Cortina, segato con un flessibile l’autovelox da mezzo milione di euro di multe l’anno

Ancora un autovelox segato di netto e messo fuori uso in piena notte, ancora una volta in Veneto. Dopo il recente “abbattimento” di quello di Rosolina, in provincia di Rovigo, a essere distrutto è stato l’autovelox di Passo Giau, valico alpino delle Dolomiti in provincia di Belluno, che ha comminato multe per oltre mezzo milione di euro in un’anno.

Nel 2021 ha portato più di 552.000 euro nelle casse del comune

Installato nel piccolo comune di Colle Santa Lucia, su una strada provinciale che attraversa anche i comuni di Cortina d’Ampezzo, Selva e San Vito di Cadore, l’autovelox nel 2021 è stato responsabile di multe per eccesso di velocità per un cifra complessiva di oltre 552.000 euro, assicurando cospicue entrate nelle casse dell’amministrazione comunale.

Ancora opera di Fleximan?

Ora qualcuno ha deciso di “vendicarsi” e, come spesso accaduto nelle ultime settimane, è entrato in azione di notte, segando di netto con un flessibile il palo su cui era installato l’autovelox. Probabile che anche quest’ultimo atto vandalico sia opera di una sola mano, quella di Fleximan, come è stato ribattezzato l’ignoto abbattitore seriale che da mesi sta distruggendo diversi autovelox sul territorio veneto, con almeno otto episodi in sette mesi riconducibili allo stesso modus operandi del misterioso giustiziere fai da te.

