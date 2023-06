Nuove Fiat 600 e Topolino: presentazione ufficiale il 4 luglio in un grande evento?

Nuove Fiat 600 e Topolino sono le grandi novità per la casa torinese di questo 2023. Le due auto sono state svelate nei giorni scorsi con le prime immagini apparse sul web. Prima abbiamo visto la nuova 600 apparsa in alcune foto “rubate” sul set di due spot pubblicitari a Roma nei pressi del Vaticano e a Lerici in Liguria. Lo scorso 31 maggio Fiat ha pubblicato la prima foto ufficiale della nuova Topolino a cui ieri sono seguite alcune immagini tratte da video apparsi sul web.

Il 4 luglio il grande debutto delle nuove Fiat 600 e Topolino?

Dunque le nuove Fiat 600 e Topolino non sembrano avere più segreti quanto meno dal punto di vista del design. Al momento però non conosciamo ancora quelle che sono le specifiche tecniche delle due auto anche se le voci in merito sono tante e non dovrebbero dunque esserci sorprese. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale delle due auto, sembra prendere piede l’ipotesi che possano essere svelate insieme nel corso di un grande evento organizzato dalla principale casa automobilistica italiana.

Questo si potrebbe tenere il prossimo 4 luglio che come sappiamo è una giornata molto importante per Fiat in quanto segna il debutto della 500 e anche quello della nuova versione del celebre modello nel 2007. Nei prossimi giorni è probabile che a proposito di ciò possa avvenire qualche comunicazione ufficiale da parte di Fiat. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito delle nuove Fiat 600 e Topolino.

