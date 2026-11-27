Renault renative: sedili riciclati al 98% su Scenic E-Tech
Il Managing Director Renault & Alpine Italia Sébastien Guigues spiega l'estensione del programma renative ai veicoli nuovi
Renault Scenic E-Tech Electric
Nel settore automotive si parla spesso di velocità, prezzi e nuove tecnologie. Ma c’è una partita altrettanto decisiva che si gioca lontano dai riflettori dei listini: il controllo dell’intero ciclo di vita di un’auto e dei suoi materiali. È il tema al centro della riflessione di Sébastien Guigues, Managing Director di Renault & Alpine Italia, che spiega la logica industriale dietro il programma renative®.
Indice
- Perché i materiali riciclati sono una scelta industriale, non ideologica
- Dal post-vendita ai veicoli nuovi: la logica di renative®
- Scenic E-Tech Electric: i sedili con tessuto al 98% riciclato
- I vantaggi per automobilisti e flotte
Perché i materiali riciclati sono una scelta industriale, non ideologica
In un mercato globale sempre più competitivo e dipendente da filiere complesse, limitare il ricorso alle materie prime vergini non è una bandiera ideologica, ma una scelta di pragmatismo industriale ed economico. Sui veicoli nuovi questo significa integrare più materiali riciclati fin dalla progettazione; nel post-vendita significa costruire un ecosistema capace di rigenerare componenti, ricondizionare batterie e dare una seconda vita ai materiali attraverso una rete capillare sul territorio.
Dal post-vendita ai veicoli nuovi: la logica di renative®
È questa la logica industriale dietro renative®: un percorso avviato nel post-vendita con oltre 2.000 referenze circolari e che oggi Renault estende anche ai veicoli nuovi. “La vera competitività non finisce il giorno in cui l’auto esce dalla concessionaria: continua per tutto il tempo in cui resta su strada”, sottolinea Guigues.
Scenic E-Tech Electric: i sedili con tessuto al 98% riciclato
Il primo passo di questa estensione ai veicoli nuovi parte dai sedili di Renault Scenic E-Tech Electric, realizzati con tessuti composti al 98% da materiali riciclati, come riportato anche sull’etichetta applicata al sedile stesso. Un dettaglio che rende subito riconoscibile, anche visivamente, ciò che Renault progetta per durare e per essere riutilizzato.
I vantaggi per automobilisti e flotte
Per chi guida un’auto, o gestisce una flotta, questa strategia si traduce in un vantaggio concreto: ricambi rigenerati con gli stessi standard di qualità e sicurezza del nuovo, ma in media del 30% più accessibili, tenendo sotto controllo i costi di manutenzione nel tempo.
Domande frequenti su renative e l’economia circolare Renault
Cos’è renative®?
È il programma di economia circolare di Renault, avviato nel post-vendita con oltre 2.000 referenze circolari (componenti rigenerati, batterie ricondizionate) e ora esteso anche ai veicoli nuovi attraverso l’uso di materiali riciclati fin dalla progettazione.
Quale modello Renault inaugura l’uso di tessuti riciclati sui veicoli nuovi?
Renault Scenic E-Tech Electric, i cui sedili sono realizzati con tessuti composti al 98% da materiali riciclati.
Quanto costano i ricambi rigenerati rispetto a quelli nuovi?
Secondo Renault, i ricambi rigenerati nell’ambito di renative® offrono gli stessi standard di qualità e sicurezza del nuovo, ma costano in media il 30% in meno, aiutando a contenere i costi di manutenzione nel tempo.
Chi ha commentato la strategia renative® di Renault?
Sébastien Guigues, Managing Director di Renault & Alpine Italia, che descrive renative® come una scelta di pragmatismo industriale ed economico, non una semplice bandiera ideologica, sottolineando che la competitività di un’auto continua per tutto il tempo in cui resta su strada.
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