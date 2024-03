Fluidi e veicoli elettrici | 5 Cose da Sapere su PETRONAS [#1]

Petronas Lubricants International non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto nel mondo dell’auto. I fluidi prodotti dall’azienda malese sono conosciuti in tutto il mondo per numerose ragioni, non ultime la loro qualità ed efficienza. Ora però, come chiunque operi nel mercato dell’auto, anche PLI deve affrontare il grande cambio che tutti stiamo vivendo, ovvero il passaggio alle auto con motori alternativi, in particolare elettrici. Si sarebbe portati a pensare che questo genere di meccaniche abbiano meno bisogno di fluidi e lubrificanti, ma non potremmo essere più lontani dalla realtà. Infatti, PLI già da diversi anni si è mossa in questa direzione, sviluppando prodotti specifici per le auto che popoleranno almeno in parte il nostro futuro. Per questo motivo abbiamo deciso di scoprire e proporvi ben 5 Cose da Sapere su Petronas Lubricants International e il mondo dell’auto elettrica.

A cosa servono i fluidi in un motore elettrico?

A dimostrazione di come PLI abbia cominciato da anni ad occuparsi di veicoli elettrici, troviamo la prima generazione di Petronas Iona, la gamma di fluidi lanciata nel 2019 e concepita appositamente per la nuova mobilità. Questo genere di prodotti hanno due scopi principali, ovvero la gestione termica e la diminuzione di attrito e usura sia per quanto riguarda i motori elettrici veri e propri, che per ciò che concerne gli assali elettrici. Questi ultimi, da fondamentali che erano, sono divenuti imprescindibili nelle ultime vetture a batteria, per cui il mantenimento di prestazioni, efficienza energetica e affidabilità dei veicoli elettrici ad alte performance.

Una divisione dedicata

Del resto, per quanto si possa essere scettici sul futuro delle auto elettriche, è innegabile che il loro numero stia crescendo. Anzi, secondo i dati forniti dallo studio Global EV Outlook 2021, nello stesso anno della pandemia COVID-19, a fronte della ben nota diminuzione delle immatricolazioni che ancora oggi, i veicoli a batteria sono aumentati a livello globale del 70%. Certo, i numeri non sono ancora enormi, ma la strada sembra tracciata. Alla luce di questo, PLI ha inaugurato lo scorso ottobre la sua nuova Business Unit NEV Fluids, ovvero una divisione dell’azienda, guidata dall’ex Marketing Director EMEA James Mark, che punterà prima di tutto a sviluppare le capacità tecniche dell’azienda in questo particolarissimo settore di mercato, così da sviluppare la prossima linea di prodotti che arriverà dopo quelli della gamma Petronas Iona EV. La divisione opererà in particolare presso il Petronas Global Research&Technology Center di Santena, in provincia di Torino, di cui avremo occasione nella prossima puntata.

