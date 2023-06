Fiat Topolino 2023: ecco il primo video del quadriciclo elettrico

Lo scorso 31 maggio Fiat ha mostrato la prima immagine ufficiale della Fiat Topolino 2023. Ieri sono apparse sul web ulteriori immagini dell’atteso modello. Nelle scorse ore sul web è apparso anche il primo video che mostra dal vivo e in movimento il primo quadriciclo elettrico nella storia della principale casa automobilistica italiana. Si tratta delle immagini dal backstage dello spot pubblicitario che il brand torinese di Stellantis sta girando in questi giorni in Liguria in vista della presentazione ufficiale del modello.

Primo video della Fiat Topolino 2023

Presentazione che come vi dicevamo in un altro nostro articolo potrebbe avvenire il prossimo 4 giugno insieme a quello della nuova Fiat 600 nel corso di un grande evento nel giorno in cui Fiat festeggia l’anniversario del debutto della 500. Quella di questo video al pari della prima immagine ufficiale e anche delle altre che vi abbiamo mostrato ieri è la versione spiaggina della Fiat Topolino 2023. In sede di presentazione ufficiale vedremo anche la versione normale dotata di porte.

Fiat Topolino 2023 dovrebbe entrare in produzione già nel corso dei prossimi mesi con gli ordini che potrebbero partire subito dopo la presentazione. A quel punto è quasi certo che conosceremo anche i prezzi dell’auto che potrebbero essere in linea con quelli della Citron AMI o al massimo leggermente più alti. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa microcar.



Rate this post