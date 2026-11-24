La Fiat Topolino, il compatto quadriciclo elettrico del marchio torinese, spesso ama sorprendere con delle versioni speciali che esaltano la capacità di personalizzazione del piccolo veicolo urbano. Due particolari interpretazioni della Fiat Topolino sono state recentemente avvistate in strada mentre viaggiavano su una bisarca, presumibilmente per raggiungere i concessionari, come possiamo vedere nelle foto spia di Gabetz Spy Unit, pubblicate sui social dal carspotter Walter Vayr, che immortalano più esemplari della Topolino.

La Fiat Topolino Sporting in giallo

Tra i veicoli sulla bisarca si riconosco in particolare due nuove versioni della Fiat Topolino: una gialla con tetto nero e l’altra con una livrea bicolore blu scuro e bianco. La vettura gialla è la Fiat Topolino Sporting, la serie speciale che rilancia la storica sigla usata in passato da Fiat su 500, 600 e Punto. Si tratta di un progetto firmato da Ita Innovation, azienda abruzzese con sede operativa a Orbassano (Torino), che si è affidata esclusivamente a fornitori piemontesi per dar vita a questa Topolino gialla con tetto nero, richiamo alle Sporting di un tempo, dotata di copricerchi scuri e cornici dei fari in nero carbonio.

Gli interni della Fiat Topolino Sporting completano la personalizzazione con inserti rossi e sedili in pelle con impunture a contrasto, disponibili con seduta rossa, giallo o grigia. Per quanto riguarda invece la meccanica, rimane quella della Topolino standard, quindi con batteria da circa 6 kWh che garantisce 75 km d’autonomia massima dichiarata.

Lo stile della riviera con la Topolino Vilebrequin

L’altra speciale versione protagonista in questo foto spia è la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, caratterizzata dalla livrea bicolore in bianco e blu marine, dal logo con tartaruga sulla portiera e dal tetto in tela apribile. Questa versione, pensata per l’estate e per portare in strada lo stile della riviera, viene proposta in serie limitata di 200 esemplari, destinati al mercato italiano e francese, con un prezzo promozionale, in Italia, di 12.500 euro o con rate da 99 euro al mese (fino al 30 novembre 2026).

Quali sono le nuove versioni speciali della Fiat Topolino?

Le due versioni avvistate sono la Fiat Topolino Sporting, caratterizzata dalla carrozzeria gialla con tetto nero e dettagli sportivi, e la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, riconoscibile per la livrea bicolore blu e bianca e il tetto in tela apribile.

Quali sono le caratteristiche della Fiat Topolino Sporting?

La Fiat Topolino Sporting si distingue per la carrozzeria gialla con tetto nero, i copricerchi scuri e le cornici dei fari in nero carbonio. L’abitacolo propone sedili in pelle con impunture a contrasto e inserti rossi. La meccanica resta quella della Topolino standard, con batteria da circa 6 kWh e autonomia dichiarata fino a 75 km.

Quanti esemplari della Fiat Topolino Vilebrequin saranno prodotti e quanto costa?

La Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition sarà realizzata in una serie limitata di 200 esemplari, destinati ai mercati italiano e francese. In Italia viene proposta al prezzo promozionale di 12.500 euro, oppure con rate da 99 euro al mese, secondo la promozione indicata fino al 30 novembre 2026.

La Fiat Topolino Sporting ha un motore più potente rispetto alla versione standard?

No, la Fiat Topolino Sporting non introduce modifiche alla meccanica. Mantiene la configurazione del modello standard, con batteria da circa 6 kWh e autonomia massima dichiarata di 75 km. Le novità riguardano principalmente il design esterno e la personalizzazione degli interni.

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