OMODA a Parigi 2026: debutto francese per OMODA 4 e prima europea di OMODA 5 NEXT

Al Mondial de l’Automobile 2026 di Parigi, nello stand A91 del padiglione 4, OMODA & JAECOO porta OMODA 4, al debutto in Francia dopo l’anteprima italiana al Salone Auto Torino, e OMODA 5 NEXT, che si mostra per la prima volta al pubblico europeo. Due crossover dal carattere diverso, in uno stand sul tema “DRIVE THE NEW VIBE”.

OMODA 5 NEXT, il crossover coupé cambia volto

Profonda evoluzione di OMODA 5, la NEXT si presenta con un frontale completamente nuovo dal muso spiovente e con gruppi ottici anteriori e posteriori disegnati con il motivo a fulmine della nuova generazione OMODA. La coda adotta uno stile “mecha” ispirato alla robotica, mentre il profilo Sportback e le nervature affilate della carrozzeria, ispirate alla lama di una spada, rendono la silhouette più dinamica.

OMODA 5 NEXT, prima europea a Parigi

Il salto più evidente è nell’abitacolo. Secondo il costruttore OMODA 5 NEXT è l’unica vettura del suo segmento con sedili che combinano ventilazione, riscaldamento e funzione massaggio. L’isolamento acustico si affida a 65 elementi fonoassorbenti e a vetri acustici; l’impianto audio Sony ha 8 altoparlanti e subwoofer, con illuminazione ambientale che avvolge l’intero abitacolo. Al centro della plancia c’è uno schermo da 15,6 pollici 2K, con comando vocale a doppia zona; la dotazione comprende anche diffusore di fragranze intelligente, altoparlante Bluetooth e sistema karaoke.

Sotto il cofano lavora il sistema full hybrid SHS-H Super Hybrid. Per sicurezza e manovre ci sono la visione panoramica a 540°, oltre 20 sistemi ADAS e 7 airbag; la scocca è realizzata per il 78% in acciaio ad alta resistenza.

OMODA 4: design CYBER MECHA per i nativi digitali

OMODA 4, debutto sul mercato francese

OMODA 4 è il crossover pensato per una generazione cresciuta tra videogiochi, musica e social. Lo stile CYBER MECHA porta su strada l’immaginario digitale: fari sottili “Cyber Lightning”, una striscia LED che attraversa l’intero frontale, linee geometriche marcate e coda fastback.

La dotazione comprende 19 funzioni ADAS, tra cui il parcheggio automatico Cyber Pilot, che unisce parcheggio assistito (APA) e manovra comandata a distanza dall’esterno (RPA). L’assistente vocale si basa su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). A vettura ferma l’abitacolo diventa un “Mobile Gaming Cockpit”, con schermo centrale touch da 13,2 pollici, più di 20 giochi preinstallati e un controller dedicato; il bagagliaio, con i sedili posteriori abbattuti, arriva a 1.126 litri. Lo slogan è “BE THE ONE”.

OMODA 4 con design CYBER MECHA

Esport e outdoor: le due anime dello stand

OMODA, Official Automotive Partner di VALORANT Esports EMEA, accosta il design CYBER MECHA di OMODA 4 alla cultura degli sport elettronici, con grafiche futuristiche ed esperienze interattive, in continuità con la presenza alle VCT EMEA Finals di Barcellona. JAECOO si ispira invece alla vita all’aria aperta. Nello stand sono esposti anche altri modelli della famiglia, come OMODA 7, e la gamma JAECOO.

Più radici in Europa

Il marchio dispone di centri di ricerca e sviluppo in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito e prosegue il progetto di produzione locale in Spagna. OMODA & JAECOO ha superato il milione di vetture vendute in tre anni ed è presente in 77 mercati, di cui 22 in Europa. In Italia è commercializzato dal luglio 2024 e la gamma OMODA comprende OMODA 5, OMODA 7 e OMODA 9.

Domande frequenti su OMODA a Parigi 2026

Dove si trova lo stand OMODA & JAECOO a Parigi?

Nello stand A91 del padiglione 4 di Paris Expo Porte de Versailles, al Mondial de l’Automobile 2026.

Quali novità presenta OMODA a Parigi?

OMODA 4, al debutto in Francia, e OMODA 5 NEXT, in prima europea.

Che motorizzazione ha OMODA 5 NEXT?

Un sistema full hybrid SHS-H Super Hybrid.

Che cosa offre l’abitacolo di OMODA 5 NEXT?

Sedili ventilati, riscaldati e massaggianti, schermo da 15,6 pollici 2K e impianto audio Sony a 8 altoparlanti con subwoofer.

Quante funzioni ADAS ha OMODA 4?

19, incluso il parcheggio automatico Cyber Pilot anche comandato a distanza.

Quali modelli OMODA si vendono in Italia?

OMODA 5, OMODA 7 e OMODA 9; OMODA 4 è stata presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino.

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