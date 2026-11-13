Nissan Qashqai compie 20 anni: 4,1 milioni di vendite in Europa

Nissan Qashqai festeggia 20 anni dal debutto, avvenuto al Salone di Parigi del 2006, quando la casa giapponese diede vita al segmento dei crossover compatti. In due decenni il modello ha venduto oltre 4,1 milioni di unità in Europa, a cui si aggiungono altre 500.000 unità prodotte per i mercati globali, conquistando più di 110 premi internazionali, tra cui oltre 20 riconoscimenti “Car of the Year”.

Per celebrare l’anniversario, Nissan ha presentato una livrea speciale ispirata agli anni 2000 e lanciato la Qashqai Heritage Collection, un archivio digitale dedicato alla storia del design e dell’innovazione del modello.

Indice

Nissan Qashqai, l’auto che ha inventato un segmento

Con il debutto al Salone di Parigi del 2006, Nissan Qashqai ha definito il segmento dei crossover compatti. Unendo la posizione di guida rialzata e la sicurezza percepita di un SUV con l’efficienza, le dimensioni e la praticità di una berlina compatta, il modello ha sfidato le convenzioni consolidate del mercato automobilistico.

Nei primi anni 2000 gli automobilisti sceglievano principalmente tra berline compatte, station wagon, monovolume o SUV tradizionali. Il team Nissan in Europa comprese che, per conquistare nuovi clienti, era necessario osare e differenziarsi: invece di aggiornare il modello Almera, nonostante fosse già pronto un nuovo design, Nissan scelse di sviluppare una nuova tipologia di veicolo capace di combinare le migliori caratteristiche di diverse categorie.

Lo stile unico di Qashqai conquistò immediatamente il mercato: in appena nove mesi furono vendute 100.000 unità in Europa e lo stabilimento Nissan di Sunderland aumentò i turni produttivi per soddisfare la domanda. La crescita continuò fino a raggiungere il milione di vendite globali nel gennaio 2011, di cui oltre 750.000 in Europa, rendendo Nissan il primo costruttore britannico a raggiungere questo traguardo con un singolo modello. Oggi quasi tutti i principali costruttori offrono un crossover compatto e il segmento, che conta oltre 50 modelli sul mercato, è diventato il più grande e competitivo d’Europa.

I numeri di un successo globale

Ogni Qashqai è progettato, sviluppato e prodotto nel Regno Unito, presso il Nissan Design Europe di Londra, il Nissan Technical Centre Europe di Cranfield e lo stabilimento Nissan Motor Manufacturing di Sunderland. In vent’anni il modello ha generato vendite globali costanti, vinto riconoscimenti internazionali e raggiunto un significativo valore economico:

Oltre 4,1 milioni di unità vendute in Europa e altre 500.000 prodotte per i mercati globali.

Commercializzato in oltre 100 Paesi, dall’Australia allo Zimbabwe.

Più di 110 premi internazionali, inclusi oltre 20 titoli “Car of the Year”.

Ha creato un segmento che prima non esisteva e che oggi vale oltre 4 milioni di unità all’anno.

Un apporto medio di 2,8 miliardi di sterline all’anno all’economia britannica dal lancio, con 6.000 posti di lavoro diretti nello stabilimento di Sunderland e altri 30.000 lungo la filiera.

La tecnologia e-POWER: l’innovazione continua

Nel corso di tre generazioni, Qashqai si è evoluto insieme ai suoi clienti, introducendo tecnologie avanzate per la sicurezza, connettività intuitiva, maggiore comfort e motorizzazioni sempre più efficienti, rimanendo fedele alla promessa originaria: offrire sempre di più agli automobilisti senza compromessi.

La tecnologia ibrida Nissan e-POWER porta questa innovazione a un livello superiore, offrendo un’esperienza di guida elettrificata senza necessità di ricarica alla spina. Diversamente da un sistema ibrido convenzionale, e-POWER utilizza esclusivamente il motore elettrico per muovere le ruote: il motore termico genera solamente elettricità e non è collegato meccanicamente alle ruote. Il risultato è un’esperienza di guida simile a quella di un veicolo elettrico, con accelerazioni fluide, elevata coppia e silenziosità.

Dall’autunno 2022 sono state vendute quasi 250.000 unità di Qashqai e-POWER in Europa. L’ultima evoluzione del sistema offre consumi fino a 4,3 l/100 km, un’autonomia massima fino a 1.279 km con un pieno (WLTP) e uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

I numeri di Nissan Qashqai in Italia

In Italia, dal lancio a oggi, sono stati venduti 318.000 Nissan Qashqai. Il successo del modello è stato amplificato dall’arrivo del propulsore e-POWER di seconda generazione nel 2022 e di quello di terza generazione nel 2025. Qashqai si confermaa modello di punta della gamma Nissan, con volumi in continua crescita: nel periodo gennaio-ottobre 2026 sono stati venduti 16.364 Qashqai (Mild Hybrid + e-POWER), in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi, 7.811 sono equipaggiati con il nuovo e-POWER, in aumento del 27% sul 2025.

Massimiliano Messina, Chairperson della Regione Nissan Africa, Middle East, India, Europe and Oceania (AMIEO), ha dichiarato: “Vent’anni fa Nissan Qashqai ha sfidato le convenzioni automobilistiche creando una categoria che ha trasformato il mercato europeo. Oltre quattro milioni di vendite in Europa dopo, Qashqai continua a rappresentare la capacità di Nissan di coniugare pensiero audace e innovazione orientata al cliente. Oggi Qashqai con l’esclusiva tecnologia e-POWER porta avanti questa eredità, offrendo un’esperienza di guida elettrificata senza necessità di ricarica e rendendo l’elettrificazione accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.”

Una livrea speciale per i 20 anni

Per celebrare i 20 anni di Qashqai, Nissan presenta una livrea speciale che si ispira alla creatività, all’ottimismo e all’energia culturale degli anni 2000, il decennio in cui nacque il modello originale. L’artista digitale @heymoonly ha sviluppato insieme a Nissan una grafica esclusiva in stile “sticker bomb”, reinterpretando l’immaginario dei primi anni Duemila attraverso colori neon e influenze della digital art contemporanea. Gli interni sono stati personalizzati con accessori che richiamano l’estetica Y2K: coprisedili in velluto, coprivolante colorato, CD pop dell’epoca e persino un iPod funzionante con una playlist dedicata.

Nissan lancia inoltre la Qashqai Heritage Collection, un archivio digitale che raccoglie schizzi originali, fotografie rare, video storici e momenti chiave di due decenni di innovazione crossover.

Domande frequenti su Nissan Qashqai

Quando è nata la Nissan Qashqai?

La prima generazione ha debuttato al Salone di Parigi del 2006, inaugurando il segmento dei crossover compatti.

Quante Nissan Qashqai sono state vendute in Europa?

Oltre 4,1 milioni di unità in Europa, a cui si aggiungono altre 500.000 unità prodotte per i mercati globali.

Cos’è la tecnologia e-POWER?

È la tecnologia ibrida Nissan che utilizza esclusivamente il motore elettrico per muovere le ruote, mentre il motore termico genera solo elettricità, offrendo un’esperienza di guida elettrificata senza necessità di ricarica alla spina.

Quante Nissan Qashqai sono state vendute in Italia?

Dal lancio a oggi sono stati venduti 318.000 esemplari, con 16.364 immatricolazioni nel periodo gennaio-ottobre 2026 (+14% sul 2025).

Dove viene prodotta la Nissan Qashqai?

È progettata, sviluppata e prodotta nel Regno Unito, tra il Nissan Design Europe di Londra, il Nissan Technical Centre Europe di Cranfield e lo stabilimento Nissan Motor Manufacturing di Sunderland.

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