

Prima tappa del percorso il Malibu Farm, customizzato Maserati, dove gli ospiti hanno potuto godere di una vista sull’Oceano Pacifico dal celebre molo di Malibu. L’itinerario è poi proseguito verso le Santa Monica Mountains, dove i tratti in salita più impegnativi hanno messo in risalto il carattere sportivo della Grecale Trofeo, mentre a bordo di GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo la modalità di guida Sport ha consentito di apprezzare uno smorzamento delle sospensioni più rigido e una sonorità ancora più coinvolgente grazie allo scarico Sportivo. Raggiunta la tenuta Cielo Farms Malibu, gli ospiti hanno pranzato tra i vigneti in un’atmosfera ispirata alla tradizione toscana, prima di riprendere l’esperienza di guida pomeridiana. Il test drive si è concluso al Bergamot Station Arts Center di Santa Monica, con un incontro privato dedicato al dialogo tra arte, design e personalizzazione legate al programma Maserati Fuoriserie.

Maserati sulla Pacific Coast Highway, in California

Per l’occasione, una MCPURA Cielo on display ha consentito di apprezzare l’evoluzione del design Maserati, tra cui i frontali più affilati e sviluppati orizzontalmente su tutti e tre i nuovi modelli, una direzione stilistica esplorata per la prima volta dalla Casa del Tridente con l’estrema MCXtrema, supersportiva progettata esclusivamente per l’utilizzo su pista.

Maserati Grecale lungo le strade di Santa Monica

Le dichiarazioni di Maserati Americas

Le Americhe rappresentano un mercato prioritario per Maserati e le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio rivestono un ruolo centrale nei nostri piani di sviluppo per la regione. Le anteprime private organizzate a New York, Miami e Los Angeles hanno permesso di apprezzarne il design, mentre questa esperienza di guida in California ha dato vita al loro carattere distintivo. Lungo alcuni dei percorsi più affascinanti della California meridionale, i nostri ospiti hanno potuto scoprire in prima persona le ultime novità della gamma e confrontarsi direttamente con i nostri designer e ingegneri arrivati dall’Italia, approfondendo gli elementi che rendono unico e distintivo ogni modello Maserati. Andrea Soriani, CEO di Maserati Americas

A un secolo di distanza dal nostro ingresso nel mondo delle corse con la Tipo26 che nel 1926 conquistò la vittoria di classe alla Targa Florio, l’esperienza maturata nelle competizioni continua a plasmare, ancora oggi, il carattere e le sensazioni di guida di ogni Maserati, espressione di un patrimonio culturale e di valori profondamente radicati nell’identità italiana del Marchio. È proprio questo equilibrio tra eleganza, performance e versatilità a definire l’essenza del Gran Turismo italiano, un modo unico di interpretare l’automobile che supera ogni confine geografico e culturale, mantenendo intatta la propria riconoscibilità anche sulle strade americane, dalle coste dell’Adriatico fino alle rive dell’Oceano Pacifico. Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati e General Manager di Bottega Fuoriserie

Maserati al Bergamot Station Arts Center di Santa Monica

Domande frequenti su Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Cos’è il Media Drive nordamericano di Maserati?

È l’evento organizzato da Maserati Americas in Sud California, dove 34 tra giornalisti, influencer e content creator hanno guidato per la prima volta le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio sulle strade nordamericane, tra Santa Monica e Malibu.

Quanta potenza hanno GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo?

Beneficiano entrambe di un incremento di 40 CV rispetto alla versione precedente, raggiungendo 590 CV, con lo scarico Sportivo che diventa di serie su tutte le versioni V6 destinate al mercato nordamericano.

Qual è l’autonomia di GranTurismo Folgore?

La versione 100% elettrica raggiunge 509 km con una singola ricarica, guadagnando 34 km di autonomia rispetto al modello precedente.

Cos’è la modalità di guida Country?

È la nuova modalità che aumenta di 20 millimetri l’altezza da terra delle versioni da 490 CV e Folgore di GranTurismo e GranCabrio, sia coupé sia cabriolet.

Cosa offre il programma Maserati Fuoriserie su queste vetture?

Il programma aggiunge sette nuove tinte esterne, tra cui Green Jupiter Matte e Blu Denim, e per la prima volta la possibilità di richiedere una capote personalizzata per GranCabrio.

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