BMW Group: 1,7 milioni di consegne a fine settembre 2026

Il BMW Group ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con 1.707.799 veicoli consegnati nel mondo, in lieve flessione del 4,9%, ma con vendite in crescita in Europa (+4,5%) e negli Stati Uniti (+3,4%). Lo comunica il costruttore di Monaco di Baviera il 13 ottobre 2026, sottolineando la tenuta delle auto completamente elettriche, cresciute del 7,2% nel terzo trimestre.

I numeri dei primi nove mesi del 2026

Tra gennaio e settembre 2026 il BMW Group Automotive ha consegnato 1.707.799 veicoli (-4,9%), un dato che comprende i marchi BMW, MINI e Rolls-Royce. La flessione globale è dovuta soprattutto a un contesto di mercato complesso in Cina, mentre in Europa le consegne sono aumentate di circa il 4,5% e negli Stati Uniti del 3,4%. I veicoli elettrificati, cioè BEV e PHEV, hanno raggiunto 446.202 unità da inizio anno (-5,1%), mentre le sole auto completamente elettriche si sono fermate a 314.552 unità (-2,7%).

Il terzo trimestre: le BEV tornano a crescere

Nel terzo trimestre 2026, tra luglio e fine settembre, il BMW Group ha consegnato 110.257 veicoli completamente elettrici in tutto il mondo, con un aumento del 7,2%. Nello stesso periodo l’intero BMW Group Automotive ha venduto 551.072 veicoli (-6,3%), di cui 150.795 elettrificati (-0,3%).

In Europa un veicolo su tre consegnato dal BMW Group nel trimestre è stato completamente elettrico, pari al 34,7% delle consegne. Le vendite di BEV nella regione hanno raggiunto quota 81.941 unità (+37,5%). Una dinamica analoga si è registrata in Germania, dove i modelli a batteria del gruppo sono cresciuti del 38,5%.

Il marchio BMW tra Europa, Stati Uniti e Cina

Il marchio BMW ha consegnato 1.483.960 veicoli da inizio anno (-6,4%) e 479.291 nel solo terzo trimestre (-6,8%). In Europa il marchio ha registrato una crescita dell’1,4%, mentre negli Stati Uniti le vendite sono aumentate del 4,3%, in controtendenza rispetto a un mercato complessivamente in calo, grazie soprattutto alle maggiori vendite dei modelli BMW X.

In Cina la flessione del marchio BMW è stata del 21,2% da gennaio a settembre e, secondo il costruttore, riflette l’andamento complessivo del mercato automobilistico locale. A novembre prenderà il via nel Paese il lancio della nuova BMW iX3 nella versione per il mercato cinese. BMW M GmbH ha consegnato 148.510 veicoli nei primi nove mesi (-6,1%), con vendite stabili nel mercato cinese in contrazione.

MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad

MINI è il marchio in maggiore crescita del gruppo: da inizio anno ha venduto 220.247 veicoli, con un aumento del 6,8%, e il 37,2% delle consegne è stato completamente elettrico. A sostenere l’andamento hanno contribuito i modelli John Cooper Works e la MINI Paul Smith Edition, mentre un ulteriore impulso è atteso dalla nuova MINI Countryman Untamed Edition. Nel solo terzo trimestre MINI ha consegnato 70.712 veicoli (-2,4%).

Rolls-Royce ha consegnato 3.592 veicoli tra gennaio e settembre (-12,4%), di cui 1.069 nel terzo trimestre (-18,0%). BMW Motorrad ha venduto 149.452 motocicli e scooter nei nove mesi (-6,1%) e 46.605 nel trimestre (-12,5%).

Le parole di Jochen Goller sulla Neue Klasse

Commentando i risultati, Jochen Goller, membro del Consiglio di amministrazione di BMW AG responsabile di Clienti, Marchi e Vendite, ha dichiarato: “In un contesto di mercato difficile, siamo riusciti a mantenere buoni risultati in Europa e negli Stati Uniti. La solidità degli ordini per i nostri veicoli completamente elettrici, in particolare, conferma la validità della nostra strategia”.

Goller ha aggiunto che la BMW iX3 sta dando un impulso positivo alla crescita sul mercato e che si registra un forte interesse da parte dei clienti per la nuova BMW Serie 3 e per la BMW X5. “Lo slancio di prodotto generato dai modelli e dalle tecnologie Neue Klasse rafforza la nostra posizione in vista delle sfide future”, ha concluso.

Domande frequenti su BMW Group

Quanti veicoli ha consegnato il BMW Group nei primi nove mesi del 2026?

Il BMW Group Automotive ha consegnato 1.707.799 veicoli da gennaio a settembre 2026, con una flessione del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato include i marchi BMW, MINI e Rolls-Royce.

Come sono andate le vendite del BMW Group in Europa e negli Stati Uniti?

Nei primi nove mesi del 2026 le consegne del BMW Group sono cresciute di circa il 4,5% in Europa e del 3,4% negli Stati Uniti. In Cina, invece, il contesto di mercato è rimasto complesso e il marchio BMW ha registrato un calo del 21,2%.

Quante auto elettriche ha venduto il BMW Group nel terzo trimestre 2026?

Tra luglio e settembre 2026 il BMW Group ha consegnato 110.257 veicoli completamente elettrici nel mondo, con una crescita del 7,2%. In Europa le BEV sono state 81.941 (+37,5%) e hanno rappresentato il 34,7% delle consegne del gruppo nella regione.

Come sta andando MINI nel 2026?

MINI ha venduto 220.247 veicoli da inizio anno, con un aumento del 6,8%, e il 37,2% delle vetture consegnate è stato completamente elettrico. Hanno contribuito i modelli John Cooper Works e la MINI Paul Smith Edition.

Quando arriva la nuova BMW iX3 in Cina?

Il BMW Group ha comunicato che il lancio della nuova BMW iX3 nella versione per il mercato cinese prenderà il via a novembre 2026. Nel resto del mondo il modello sta già dando, secondo il costruttore, un impulso positivo alla crescita.

Quanti veicoli ha consegnato Rolls-Royce nel 2026?

Tra gennaio e settembre 2026 Rolls-Royce ha consegnato 3.592 veicoli, in calo del 12,4% sull’anno precedente. Nel solo terzo trimestre le consegne sono state 1.069 (-18,0%).

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