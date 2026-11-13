Suzuki eVitara: dossier tecnico completo del SUV elettrico

Suzuki eVitara è il primo SUV completamente elettrico del marchio di Hamamatsu, costruito su una piattaforma dedicata ai modelli a batteria e pensato per offrire le stesse capacità da vero 4×4 dei Suzuki tradizionali, questa volta a zero emissioni. Abbiamo analizzato nel dettaglio il catalogo ufficiale Suzuki eVitara per ricostruire, dato alla mano, tutte le caratteristiche tecniche del nuovo SUV elettrico: dalle due motorizzazioni disponibili alla trazione integrale AllGrip-e, passando per autonomia, consumi, tempi di ricarica, dimensioni, sicurezza e tecnologia di bordo.

Indice

Due motorizzazioni: Single Motor e Dual Motor AllGrip-e

Suzuki eVitara viene proposta con due motorizzazioni distinte. La versione Single Motor, disponibile solo nell’allestimento TOP, è a trazione anteriore (2WD) ed eroga una potenza complessiva di 128 kW (174 CV), con una coppia massima di 193 Nm; la potenza massima sostenibile per 30 minuti è di 64 kW. La versione Dual Motor, disponibile sia in allestimento COOL sia TOP, è invece a trazione integrale (4WD) grazie al sistema AllGrip-e e sviluppa una potenza complessiva di 135 kW (184 CV) con una coppia massima di 307 Nm; qui la potenza erogabile per 30 minuti è di 64 kW sull’asse anteriore e 31 kW su quello posteriore. Entrambe le motorizzazioni utilizzano un motore anteriore di tipo 1CG, a cui la versione Dual Motor affianca un secondo motore posteriore di tipo 2CG. La tensione di impiego del sistema elettrico è di 381,6 V e la velocità massima dichiarata è di 150 km/h per entrambe le versioni.

In entrambi i casi la batteria ha una capacità di 61 kWh ed è composta da celle al litio-ferro-fosfato, con un sistema di raffreddamento a liquido per garantire prestazioni stabili e durature.

Suzuki eVitara, il frontale con i fari Matrix LED

Piattaforma HEARTECT-e e trazione integrale AllGrip-e

La e VITARA nasce sulla piattaforma HEARTECT-e, sviluppata da Suzuki appositamente per i veicoli completamente elettrici a partire dall’esperienza della piattaforma HEARTECT dei modelli termici. Il pacco batteria è integrato come parte della struttura portante, aumentando la rigidità torsionale del telaio, ed è posizionato sotto il pianale per abbassare il baricentro a vantaggio della dinamica di guida; la piattaforma è inoltre progettata per garantire al pacco batteria la massima protezione in caso di impatto. Nonostante il passo di 2,7 metri e i cerchi fino a 19 pollici, il raggio minimo di sterzata è di 5,2 metri. Lo schema sospensivo prevede un MacPherson all’anteriore e un multi-link a tre bracci al posteriore.

Sulla versione Dual Motor, il sistema di trazione integrale AllGrip-e gestisce elettronicamente la coppia tra i due eAxle, anteriore e posteriore, con due modalità selezionabili: AUTO, che ripartisce automaticamente la coppia tra i due assi in base alle condizioni stradali per offrire manovrabilità e stabilità su strade asfaltate, e TRAIL, pensata per i fondi più difficili, che applica forza frenante e un differenziale a slittamento limitato (LSD) sulla ruota opposta a quella che perde aderenza. Completano la dotazione l’Hill Hold Control, che trattiene la vettura in salita per circa due secondi dopo il rilascio del freno, l’Hill Descent Control per le discese ripide e un controllo attivo in curva che riduce il sottosterzo agendo sulla frenata delle ruote interne.

Suzuki eVitara, la versione Dual Motor con trazione integrale AllGrip-e fuoristrada

Autonomia, consumi e ricarica

Secondo i dati dichiarati da Suzuki, la versione Single Motor (2WD) percorre fino a 426 km in ciclo combinato e fino a 581 km in ciclo urbano, con consumi rispettivamente di 151 Wh/km e 111 Wh/km. La versione Dual Motor (4WD), più pesante e con un consumo leggermente superiore dovuto alla trazione integrale, dichiara fino a 395 km in ciclo combinato e fino a 526 km in ciclo urbano, con consumi di 166 Wh/km combinato e 125 Wh/km in città.

Sul fronte della ricarica, Suzuki dichiara una ricarica rapida in corrente continua (DC) dal 10 all’80% in 45 minuti; il dato è basato su test interni condotti a temperatura ambiente, a scopo di studio. In corrente alternata (AC), con una wallbox trifase da 11 kW la ricarica dal 10 al 100% richiede circa 5,5 ore, mentre con una presa monofase da 7 kW occorrono circa 9 ore. Il tempo di ricarica effettivo dipende da diversi fattori, tra cui la temperatura ambiente, le condizioni e l’età della batteria: il tempo necessario aumenta con il freddo o se la temperatura della batteria attiva uno dei sistemi di protezione.

Dimensioni, peso e capacità di carico

Suzuki eVitara misura 4.275 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza, con un passo di 2.700 mm, carreggiate di 1.540 mm (anteriore) e 1.545 mm (posteriore) e un’altezza minima da terra di 180 mm. Il bagagliaio offre un volume massimo di 1.052 litri a sedili posteriori reclinati, 562 litri con i soli schienali reclinati, mentre con i sedili posteriori scorrevoli in posizione normale lo spazio disponibile è di 238 o 310 litri a seconda della posizione scelta.

Il peso in ordine di marcia (con conducente) è di 1.760 kg per la versione Single Motor e di 1.860 kg per la Dual Motor, con un peso complessivo rispettivamente di 2.250 kg e 2.360 kg. La capacità di traino è di 750 kg per entrambe le versioni.

Design esterno e abitacolo

Lo stile esterno gioca sul passo lungo e sui pneumatici di grande diametro per restituire un’immagine robusta, con ampi angoli di attacco e uscita tipici di un SUV 4×4. I fari anteriori e posteriori Matrix LED, disponibili sulla versione TOP, adottano una firma luminosa a tre punti che si unisce in un’unica linea orizzontale a tutta larghezza, continua tra anteriore e posteriore. I cerchi in lega, dal disegno poligonale con inserti “aerodisk” in resina per ridurre il peso e migliorare l’aerodinamica, arrivano fino a 19 pollici sulla versione TOP (18 pollici sulla COOL).

All’interno, la plancia è dominata dal nuovo sistema digitale che unisce in un’unica superficie il cluster strumenti da 10,25 pollici e il display infotainment touch da 10,1 pollici (10,1″ anche sulla versione COOL, con sistema multimediale non Infinity). La console centrale flottante ospita il selettore di marcia shift-by-wire, mentre il volante a due razze a disegno squadrato è riscaldabile e regolabile in altezza e profondità. Completano l’abitacolo le luci d’ambiente, personalizzabili in 12 colori e 7 livelli di intensità, il tetto panoramico in vetro da 804 mm di larghezza e 489 mm di lunghezza, i sedili anteriori e posteriori riscaldati e, sulla versione TOP, il sedile guidatore a regolazione elettrica a 10 vie con supporto lombare elettrico e il sistema audio premium Infinity con otto altoparlanti, subwoofer e amplificatore dedicato.

Gli interni di Suzuki eVitara, con digital cluster e display infotainment integrati

Sicurezza e guida assistita: il Suzuki Safety Support

La dotazione di sicurezza attiva comprende il pacchetto Suzuki Safety Support, che include il sistema “Attentofrena” (frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e, di giorno, ciclisti), la frenata anti-collisione multipla che attiva i freni dopo un primo impatto per prevenire collisioni secondarie, e i sistemi “Guidadritto” per il mantenimento e l’avviso di superamento corsia, anche con sterzo attivo. L’Adaptive Cruise Control è abbinato al sistema “Occhioallimite”, che riconosce i segnali di limite di velocità e può impostarli automaticamente tramite il limitatore di velocità.

Completano la dotazione il sistema “Nontiabbaglio” per la gestione automatica e adattiva degli abbaglianti, i sistemi “Guardaspalle” (monitoraggio angoli ciechi) e “Vaipure” (monitoraggio angoli ciechi in retromarcia), il sistema “Guardalastrada” che monitora tramite una telecamera il volto del conducente per rilevare segnali di sonnolenza o distrazione, e l’eCall, che in caso di incidente grave contatta automaticamente i soccorsi comunicando la posizione del veicolo.

Tecnologia e connettività: Suzuki Connect

L’app Suzuki Connect (di terza generazione) permette di monitorare da smartphone lo stato della eVitara: carica residua della batteria, autonomia stimata, consumo medio, stato e tempo di ricarica. È possibile ricevere notifiche sull’inizio, la fine o un’interruzione imprevista della ricarica, oppure quando la batteria scende sotto la soglia impostata dall’utente. L’app consente inoltre di programmare l’inizio e l’arresto della ricarica secondo le proprie necessità o le fasce orarie più convenienti, di ricevere una notifica quando la temperatura esterna scende sotto i -15°C e di avviare da remoto il pre-condizionamento della batteria o del clima dell’abitacolo. Tra le altre funzioni, la pianificazione del viaggio con indicazioni di navigazione integrate nell’infotainment e la personalizzazione dello sfondo del display con immagini caricate dal proprio smartphone.

Di serie sono previsti anche Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless; sulla versione TOP è inoltre disponibile la videocamera a 360°, oltre alla telecamera posteriore con misuratore di distanza.

Allestimenti, colori e garanzia

La gamma Suzuki eVitara prevede due allestimenti: COOL, disponibile solo in abbinamento alla motorizzazione Dual Motor 4WD con cerchi da 18 pollici, sistema multimediale da 10,1 pollici e sedili in tessuto; e TOP, disponibile sia con motorizzazione Single Motor 2WD sia Dual Motor 4WD, che aggiunge cerchi da 19 pollici, fari Matrix LED, fendinebbia a LED, tetto panoramico con tendina elettrica, sedili in materiali pregiati (anche bicolore sulle tinte Bicolor o Monocolor Verde e Argento) con regolazione elettrica e supporto lombare elettrico per il guidatore, superficie di ricarica wireless per smartphone, specchietto retrovisore elettrocromico, sistema multimediale Infinity da 10,1 pollici con audio premium, videocamera a 360° e fari con abbaglianti automatici adattivi.

Sul fronte dei colori, il catalogo propone sei tinte monocolore metallizzate (Blu, Verde, Bianco, Nero, Grigio, Argento) e cinque combinazioni bicolore metallizzate con tetto a contrasto nero, riservate all’allestimento TOP (Verde, Rosso, Bianco, Argento e Grigio, tutte con tetto nero).

Come tutte le Suzuki, anche la eVitara è coperta dal pacchetto Suzuki 3Plus, incluso nel prezzo della vettura: garanzia di 3 anni o 100.000 km (il primo evento che si verifica), 12 anni di garanzia anticorrosione passante (6 anni sul solo Jimny), 3 anni di assistenza stradale “Suzuki Road Assistance” in collaborazione con Allianz Global Assistance e 3 anni di controlli gratuiti con 23 verifiche ad ogni tagliando. È inoltre possibile ottenere gratuitamente, al momento dell’acquisto, l’estensione di garanzia “Suzuki 10&LODE” sui principali componenti del veicolo, fino a un massimo di 10 anni o 250.000 km. Il catalogo ufficiale consultato non riporta listini prezzi, che restano di competenza della rete dei concessionari Suzuki.

Tutti i dati tecnici riportati in questo dossier sono tratti dal catalogo ufficiale Suzuki eVitara; per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale Suzuki.it.

Domande frequenti su Suzuki eVitara

Che autonomia ha la Suzuki eVitara?

Secondo i dati dichiarati da Suzuki, la versione Single Motor 2WD arriva fino a 426 km in ciclo combinato (581 km in ciclo urbano), mentre la versione Dual Motor 4WD arriva fino a 395 km in ciclo combinato (526 km in ciclo urbano). Entrambe le versioni montano una batteria da 61 kWh.

Quanto tempo serve per ricaricare la batteria della eVitara?

In corrente continua, dal 10 all’80% servono circa 45 minuti. In corrente alternata, con una wallbox trifase da 11 kW occorrono circa 5,5 ore dal 10 al 100%, mentre con una presa monofase da 7 kW servono circa 9 ore. I tempi reali variano in base a temperatura, condizioni ed età della batteria.

Che differenza c’è tra Single Motor e Dual Motor?

La Single Motor è a trazione anteriore (2WD) con 128 kW (174 CV) e 193 Nm di coppia massima, disponibile solo in allestimento TOP. La Dual Motor è a trazione integrale AllGrip-e (4WD) con 135 kW (184 CV) e 307 Nm di coppia massima, disponibile sia in allestimento COOL sia TOP.

La Suzuki eVitara ha la trazione integrale?

Sì, ma solo sulla versione Dual Motor, grazie al sistema AllGrip-e con modalità AUTO e TRAIL. La versione Single Motor è invece a trazione anteriore.

Quanto costa la Suzuki eVitara?

Per conoscere il prezzo aggiornato è necessario rivolgersi alla rete di concessionari Suzuki o visitare il sito Suzuki.it.

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