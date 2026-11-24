Il piacere di guida a cielo aperto della MINI Cooper Cabrio non conosce pause invernali: la capote elettrica in tessuto si apre in soli 18 secondi, anche in movimento fino a 30 km/h, trasformando pure i mesi più freddi nella stagione ideale per viaggiare senza tetto. Le nuove immagini diffuse da MINI mostrano la MINI Cooper S Cabrio nell’inedita colorazione Ocean Wave Green.

Capote elettrica in 18 secondi e Always Open Timer

L’aria fresca dell’inverno e la vista libera verso il cielo rendono la guida a capote abbassata un’esperienza speciale anche nella stagione fredda. L’esclusivo Always Open Timer registra ogni minuto trascorso viaggiando a cielo aperto, mentre il frangivento riduce le turbolenze nell’abitacolo e può essere montato in pochi semplici passaggi. Il climatizzatore automatico, insieme al volante e ai sedili riscaldati, assicura un piacevole comfort a bordo della MINI Cooper Cabrio anche con le temperature invernali.

La capote elettrica in tessuto si apre in 18 secondi, anche in movimento fino a 30 km/h

MINI Cooper S Cabrio: 204 CV e go-kart feeling anche sulla neve

L’assetto sportivo e il potente motore benzina a quattro cilindri assicurano il tipico go-kart feeling e un piacere di guida sicuro anche sulle strade invernali. Con una potenza di 204 CV (150 kW) e una coppia massima di 300 Nm, la MINI Cooper S Cabrio accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. Consumo di carburante combinato secondo il ciclo WLTP: 6,9 l/100 km; emissioni di CO₂ combinate secondo il ciclo WLTP: 156 g/km; classe CO₂: F.

La MINI Cooper S Cabrio unisce il go-kart feeling al piacere della guida a cielo aperto anche d’inverno

Domande frequenti su MINI Cooper S Cabrio

In quanto tempo si apre la capote della MINI Cooper Cabrio?

La capote elettrica in tessuto si apre in soli 18 secondi, anche in movimento fino a 30 km/h.

Che prestazioni ha la MINI Cooper S Cabrio?

Il motore da 204 CV (150 kW) e 300 Nm di coppia massima consente uno 0-100 km/h in 6,9 secondi.

Cos’è l’Always Open Timer?

È una funzione esclusiva che registra ogni minuto trascorso viaggiando con la capote abbassata.

Qual è la nuova colorazione mostrata nelle immagini?

Le nuove immagini mostrano la MINI Cooper S Cabrio nella colorazione Ocean Wave Green.

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