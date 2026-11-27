Il mercato automobilistico europeo continua a crescere, ma la distribuzione di questa crescita rivela un panorama competitivo sempre più disomogeneo. Secondo i dati ACEA elaborati dal Center of Automotive Management (CAM), nei primi dieci mesi del 2026 le nuove immatricolazioni di autovetture in Europa sono state 11,68 milioni, in crescita del +6,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Indice

L’avanzata dei produttori cinesi: +71,2% e market share al 12,4%

Il dato più significativo dell’analisi CAM riguarda gli OEM cinesi: con 1,45 milioni di registrazioni (+71,2%), i produttori cinesi rappresentano ora il 12,4% del mercato europeo, rispetto al 7,7% dell’anno precedente. Tra i marchi, spiccano le crescite di BYD (+132,7%), CHERY (+240,2%) e Leapmotor (+390,4%), che continuano ad accelerare la loro espansione sul continente. Secondo l’analisi, i produttori cinesi rappresentano circa il 91% della crescita netta delle registrazioni in Europa rispetto all’anno precedente.

Volkswagen Group resta leader ma rallenta, Stellantis accelera

Volkswagen Group mantiene la sua posizione dominante con 2,95 milioni di registrazioni e una quota di mercato del 25,3%, ma registra un lieve calo dello 0,3%: la crescita di Škoda Auto (+5,6%) e Audi (+1,6%) non è riuscita a compensare completamente le perdite del marchio principale Volkswagen (-3,5%).

Stellantis cresce invece del 3,5% a 1,68 milioni di immatricolazioni, sostenuto in particolare da Fiat (+25,7%) e Citroën (+11,1%). Tuttavia, secondo l’analisi CAM, i produttori cinesi insieme sono ora a circa 227.000 immatricolazioni di distanza dal secondo gruppo automobilistico europeo.

Gli altri gruppi: Renault, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz e Toyota

BMW Group (+3,8%) e Mercedes-Benz AG (+3,5%) hanno registrato una crescita moderata, mentre Renault Group (-3,7%) e Hyundai Motor Group (-3,2%) hanno registrato un calo nei volumi nonostante un mercato in espansione. All’interno di Renault Group, Dacia (+0,8%) ha sostanzialmente tenuto, mentre il marchio Renault ha perso il 10,2%.

I numeri completi delle immatricolazioni gennaio-ottobre 2026

Gruppo Immatricolazioni Variazione Market share Volkswagen Group 2.953.969 -0,3% 25,3% Stellantis 1.678.352 +3,5% 14,4% Produttori cinesi (complessivo) 1.451.510 +71,2% 12,4% Renault Group 1.074.675 -3,7% 9,2% Hyundai Motor Group 850.830 -3,2% 7,3% BMW Group 830.699 +3,8% 7,1% Toyota Group 781.846 +0,7% 6,7% Mercedes-Benz AG 576.126 +3,5% 4,9% Gruppi USA (Ford + Tesla) 576.776 +6,6% 4,9%

Secondo Stefan Bratzel, esperto di Automotive Innovation del Center of Automotive Management, “i produttori europei entrano in una nuova fase di pressione competitiva. Gli OEM cinesi stanno portando sempre più in Europa economie di scala, strutture di costo competitive e portafogli di prodotti più ampi. Per i produttori affermati, le riduzioni dei costi da sole non saranno sufficienti: devono contemporaneamente rafforzare le proprie capacità tecnologiche e software, offrire veicoli elettrificati attraenti e accessibili e tradurre la crescente domanda di elettromobilità in quote di mercato ed economie di scala proprie”.

Domande frequenti sul mercato auto europeo 2026

Quante auto sono state immatricolate in Europa nel 2026 (gennaio-ottobre)?

Secondo i dati ACEA elaborati dal Center of Automotive Management, tra gennaio e ottobre 2026 sono state immatricolate 11,68 milioni di nuove autovetture in Europa (UE + EFTA + Regno Unito), in crescita del +6,0% sull’anno precedente.

Qual è la quota di mercato dei produttori cinesi in Europa?

I produttori cinesi hanno raggiunto il 12,4% del mercato europeo (1,45 milioni di immatricolazioni, +71,2%), rispetto al 7,7% dell’anno precedente, trainati in particolare da BYD, CHERY e Leapmotor.

Quale gruppo automobilistico resta leader in Europa?

Volkswagen Group resta il primo gruppo per immatricolazioni in Europa, con 2,95 milioni di unità e una quota di mercato del 25,3%, pur registrando un lieve calo dello 0,3% rispetto all’anno precedente.

Quali gruppi europei sono in calo nonostante la crescita del mercato?

Renault Group (-3,7%) e Hyundai Motor Group (-3,2%) hanno registrato un calo nei volumi di immatricolazione, nonostante l’espansione complessiva del mercato europeo.

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