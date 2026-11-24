Mentre la prima avvincente stagione della ADAC Opel GSE Rally Cup entra nelle sue fasi finali questo weekend al Rally di Spa, l’attenzione dei tifosi è concentrata sulla finale del titolo nella prima coppa monomarca completamente elettrica al mondo. Il gran finale nelle Ardenne belghe promette di essere uno scontro tra Tom Dufour e Ioan Lloyd, con sei delle sette gare completate e solo sei punti a separare i primi due in classifica.

Dufour e Lloyd, scontro a sei punti per il titolo

Con un totale di 35 punti ancora in palio, l’esito è completamente incerto. Dufour, leader del campionato, e il suo copilota Alex Dubois hanno ottenuto cinque secondi posti, mentre Lloyd e il copilota Sion Williams sono saliti sul podio cinque volte, celebrando la prima vittoria nell’Opel Mokka GSE Rally al Rallye Vosges Grand-Est. Per entrambi non si tratta solo di vincere il campionato, ma anche della promozione automatica al team ufficiale Opel e della partecipazione al Campionato Europeo Junior Rally 2027. “Non sento alcuna pressione particolare, solo una grande attesa all’idea di poter competere con Ioan e Sion per il titolo”, ha dichiarato Dufour. Lloyd ha risposto: “Dopo una stagione così straordinaria, poter competere con Tom per il titolo nell’ultima gara è un privilegio e ci rende orgogliosi.”

Tom Dufour, leader della ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

Ioan Lloyd, a sei punti dal titolo prima dell’ultima gara

Schulz a caccia della quinta vittoria, il programma di Spa

Timo Schulz ha solo una possibilità matematica di vincere il titolo: il tedesco e la copilota Maresa Lade hanno quattro vittorie in stagione ma anche due risultati senza punti, e sono 30 punti dietro al leader. “Non sto pensando affatto al campionato. Possiamo entrare a Spa senza pressione e cercheremo di assicurarci la quinta vittoria della stagione”, ha detto Schulz, che ha recentemente festeggiato il settimo titolo assoluto del Campionato Europeo Junior del Team ADAC Opel Rally. Alla finale parteciperanno anche due piloti ospiti, Calle Carlberg con il norvegese Jørgen Eriksen e Timo van der Marel con Erwin Berkhof. Le squadre affronteranno 15 prove speciali per un totale di 137,2 km: il titolo sarà deciso domenica, con l’ultima Power Stage che assegna fino a cinque punti bonus alle 17:04 CET. “Questo porta il rally elettrico a un livello completamente nuovo”, ha dichiarato Jörg Schrott, direttore Opel Motorsport, sottolineando le prestazioni e l’affidabilità della nuova Opel Mokka GSE Rally.

Domande frequenti su ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

Chi si contende il titolo ADAC Opel GSE Rally Cup 2026?

Tom Dufour, leader con 166 punti, e Ioan Lloyd, secondo con 160 punti: la sfida si deciderà all’ultima gara del Rally di Spa.

Timo Schulz può ancora vincere il titolo?

Schulz ha solo una possibilità matematica, essendo a 30 punti dal leader, ma punta alla sua quinta vittoria stagionale a Spa.

Quando si corre il Rally di Spa e come viene deciso il titolo?

Le prove speciali si corrono sabato 28 e domenica 29 novembre, per un totale di 15 prove e 137,2 km; il titolo sarà deciso domenica con l’ultima Power Stage alle 17:04 CET, che assegna fino a cinque punti bonus.

Cosa vincono Dufour e Lloyd oltre al titolo?

Il vincitore ottiene la promozione automatica al team ufficiale Opel e la partecipazione al Campionato Europeo Junior Rally 2027.

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