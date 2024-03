Fleximan torna in azione: abbattuto un autovelox in Trentino

Era fermo da circa un mese, dopo essere salito alla ribalta all’inizio del 2024 con numerosi ‘tagli’, ora Fleximan è tornato in azione. Il ‘killer’ degli autovelox (o un suo emulatore) ha segato in due un apparecchio in Trentino, precisamente a Isera, sulla Strada provinciale della Vallagarina, dove il limite di velocità è di 70 km/h.

La ‘prima’ in Trentino

L’autovelox era stato installato solamente poco più di un mese fa, in funzione 24 ore su 24, ed aveva rilevato anche una vettura viaggiare a 200 km/h, su un tratto spesso molto trafficato, perché permette di evitare l’attraversamento di Rovereto per arrivare sul Lago di Garda. Si tratta del primo atto di Fleximan in Trentino, dopo aver ‘operato’ soprattutto tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Con ben 25 autovelox tranciati con un flessibile, a partire dallo scorso mese di maggio.

”Tornerà in funzione”

Come spesso capita, dopo questi reati (perché abbattere un autovelox ovviamente lo è), sono stati numerosi i supporter sui social di Fleximan, ma non sono mancate anche numerose critiche. Ed il sindaco di Isera ha già annunciato la sua volontà di rimettere presto il dispositivo in funzione, reinstallandolo su quella strada.

“I costi, se non sono quelli coperti dall’assicurazione, ricadranno ancora sulle tasche dei cittadini, c’è poco da fare – sono le parole di Graziano Luzzi a ‘L’Adige’ – Chi ha agito l’altra notte non solo rischia grosso dal punto di vista giudiziario, ma ha rischiato di mettere a rischio la sicurezza stradale. Sono preoccupato dalla reazione di molti”.

(Foto Facebook)

Rate this post