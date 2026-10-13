Filosa: «Con Volkswagen e Renault su CO2 e Made in Europe, serve rapidità»

Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, condivide l’invito rivolto alle istituzioni europee dai suoi omologhi di Volkswagen, Oliver Blume, e di Renault, François Provost, ad agire rapidamente su revisione delle norme sulle emissioni e normativa sulle E-Car. Lo ha detto nel corso di una tavola rotonda con i media italiani al Salone di Parigi, dove ha toccato anche i temi di Mirafiori, Cassino, Melfi e Maserati.

«Sì, assolutamente sì»: fare squadra contro la minaccia cinese

A Filosa è stato chiesto se fosse d’accordo con l’appello dei rivali a fare squadra per difendersi dalla concorrenza cinese. La risposta: «Sì, assolutamente sì. Sono favorevole a sviluppare insieme tematiche comuni e difenderle insieme nelle sedi in cui dobbiamo farlo».

I temi comuni sono due. Il primo è il recupero di competitività, che per Filosa passa da «importanti flessibilità» nella regolamentazione delle emissioni di CO2 sulle automobili e, «in modo ancor più urgente», sui veicoli commerciali. Il secondo è il Made in Europe, che nella visione dell’ad deve incentivare i costruttori e le imprese che investono in design, ricerca e sviluppo, ingegneria locale, fabbriche e fornitori europei.

Ora serve che la Commissione europea si doti di una «regolamentazione effettiva»: «i tempi devono essere rapidi. Probabilmente qualche compromesso dovrà essere accettato dalle parti, ma adesso il tempo è essenziale».

L’accordo Ue-Cina sulle ibride

Sull’accordo tra Ue e Cina per limitare l’import di ibride in Europa, Filosa ha spiegato che mancano ancora tutti i dettagli: «Dobbiamo leggerlo, capirlo e poi eventualmente formulare un’opinione». A suo giudizio «ci sembra un buon traguardo, perché è un primo passo nella direzione di creare una maggiore protezione per gli automaker europei», tappa di un percorso che deve arrivare a una regolamentazione «robusta, chiara e pragmatica».

E-Car: il supercredito per le piccole elettriche

Sul tema E-Car Filosa ha voluto chiarire «un po’ di confusione». La richiesta all’Europa è una regolamentazione più flessibile per le piccole auto elettriche e Made in Europe sotto i 4,2 metri, sotto forma di supercredito: nel calcolo della conformità agli obiettivi di CO2 chi investe in questo tipo di vetture dovrebbe essere premiato, con ogni vettura che conta «un po’ di più» di una normale.

Senza supercredito, ha precisato, la vettura sarebbe comunque omologabile: «Non è un segmento a parte. È una vettura come tutte le altre. Non è una Topolino, non è un quadriciclo. È un’automobile», da vendere a 15.000 euro, elettrica ed europea. Sulla produzione, la E-Car «ha la possibilità di essere prodotta in diversi stabilimenti»: Stellantis sta ragionando su dove e su quale modello realizzare in ciascuno, anche in un paio di impianti.

Mirafiori, Cassino, Melfi e Maserati

Su Mirafiori Filosa si è detto «moderatamente soddisfatto»: «Non dico che i problemi siano stati risolti, ma alcuni numeri stanno andando nella direzione corretta». Il complesso «potrebbe sicuramente fare di più», ma ha raddoppiato la produzione rispetto all’anno scorso e probabilmente chiuderà l’anno con questo risultato. Per un secondo modello oltre alla 500 servono «condizioni di competitività diverse», tra cui un «costo dell’energia competitivo» e una logistica differente.

Cassino resta il nodo più critico e il suo futuro «dipende molto da Maserati e dal piano che avremo a dicembre». A Pomigliano è previsto l’arrivo di due nuovi modelli della piattaforma E-Car. Su Melfi, Filosa ha riconosciuto che lo stabilimento «è rimasto fermo per molto tempo» e ha perso circa il 70-80% dei volumi rispetto ai massimi, ma ha ricordato l’arrivo di Jeep Compass, Lancia Gamma e della nuova DS: «È una fabbrica che ha ripreso a funzionare».

Su Maserati, che ha due fabbriche, Modena e Cassino, con livelli produttivi inferiori al dovuto perché «manca il prodotto», Filosa non ha fatto anticipazioni: se ne parlerà a dicembre a Modena. «Ci stiamo prendendo il tempo necessario per farlo bene. So quanto sia importante non sbagliare più con Maserati», ha detto. Alfa Romeo, invece, è un marchio «già più aperto a essere europeo e globale», venduto in 70 Paesi.

Domande frequenti sulle dichiarazioni di Filosa a Parigi

Che cosa ha detto Filosa sull’appello di Volkswagen e Renault?

Ha condiviso l’invito di Blume e Provost alle istituzioni Ue ad agire rapidamente su norme sulle emissioni ed E-Car, e si è detto favorevole a difendere insieme i temi comuni.

Quali sono i due temi comuni indicati?

Il recupero di competitività, con flessibilità sulle emissioni di CO2, e il Made in Europe, che deve incentivare chi investe in Europa.

Che cos’è il supercredito per le E-Car?

Un meccanismo che nel calcolo della conformità alle norme sulla CO2 fa contare di più le piccole elettriche europee sotto i 4,2 metri, vendute a 15.000 euro.

Che cosa pensa Filosa dell’accordo Ue-Cina sulle ibride?

Lo considera un primo passo nella giusta direzione, ma attende di conoscerne i dettagli.

Quando sarà presentato il piano Maserati?

A dicembre a Modena, secondo quanto detto da Filosa.

Dove sarà prodotta la E-Car?

Non è ancora definito: potrebbe essere prodotta in più stabilimenti; a Pomigliano è previsto l’arrivo di due nuovi modelli della piattaforma.

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