Lancia: la Delta non è una priorità, si pensa ad una piccola elettrica

Lancia è pronta ad un cambio nella sua strategia. Uno dei prossimi modelli attesi per il rilancio del marchio del Gruppo Stellantis era la nuova Delta, richiamando una vettura iconica del passato, ovviamente da reinterpretare in chiave moderna. Ma i piani paiono essere cambiati: secondo quanto dichiarato dal CEO Arnaud Belloni, in un’intervista ai colleghi francesi di L’Argus, questo modello potrebbe fare spazio ad una piccola elettrica compatta premium.

Il ruolo della Delta e della nuova Gamma

“Dal punto di vista industriale, non è una priorità”, queste le parole del numero uno di Lancia al media transalpino, sull’ipotizzata nuova Delta. Un modello atteso nel 2028 che, a questo punto, potrebbe non vedere la luce, anche se non ci sono stati annunci ufficiali da parte di Stellantis. Però le frasi di Belloni sono piuttosto importanti sul tema: “È meglio che produciamo la Fiat Grizzly, la prossima 500 e questo genere di vetture”. Insomma, modelli di grandi volumi.

Inoltre, secondo il dirigente francese, la nuova Lancia Gamma è già sufficiente per rappresentare il marchio nel segmento C: “È una berlina – ha proseguito a L’Argus – Che ha un portellone, un grande bagagliaio ed è capace di percorrere 1.000 km con un solo pieno nella versione ibrida leggera, oppure 700 km in quella elettrica”. Insomma, non c’è la necessità di un modello più sportivo nel segmento, come potrebbe essere la futura Delta.

Il ritorno nel segmento A

Così il focus del marchio italiano potrebbe spostarsi e concentrarsi sul segmento A, dove Lancia ha ottenuto successi molto importanti nel passato, con due modelli molto venduti: “La A112 e la Y10 erano molto lontane dai quattro metri di lunghezza. È un aspetto molto interessante perché, se guardiamo al mondo moderno, in un segmento A nel quale non esiste un’offerta premium, ci chiediamo se il segmento A non possa diventare il nuovo segmento B”.

Perché, secondo Belloni, è questo il principale prototipo del cliente di Lancia, che viene definito come “donne con un alto livello di istruzione, che vivono nei quartieri eleganti di Parigi, Milano o Londra”. Si tratta di un segmento, quelle delle ‘piccole’ premium, senza grandi alternative sul mercato: “Soprattutto nell’elettrico, dove esiste un problema legato al potere d’acquisto, c’è qualcosa da fare. Per il momento è soltanto un piano, ci sto lavorando”.

”Più appassionati che acquirenti”

In questa interessante intervista, il CEO di Lancia entra nel merito della clientela. Già detto del cliente principale, Belloni definisce “un paradosso” quanto accade per questo marchio, perché “ci sono più appassionati che acquirenti. I lancisti più irriducibili possiedono auto da collezione, guidano BMW o Mercedes e sarebbero pronti ad acquistare una 037 o una Stratos, ma noi non proponiamo queste automobili”. Ma la speranza del manager francese è quella di accontentare, nel futuro, anche questa parte di clientela, “realizzando per loro automobili speciali, prodotte in pochi esemplari”. Una strategia diversa, rispetto a quella ipotizzata.

Insomma, la sfida di Arnaud Belloni è quella di trovare un equilibrio tra due esigenze per il futuro del marchio: da una parte realizzare modelli di volumi per tornare ad avere un posto di rilievo nel mercato ma, nel frattempo, preservare l’immagine di eleganza, sportività ed originalità che ha reso riconoscibile Lancia nel corso della sua storia. Una strada potrebbe essere tornare alle piccole di carattere premium e poi realizzare modelli speciali per gli appassionati storici.

Perché la nuova Lancia Delta potrebbe non arrivare nel 2028?

Secondo Arnaud Belloni, la nuova Delta non rappresenta una priorità industriale per il marchio. Lancia dovrebbe concentrarsi su modelli con maggiori potenzialità commerciali, come la Fiat Grizzly e la prossima generazione della Fiat 500. Al momento, tuttavia, Stellantis non ha annunciato ufficialmente la cancellazione della Delta.

Quale ruolo avrà la nuova Lancia Gamma?

Per Belloni, la Gamma è già sufficiente a rappresentare Lancia nel segmento C. Il dirigente la definisce una berlina, sottolineando la presenza del portellone e del grande bagagliaio. L’autonomia dichiarata arriva a 1.000 km per la versione mild hybrid e a 700 km per quella elettrica.

Lancia sta pensando a una piccola auto elettrica premium?

Sì, Belloni sta lavorando a un progetto per il segmento A, dove secondo il manager manca un’offerta premium. L’idea è recuperare la tradizione di modelli come A112 e Y10, reinterpretandola in chiave moderna ed elettrica. Per ora si tratta soltanto di un piano in fase di studio.

Quale futuro è previsto per gli appassionati storici Lancia?

Belloni vorrebbe realizzare anche automobili speciali in pochi esemplari, destinate agli appassionati più legati alla storia del marchio. Il possibile successo commerciale di una piccola vettura potrebbe contribuire a finanziare questi progetti esclusivi, mantenendo vivo il legame con modelli iconici come 037 e Stratos.

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