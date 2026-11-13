Filosa: Leapmotor anche in Italia, l’alert sui costi

Stellantis punta a rafforzare la collaborazione strategica con la cinese Leapmotor anche sul fronte produttivo, estendendola a uno stabilimento in Italia. Lo ha detto Antonio Filosa, CEO di Stellantis, intervenendo all’assemblea pubblica dell’Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) a Milano.

Leapmotor ci aiuterà su impianti europei, uno anche italiano

Filosa ha definito la collaborazione con Leapmotor “un successo commerciale” da ampliare ulteriormente. Il partner cinese, ha spiegato il manager, “ci aiuterà su impianti europei, uno anche italiano, e a co-sviluppare soluzioni, soprattutto elettroniche”, in riferimento anche al progetto e-Car, la nuova generazione di piccole auto elettriche compatte ed economiche pensate soprattutto per la mobilità urbana.

Secondo il CEO, la presenza di un partner industriale in fabbrica consente di “saturare meglio gli impianti” e offre ai fornitori “prospettive di volumi maggiori”: un aumento del tasso di utilizzo degli stabilimenti che permette di distribuire i costi industriali su un numero più alto di vetture prodotte, con benefici economici per l’intero gruppo. La saturazione degli impianti resta infatti uno degli obiettivi chiave della strategia industriale di Stellantis, che punta a rafforzare le collaborazioni con i costruttori cinesi – tra cui anche Dongfeng – per aumentare la produzione in Europa e ridurre i costi.

L’alert di Filosa su materie prime e chip

Filosa ha lanciato un avvertimento sui costi ingenti che continuano a pesare su Stellantis, la cui incidenza proseguirà anche nel biennio 2027-2028: si tratta in particolare dei costi di materie prime e semiconduttori, che secondo il manager ammonteranno nei prossimi due anni a “miliardi di euro”. Una pressione sui costi che il gruppo punta a contenere proprio attraverso le partnership industriali e la maggiore saturazione degli impianti produttivi.

Il costo dell’energia in Italia: quattro volte più alto che in Spagna

Filosa è tornato anche sul tema del costo dell’energia, lanciando un nuovo appello sulla necessità di “lavorare insieme” con le istituzioni. Il CEO ha riconosciuto che “il Governo ci sta dando una grossa mano in Europa e in Italia”, ma ha aggiunto che “per essere competitivi quello dell’energia è un tema da risolvere”.

Il manager ha sottolineato quanto il costo dell’energia in Italia resti molto più alto rispetto ad altri Paesi europei: “È francamente difficile operare quando il megawattora costa come a settembre, oltre 280 euro”. Il confronto con la Spagna è diretto: “Se consideriamo il costo medio del megawattora in Italia nel 2026, vediamo che lo paghiamo quattro volte di più rispetto alla Spagna”.

Nonostante le criticità, Filosa ha ricordato anche alcuni segnali positivi per il gruppo in Italia, citando un aumento della produzione pari al +15% fino al mese di settembre e la leadership di mercato nel Paese, con una quota del 30%. Segnali che, ha precisato il manager, non bastano ancora, perché “c’è tanto lavoro da fare”, anche se “possiamo celebrare qualche vittoria”.

Domande frequenti su Stellantis e Leapmotor

Dove produrrà Stellantis insieme a Leapmotor in Italia?

Antonio Filosa ha confermato che Leapmotor aiuterà Stellantis su impianti europei, incluso uno stabilimento italiano, in riferimento al progetto e-Car.

Cos’è il progetto e-Car di Stellantis?

È la nuova generazione di piccole auto elettriche, compatte ed economiche, pensate soprattutto per la mobilità urbana, per lo sviluppo della quale Stellantis punta anche sulla collaborazione con Leapmotor.

Quanto costa l’energia per Stellantis in Italia rispetto alla Spagna?

Secondo Filosa, il costo medio del megawattora in Italia nel 2026 è quattro volte più alto rispetto alla Spagna.

Come sta andando la produzione Stellantis in Italia?

Filosa ha segnalato un aumento della produzione del +15% fino a settembre 2026, con Stellantis leader di mercato in Italia con una quota del 30%.

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