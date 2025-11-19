Ford Italia, cambio al vertice: Fabrizio Faltoni saluta, Marco Buraglio è il nuovo amministratore delegato

Ford Italia annuncia la nomina di Marco Buraglio a nuovo amministratore delegato, a partire dal 24 novembre 2025. Buraglio raccoglie il testimone da Fabrizio Faltoni che dopo otto anni alla guida della filiale italiana della Casa dell’Ovale Blu lascia l’incarico per assumere un ruolo di primaria importanza in Ford Europa, come Director Sales & Brand Management per le divisioni vetture Blue e Model-e.

I saluti di Faltoni dopo otto anni alla guida di Ford Italia

L’esperienza di Faltoni al timone di Ford Italia è stata segnata da trasformazioni profonde e sfide significative, dalla pandemia di Covid-19 alla delicata transizione verso l’elettrico. Sotto la sua direzione, Ford Italia si è mantenuta stabilmente tra i primi cinque brand automotive per volume di vendite nei due segmenti presidiati, raggiungendo una posizione di leadership nel comparto dei veicoli commerciali.

“È stato un onore e un privilegio guidare Ford Italia per quasi un decennio, lavorando al fianco di un team eccezionale e di una rete di partner straordinaria”, dichiara Fabrizio Faltoni. “Sono immensamente grato per la dedizione, la passione e il supporto che ho ricevuto. Lascio l’azienda in ottime mani, convinto che Marco Buraglio saprà lavorare con determinazione e passione”.

Buraglio: “Pronto a lavorare per rafforzare la nostra posizione nel mercato italiano”

Marco Buraglio, ingegnere meccanico con un esperienza ventennale maturata in Ford Italia, ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a ricoprire l’incarico di Direttore Veicoli Commerciali, contribuendo alla costante crescita di Ford Pro. Buraglio commenta così la nuova sfida professionale che lo attende: “Sono entusiasta e orgoglioso di assumere questo nuovo ruolo. Mi impegno a guidare Ford Italia con la stessa passione e dedizione che mi hanno accompagnato in questi anni. Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida, consapevole dell’importanza di continuare a costruire sul successo ottenuto e a innovare per il futuro, rafforzando ulteriormente la nostra posizione nel mercato italiano”.

Nuove nomine parallele

Con il passaggio di Buraglio al ruolo di Ad, Ford Italia comunica che la direzione dei Veicoli Commerciali passa nella mani di Fabrizio Bambina, mentre Alessio Franco viene nominato Direttore del Service, Riccardo Magnani assume la responsabilità di PartsPlus e Massimiliano Napoli ricopre l’incarico di Direttore Fleet&Remarkating.

