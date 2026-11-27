Mentre c’è chi fa un passo indietro nel motorsport, come Stellantis che pochi giorni fa ha annunciato lo stop al programma Hypercar di Peugeot, c’è invece rilancia con una nuova sfida e nuove ambizioni, come Ford che, dopo mesi di test, ha ufficialmente presentato la GT41, la nuova hypercar da corsa, erede della GT40, sviluppata per correre nella categoria LMDh delle competizioni endurance. La nuova Ford GT41, che segna il ritorno dell’Ovale Blu tra le contendenti a caccia della gloria a Le Mans, sarà protagonista della stagione sportiva 2027 sfidando le rivali di Cadillac, BMW, Acura, Porsche, Alpine, Lamborghini, Genesis e McLaren, oltre che i modelli LMH come Ferrari 499P, Aston Martin Valkyrie e Toyota GR010 Hybrid.

Motore V8 aspirato derivato dal Coyote

La nuova auto da corsa della Casa nordamericana è costruita su un telaio Oreca e monta un moto-generatore Bosch da 50 kW e un pacco batteria fornito da Williams Advanced Engineering, quest’ultimi componenti comuni a tutte le Hypercar LMDh. Il cuore meccanico della GT41 è pero totalmente “made in Ford”, ovvero il motore V8 aspirato da 5,4 litri derivato dal propulsore “Coyote”, sviluppato nella fabbrica di Dearborn, in Michigan. La potenza complessiva della vettura, limitata a 680 CV così come imposto dal regolamento, viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio Xtrac a 7 rapporti.

Design d’impatto che promette grinta e ambizione

L’aspetto della nuova Ford GT41 è tra i più scenografici tra le Hypercar da corsa della sua categoria. La vettura della Casa nordamericana, mostrata nelle prime immagini ufficiali con una particolare livrea mimetica bicolore blu che non sarà quella indossata nel momento in cui scenderà in pista nelle competizioni, è caratterizzata da muso basso, splitter in carbonio curvo, fari con tre sottili elementi LED arancioni, passaruota che scoprono la parte alta delle ruote e specchietti retrovisori integrati nei passaruota anteriori. Si fanno poi notare la presa d’aria sul tetto collegata a una grande pinna aerodinamica e l’alettone posteriore con luci LED sulle paratie laterali.

Il richiamo alla GT40 e l’ambizione di Farley

Il nome della Ford GT41 richiama la leggendaria GT40, così chiamata per i 40 pollici (circa 102 cm) di altezza del tetto da terra, con la nuova Hypercar dell’Ovale Blu che segue la stessa logica, misurando 41 pollici (circa 104 cm) di distanza tra l’asfalto e il suo punto più alto. Ricordando come Ford non vinca a Le Mans dal 1969, il CEO della Casa nordamericana Jim Farley non si nasconde affermando di puntare alla vittoria a Le Mans, e sottolineando come l’intero progetto relativo alla GT41 nel motorsport è interamente gestito da Ford.

La Ford GT41 ha già percorso circa 14.300 chilometri in sei sessioni di test condotti in Europa, inclusa una prova di durata di 30 ore sul circuito Motorland Aragon, in Spagna. Al campionato del prossimo anno parteciperanno due vetture, ciascuna con un equipaggio di tre piloti, ovvero Logan Sargeant, Matt Campbell, Mike Rockenfeller, Nick Yelloly, Tom Blomqvist e Sebastian Priaulx. Il debutto ufficiale della GT41 in gara avverrà a marzo 2027, in occasione dell’evento inaugurale della stagione FIA ​​WEC in Qatar, oppure ad aprile, durante la 6 Ore di Imola, per puntare forte alla 24 Ore di Le Mans in programma a giugno.

Quando debutterà in gara la nuova Ford GT41?

La nuova Ford GT41 debutterà nelle competizioni endurance nella stagione 2027. Il primo appuntamento potrebbe essere la gara inaugurale del FIA WEC in Qatar, a marzo, oppure la 6 Ore di Imola, prevista ad aprile. L’obiettivo principale sarà arrivare competitiva alla 24 Ore di Le Mans di giugno 2027.

Che motore monta la Ford GT41 Hypercar?

La Ford GT41 è equipaggiata con un motore V8 aspirato da 5,4 litri, derivato dalla famiglia Coyote e sviluppato direttamente da Ford. Il propulsore è abbinato al sistema ibrido comune alle Hypercar LMDh, con moto-generatore Bosch da 50 kW e batteria Williams Advanced Engineering. La potenza complessiva è limitata a 680 CV dal regolamento.

In quale categoria correrà la Ford GT41?

La nuova Ford GT41 gareggerà nella categoria LMDh del FIA World Endurance Championship (WEC). Sarà costruita su un telaio Oreca e si confronterà con le Hypercar di costruttori come Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Alpine e Toyota.

Perché la nuova Hypercar Ford si chiama GT41?

Il nome GT41 richiama la storica Ford GT40, vincitrice a Le Mans negli anni Sessanta. La denominazione della nuova vettura deriva dalla sua altezza: 41 pollici, circa 104 centimetri, misurati tra il suolo e il punto più alto della carrozzeria, contro i 40 pollici della leggendaria antenata.

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